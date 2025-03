Volver al inicio Set 3 ¡Gracias por seguir el partido con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de su retransmisión! ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Set 3 ¡Se durmió en el segundo set, pero lo resolvió en el tercero! ¡Tremendo recital de Carlos Alcaraz para llegar a la semifinal del Open de Barcelona! Set 3 ¡Señoras y señores! ¡Carlos Alcaraz, con menos de 19 años, se mete en el Top 10 del ránking ATP! ¡Momento importantísimo de su carrera! Set 3 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ! Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 ¡TRES BOLAS DE PARTIDO! Set 3 2 - 5

0 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 3 2 - 5

0 - 30 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Stefanos Tsitsipas Set 3 2 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 5

40 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 1 - 5

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 ¡TRAS MUCHA TENSIÓN, VUELVE A GANAR CARLOS! ¡5-1 y resta para ganar el set! ¡No se daba por vencido el griego y Alcaraz empezó a sacar golpeos imposibles para firmar el quinto juego de esta tercera manga! Set 3 1 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 1 - 4

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 1 - 4

ADV - 40 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 3 1 - 4

40 - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 1 - 4

40 - 40 La contradejada de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 3 1 - 4

30 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 1 - 4

30 - 15 El globo defensivo de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 1 - 4

30 - 0 Contradejada de Stefanos Tsitsipas con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 3 1 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 ¡Se la jugó Alcaraz con la ventaja de Tsitsipas, pero la dejada del murciano no supera la red y el griego consigue sumar el primer juego del tercer set! Set 3 1 - 4

0 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 0 - 4

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 4

15 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 3 ¡4-0 PARA CARLOS ALCARAZ! ¡El juez de silla castigó a Tsitsipas por irse al baño y tardar más de la cuenta, y apenas le supuso esfuerzo al murciano sacar dos puntos más al servicio y ponerse con otra ventaja espectacular. Se queja el griego sin éxito ni razón. Set 3 0 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 ¡NUEVO BREAK DE ALCARAZ! ¡LEVANTA LOS BRAZOS Y AGITA AL PÚBLICO! ¡Quiere marcha el murciano! ¡Lo tiene de nuevo de cara y, una vez más, tiene que mantenerse sobre la pista para que no se le vuelva a escapar la victoria! Set 3 0 - 3

0 - 0 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Stefanos Tsitsipas falla su segundo servicio, doble falta Set 3 0 - 2

40 - 40 La contradejada de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 0 - 2

15 - 30 La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 0 - 2

0 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 Stefanos Tsitsipas falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡CONFIRMA EL BREAK! ¡Saca ventaja y ahora le toca no perderla! Tiene que haber aprendido del set anterior y no puede despistarse un solo ápice. Set 3 0 - 2

0 - 0 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 1

15 - 40 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 1

15 - 30 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 1

15 - 0 Stefanos Tsitsipas gana el tanto con un revés desde la red Set 3 ¡Y COMIENZA ALCARAZ CON BREAK! ¡Grita al cielo de Barcelona el murciano! Esperemos que sea un punto de inflexión, que no se despiste y mantenga el nivel y, sobre todo, su servicio para disputar las semifinales. Set 3 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 ¡JUEGO Y SET PARA TSITSIPAS! ¡No manejó bien Alcaraz la ventaja de un 4-1 y el griego le remonta el parcial para firmar un 7-5 espectacular y marcharse al tercer set! ¡Todo el pescado por vender en el partido! Toca ver si reacciona el tenista español o si, por el contrario, sigue la apisonadora helena de los últimos minutos. Set 2 7 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Dos bolas de set para Stefanos Tsitsipas! Set 2 6 - 5

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 5

30 - 15 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 5

15 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 6 - 5

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Juego Tsitsipas! Alcaraz forzó el deuce, pero el heleno está en su mejor momento del partido y el murciano no reacciona. Se asegura el tie-break. Set 2 6 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 5 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 2 5 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 5 - 5

15 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 ¡JUEGO EN BLANCO! ¡Esperemos que sirva para que Carlos Alcaraz recupere confianza y pueda recuperar el nivel que estaba mostrando hasta hace un rato! El murciano estaba siendo mejor y se durmió en los laureles. ¿Reaccionará? Set 2 5 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 5 - 4

0 - 40 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 5 - 4

0 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 2 5 - 4

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 ¡5-4 para Tsitsipas! Cuatro juegos consecutivos del griego para romper la ventaja que tenía un Alcaraz que se ha dormido en la pista. Ante el griego, la confianza se paga y ahora está en una situación un tanto peliaguda. Set 2 5 - 4

0 - 0 Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡No le sale nada ahora a Alcaraz! Demasiados errores del murciano, quizá por precipitarse. Set 2 4 - 4

40 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 4 - 4

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 4

15 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Break Tsitsipas! ¡No puede ser que Alcaraz se haya confiado de esta manera! ¡Le empata de nuevo el set al murciano y saca para el 5-4! Set 2 4 - 4

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 4

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 4

30 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 4

15 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 4

0 - 15 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 2 ¡Juego Tsitsipas! Ve un poco de luz el griego tras el meneo que le estaba pegando Alcaraz. Varios errores han condenado al murciano, que sigue con ventaja y no tiene cabida para el error ahora mismo si quiere alzarse con la victoria en dos sets. Set 2 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 4

30 - 15 Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto Set 2 2 - 4

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Recupera Tsitsipas un break! Pecó de errores ahora Alcaraz y cede un servicio al griego, que aún sueña con una remontada para alcanzar, al menos, el tercer set. Set 2 2 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 1 - 4

30 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 4

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 4

30 - 0 La contradejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡BOLA A LA LÍNEA Y BREAK! ¡ESPECTACULAR LO DE ALCARAZ! ¡Se pone 4-1 y saque en un partido que no parece que tenga a Stefanos Tsitsipas enfrente! Set 2 1 - 4

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 ¡OTRAS TRES BOLAS DE BREAK! ¡Tsitsipas está ido totalmente del partido ahora mismo! Set 2 1 - 3

0 - 40 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 3

0 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 2 1 - 3

0 - 15 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡CONFIRMA BREAK! ¡Y lo hace, cómo no, con otra dejada espectacular! ¡Qué calidad de Alcaraz para firmar el 1-3 y adelantarse en el segundo set para poner pie y medio en las semifinales! Set 2 1 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 2 1 - 2

30 - 40 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 40 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 2

0 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 ¡Y NO NECESITÓ MÁS! ¡TREMENDO RESTO GANADOR DE REVÉS PARA ROMPER EL SAQUE DEL GRIEGO! ¡1-2 y saque para Alcaraz! ¡Increíble lo de este chico! Set 2 1 - 2

0 - 0 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Stefanos Tsitsipas Set 2 ¡UNA BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ! Set 2 1 - 1

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 1 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 15 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 2 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 0 Stefanos Tsitsipas con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! El nivel del murciano es inconmensurable, tanto al servicio como al resto. Lo pelea todo. De seguir concentrado, parece difícil que se le escape el partido. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 40 La contradejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 2 ¡Juego en blanco para Tsitsipas! No dio opciones el griego ahora, visiblemente cabreado con la situación. Set 2 1 - 0

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

40 - 0 Stefanos Tsitsipas con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

15 - 0 Stefanos Tsitsipas con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Con algo de tensión, puesto que Tsitsipas pegó fuerte buscando, aparentemente, el cuerpo del murciano, que se vio obligado a tirarse al suelo para evitar el golpe! Sea como fuere, además de la pitada de la grada, el griego se ve por detrás en el marcador en este primer set tras un parcial muy frenético y rápido donde no hubo juegos largos. Primer paso para Alcaraz... Set 1 4 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 ¡TRES BOLAS DE SET PARA ALCARAZ! Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 ¡Saque y red vertiginoso de Alcaraz para, de volea, poner el 0-30 con segundo saque! Espectacular. Set 1 4 - 5

0 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 ¡BREAAAAAAAK! ¡QUÉ DEJADA SE ACABA DE INVENTAR ALCARAZ! ¡Tremendo lo del tenista murciano para romper el saque al griego y ponerse con servicio para ganar el primer set del partido! Set 1 4 - 5

0 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 1 4 - 4

15 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡TRES BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ! Set 1 4 - 4

0 - 40 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 4

0 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 ¡VOLEÓN! ¡Cierra el 4-4 el murciano con un golpeo espectacular tras un saque y red para finiquitar este nuevo juego! Set 1 4 - 4

0 - 0 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 1 ¡NO HAY TREGUA! ¡Se mantiene el saque en estos primeros siete juegos del set antes del tercer descanso! No hay manera de que ni el griego ni el español rompan al rival. Set 1 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 3 - 3

40 - 30 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 15 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 3 - 3

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Tremenda dejada para finiquitar el juego, pegadita al pasillo de dobles! Tres iguales y saque para el heleno. Set 1 3 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 1 3 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 3 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 3 - 2

0 - 15 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 1 ¡Juego Tsitsipas! Violento nivel ahora el del griego para imponer su superioridad al servicio. Incapaz Alcaraz al resto ante un heleno que tampoco está acertado con el saque del rival. Set 1 3 - 2

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 15 El revés de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 0 Stefanos Tsitsipas con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 1 2 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡JUEGO EN BLANCO! ¡Superioridad total de Alcaraz en este punto para poner el 2-2 en el primer set! Set 1 2 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Stefanos Tsitsipas Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 2 - 1

0 - 15 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Stefanos Tsitsipas se apunta el tanto Set 1 ¡Juego Tsitsipas! Muy seguro el griego ahora con su saque para certificar su solidez. Primer descanso del partido. Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Stefanos Tsitsipas con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Pega fuerte con la derecha el murciano, además de muy preciso, para provocar errores en los rivales! Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 40 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Stefanos Tsitsipas se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 ¡Juego para Tsitsipas! No cede el griego en el primer servicio del partido. Los dos, aún fríos. Set 1 1 - 0

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 30 Stefanos Tsitsipas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

40 - 15 Remate desde el centro de la pista de Stefanos Tsitsipas que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 1 0 - 0

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Stefanos Tsitsipas y consigue el punto Set 1 Saque plano de Stefanos Tsitsipas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya saltan a la pista los dos tenistas! ¡En unos instantes comenzará el calentamiento previo al inicio del choque! ¡Esto está a punto de caramelo! Acaba de terminar un acto de conmemoración y despedida al tenista español Marc López, que ha recogido un premio y ha dirigido unas palabras a todos de agradecimiento. ¡Victoria de Carreño ante Casper Ruud! Remontó el set inicial y se mete en las semifinales del Open de Barcelona ATP 250. ¡Ahora les toca el turno a Stefanos Tsitsipas y Carlos Alcaraz! Se espera que, en 10-15 minutos, salten a pista. Veremos si la luz nos deja asistir al final del partido en el día de hoy o si, por el contrario, el choque entre Stefanos Tsitsipas y Carlos Alcaraz tiene que terminarse mañana. Por lo pronto, el choque en esta pista entre Pablo Carreño y Casper Ruud sigue su curso con un 4-2 en el tercer set para el español. Carlos Alcaraz, además, parece tenerle tomada la medida a Stefanos Tsitsipas, y es que el murciano le ha ganado en las dos ocasiones previas en las que se han visto las caras: Masters 1000 de Miami (con título para el español)) y el US Open de 2021, donde alcanzó los cuartos de final. Stefanos Tsitsipas quiere su quinta semifinal del año tras la del Open de Australia, Montecarlo (victoria final), Róterdam (cayó en la final) y Acapulco. De hecho, el tenista heleno puede también repetir final en Barcelona tras disputar la del año pasado, en la que cayó ante Rafa Nadal por 6-4, 6-7 y 7-5. Sería la tercera que disputara en la Ciudad Condal de llegar al encuentro del domingo tras caer, también ante Nadal, en 2018 en su primera participación en este torneo. Precisamente, su rival hoy es el campeón de Montecarlo, que es el único Masters 1000 que ha ganado el tenista griego (haciéndolo en dos ocasiones en 2021 y 2022). Tras ganar en Río de Janeiro, alcanzó las semifinales de Indian Wells y ganó el Masters 1000 de Miami. En Montecarlo, comenzando la tierra batida, cayó en segunda ronda. Algo que le ha servido para llegar a Barcelona en un estado de forma inmejorable. Carlos Alcaraz, que está atravesando su mejor año en este deporte, llega a los cuartos de final de este torneo por primera vez en su carrera tras caer en primera ronda el año pasado. ¡Buenas tardes, casi noches ya, a todos! ¡Cuartos de final en este Open de Barcelona! ¡El Conde de Godó vuelve a vestirse de gala para ver otro partido de Carlos Alcaraz y nada más y nada menos que contra el 5º del ranking ATP: Stefanos Tsitsipas!