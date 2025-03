Volver al inicio Set 3 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión del partido. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Set 3 Sea de cualquier forma, Alcaraz ya se encuentra en los octavos de final del Conde de Godó por primera vez en su carrera y ya tiene rival asignado. Se trata Jaume Munar, por lo que tendremos un apasionante duelo entre jugadores españoles por un puesto en los cuartos. Set 3 Sin llegar al nivel del primer set, Carlos Alcaraz recuperó consistencia en el tercer set, recuperó el mando del partido y aseguró una victoria que se le complicó más de lo previsto. Set 3 Parecía que en el segundo parcial se iba a ver el mismo guión que en el primero, pero lo cierto es que Kwon comenzó a oponer más resistencia y el español se metió en un agujero oscuro del que no pudo salir hasta la tercera manga. Por el camino, seis juegos seguidos en contra y set para el surcoreano. Set 3 Salió a pista Alcaraz con un dominio arrollador y en poco más de 20 minutos se aseguro el primer parcial exhibiendo un potencial tremendo en pista, con buen porcentaje de primeros servicios y jugando al ritmo de su potente drive desde el fondo de pista. Set 3 El tenista español debuta con victoria en el Conde de Godó y asegura su presencia en los octavos de final del torneo tras doblegar a Soon Woo Kwon en un partido extraño, de idas y venidas, marcado por el dominio de Alcaraz, pero en el que concedió hasta seis juegos seguidos en contra en una media hora en la que se fue de la contienda. Set 3 VICTORIA DE CARLOS ALCARAZ !!! Set 3 2 - 6

0 - 0 Soon Woo Kwon estrella su golpe de revés en la red Set 3 BOLA DE PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Soon Woo Kwon se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 2 - 5

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 5

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Cumple con su parte Soon Woo Kwon, pero ahora tiene Alcaraz la oportunidad de cerrar el encuentro con su turno de servicio. Set 3 Segundo servicio liftado de Soon Woo Kwon, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Soon Woo Kwon falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Soon Woo Kwon falla su segundo servicio, doble falta Set 3 1 - 5

40 - 0 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Soon Woo Kwon que Carlos Alcaraz no consigue devolver Set 3 1 - 5

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque liftado de Soon Woo Kwon, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Confirma el break Alcaraz y logra asentar su ventaja en este tercer y definitivo set. No conviene relajarse, eso sí, a tenor de lo visto en la segunda manga. Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1 - 4

15 - 30 Soon Woo Kwon estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 4

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ALCARAZ LOGRA EL BREAK !!! Toma de nuevo el mando del partido el tenista murciano y se sitúa a solo dos juegos de la victoria después de que se le complicara el segundo parcial con un parcial de 6-0 en juegos en contra para él. Set 3 1 - 4

0 - 0 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 3 1 - 3

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Soon Woo Kwon que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 TRES BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Set 3 1 - 3

0 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 1 - 3

0 - 30 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 3 1 - 3

0 - 15 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 3 Afianza Alcaraz el saque, muy importante porque la presión del surcoreano le está haciendo tener que arriesgar más y, por consiguiente, cometer más errores. Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Soon Woo Kwon Set 3 1 - 2

15 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Soon Woo Kwon se apunta el tanto Set 3 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Soon Woo Kwon se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

0 - 0 Remate desde la red de Soon Woo Kwon que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 0 - 2

40 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 Saque liftado de Soon Woo Kwon, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 2

15 - 15 Soon Woo Kwon estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 2

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Confirma el break Carlos Alcaraz y se sitúa con ventaja de 2-0, por lo que se repite de nuevo lo visto en el segundo set, esperemos que ahora el murciano consiga mantener esta ventaja. Set 3 0 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Soon Woo Kwon se va fuera Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Soon Woo Kwon y consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Logra quebrar de nuevo el saque del surcoreano y, lo que es más importante, rompe una racha de seis juegos perdidos de forma consecutiva. Set 3 Soon Woo Kwon falla su segundo servicio, doble falta Set 3 Segundo servicio liftado de Soon Woo Kwon, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 DOS BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Primeras opciones para él en este tercer parcial de la contienda. Set 3 0 - 0

15 - 40 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 30 Soon Woo Kwon estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 Soon Woo Kwon estrella su golpe de revés en la red Set 2 Habrá que ver si recupera Carlos Alcaraz sensaciones porque lo cierto es que estaba ofreciendo una sensacional actuación en su debut en la presente edición del torneo barcelonés. Set 2 Muy extraño lo que ha sucedido en este segundo parcial. Comenzó Alcaraz arrollando, tal y como había sucedido en la primera manga, y parecía que el partido se le despejaba, pero a partir de ese momento el tenista asiático plantó más resistencia, pero especialmente el español ha comenzado a cometer más errores y ha terminando cediendo seis juegos de forma consecutiva. Set 2 EL SEGUNDO SET ES PARA KWON !!! Set 2 6 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 BOLA DE SET PARA KWON !!! Set 2 5 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 2

30 - 15 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 5 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Soon Woo Kwon se va fuera Set 2 Cinco juegos consecutivos para Soon Woo Kwon !!! Parecía que el surcoreano estaba totalmente desahuciado en este encuentro, pero está protagonizando una reacción tremenda y Alcaraz no está entendiendo bien que ha sucedido porque tenía el partido completamente controlado. Set 2 Saque liftado de Soon Woo Kwon, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 4 - 2

40 - 0 La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 4 - 2

30 - 0 Soon Woo Kwon con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 2 4 - 2

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 SEGUNDO BREAK CONSECUTIVO DE KWON !!! Y cuarto juego seguido del surcoreano, que ha despertado y, ahora sí, está compareciendo en pista. Set 2 4 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

ADV - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Salva las dos bolas de break en contra Alcaraz !!! Set 2 3 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Soon Woo Kwon se apunta el tanto Set 2 3 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Soon Woo Kwon se va fuera Set 2 DOS BOLAS DE BREAK PARA KWON !!! Momento delicado ahora para Alcaraz porque el partido está cambiando de tendencia. Set 2 3 - 2

40 - 15 Fabuloso resto de revés de Soon Woo Kwon que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 2 3 - 2

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

0 - 15 Soon Woo Kwon estrella su golpe de revés en la red Set 2 Soon Woo Kwon consolida el break y gran reacción la que está protagonizando el surcoreano. Ha pasado de un 2-0 en contra a comandar ahora el tanteador con un 3-2 y haciendo ver que va a seguir peleando en su debut en este torneo. Set 2 3 - 2

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Soon Woo Kwon que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Soon Woo Kwon, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Soon Woo Kwon falla su segundo servicio, doble falta Set 2 BREAK DE KWON !!! Primera vez que el tenista asiático consigue romper el saque del jugador murciano. Logra equilibrar el marcador por primera vez en el partido. Set 2 2 - 2

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Soon Woo Kwon se va fuera Set 2 TRES BOLAS DE BREAK AHORA PARA KWON !!! Trata de reaccionar el tenista surcoreano. Set 2 1 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 Logra su primer juego Kwon en este segundo parcial y trata de recuperar sensaciones en un partido muy complicado para él, puesto que Alcaraz apenas le ha concedido un momento de respiro. Set 2 1 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque liftado de Soon Woo Kwon, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 2

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 2

15 - 30 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Soon Woo Kwon se apunta el tanto Set 2 0 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Confirma el break Alcaraz y lo hace de nuevo con un juego en blanco. El día está muy nublado en Barcelona, pero al español se le está despejando enormemente el camino hacia la victoria en su debut en este Conde de Godó 2022. Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Soon Woo Kwon y consigue el punto Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE ALCARAZ !!! Comienza mandando también el tenista español en esta segunda manga. Set 2 0 - 1

0 - 0 Soon Woo Kwon estrella su golpe de derecha en la red Set 2 TRES BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ PARA EMPEZAR EL SEGUNDO SET !!! Set 2 0 - 0

0 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Soon Woo Kwon se apunta el tanto Set 2 0 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Soon Woo Kwon y consigue el punto Set 2 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Soon Woo Kwon se va fuera Set 1 El tenista murciano ha sido inmensamente superior en pista. Solo ha tenido que afrontar una bola de break en contra y más por demerito propio que por el tenis de un Soon Woo Kwon, obligado continuamente a defenderse e incapaz de llevar la iniciativa. Set 1 Sensacional primera manga de Alcaraz. El tenista español ha saltado a pista en un día complicado con viento y mucha humedad dispuesto a olvidar su temprana eliminación la semana pasada en Montecarlo y recuperar la buena senda de resultados que le acompañan en este inicio de temporada. Set 1 CARLOS ALCARAZ SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 TRIPLE BOLA DE SET PARA ALCARAZ !!! Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 5

0 - 15 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 1 Inaugura el jugador asiático su casillero de juegos en este partido. Alcaraz tiene ahora, por su parte, vía libre para tratar de cerrar este primer parcial con su saque. Set 1 1 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 5

40 - 30 Soon Woo Kwon con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Soon Woo Kwon falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 5

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 5

15 - 15 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Soon Woo Kwon y consigue el punto Set 1 0 - 5

15 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Soon Woo Kwon supera a Carlos Alcaraz y gana el tanto Set 1 Confirma de nuevo el break Carlos Alcaraz y el tenista español se sitúa a un solo juego ya de poder adjudicarse una primera manga en la que está volando sobre la pista Rafa Nadal en el Real Club Tenis de Barcelona. Set 1 0 - 5

0 - 0 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Soon Woo Kwon y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Tremenda la exhibición con el drive de derecha que está ofreciendo la sensación del tenis español. Ha tratado de resistir el coreano, pero ha sido incapaz de evitar una nueva rotura de su servicio. Set 1 0 - 4

0 - 0 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Segunda del partido para el murciano... Set 1 0 - 3

30 - 40 Soon Woo Kwon estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 3

30 - 30 El passing shot de Soon Woo Kwon se va fuera Set 1 0 - 3

30 - 15 Soon Woo Kwon estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 3

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Confirma Alcaraz el break conseguido en el juego anterior. Ha tenido el murciano alguna dificultad debido a dos dobles faltas y ha tenido que afrontar su primera bola de break en contra, pero posteriormente ha resuelto bien la papeleta con dos buenos puntos de saque. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 2

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Soon Woo Kwon y consigue el punto Set 1 La salva Alcaraz con un gran primero y fuerza el deuce Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA KWON !!! La primera del surcoreano en el partido... Set 1 0 - 2

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 2

15 - 30 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 1 0 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Soon Woo Kwon y consigue el punto Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Tremendo inicio de partido para el tenista murciano, pasando por encima de momento de Soon Woo Kwon. Set 1 BREAK DE ALCARAZ !!! Set 1 0 - 2

0 - 0 Soon Woo Kwon estrella su golpe de revés en la red Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 0 - 1

15 - 40 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Soon Woo Kwon que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Soon Woo Kwon y consigue el punto Set 1 0 - 1

0 - 15 El revés de Soon Woo Kwon se va fuera Set 1 Juego en blanco para comenzar para Carlos Alcaraz. Sólido de momento con su saque y con su golpeo de derecha desde el fondo de la pista. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 30 Soon Woo Kwon estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Los dos jugadores ya han podido saltar a pista y ultiman los ejercicios de calentamiento. El partido dará comienzo en breves instantes... Parece que el inicio del partido se va a retrasar debido a la lluvia que cae en estos momentos sobre Barcelona. Esperemos que la actividad se pueda reanudar en el Real Club de Tenis de Barcelona pasados unos minutos, aunque lo cierto es que la previsión meteorológica no es demasiado halagüeña. Esta será la primera vez en la que ambos jugadores se vean las caras en un partido oficial. DATO. Soonwoo Kwon Ha jugado seis partidos de segunda ronda en el circuito ATP este año y los ha perdido todos. En la presente campaña, Kwon ha estado lejos de las rondas finales en todos los torneos en los que ha participado y su mejor actuación de la temporada la protagonizó en el Open de Australia, poniéndole las cosas muy difíciles a Denis Shapovalov en un durísimo encuentro a cinco sets. DATO. Esta será la segunda participación de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Barcelona. En la primera, el año pasado, no puso pasar de la primera ronda. Por tanto, sin haber ni siquiera jugado en la presente edición, esta es ya su mejor actuación en la Ciudad Condal al estar exento por ranking de haber disputado la primera ronda. En total, el joven jugador español cuenta con un balance de 18 victorias y 3 derrotas en la presente temporada y tratará de ir aclimatándose a la arcilla para conseguir buenos resultados también en las importantes citas que hay por delante en el calendario y que culminarán con la disputa de Roland Garros a finales del mes de mayo. Además de su victoria en Miami, Alcaraz se impuso también en el torneo de Río de Janeiro, sobre tierra batida, y alcanzó las semifinales en Indian Wells. Por su parte, en el Open de Australia, en el primer Grand Slam de la temporada, alcanzó la tercera ronda, cayendo a manos de Matteo Berrettini. No obstante, este pequeño tropiezo no empaña el espectacular arranque de año de Carlos Alcaraz, especialmente con su victoria en Miami, convirtiéndose en el primer español que conquista ese torneo. Se trata de unos resultados que le han catapultado hasta el 11º puesto del ranking ATP. El tenista murciano afronta su tercer torneo de la temporada sobre tierra batida y tratará de sobreponerse a su prematura eliminación la semana pasada en el Masters 1000 de Montecarlo tras perder en segunda ronda contra Sebastian Korda. Buenas tardes !!! Bienvenido a la retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó de Barcelona contra el surcoreano Soonwoo Kwon. ¿Preparados? Comenzamos…