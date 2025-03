Volver al inicio Set 2 ¡Gracias por seguir este partido con nosotros! ¡Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de la retransmisión! ¡Que pasen buena tarde y hasta la próxima! Set 2 Tal día como hoy, un 24 de abril en 2005, con 18 años igual que Alcaraz hoy, Rafa Nadal conquistó Barcelona por primera vez para entrar por primera vez en el Top 10 (7º). Las casualidades, a veces, parecen no serlo. Set 2 Y Carlos Alcaraz lo consigue tras pegarse la paliza de disputar un partido de casi cuatro horas esta mañana. Pablo Carreño no tuvo ni una mínima posibilidad de ganar ante el murciano, que fue superior en todas las facetas de juego. Set 2 Empezará la jornada de mañana como número 9 del mundo. El murciano ha perdido solo tres partidos en lo que llevamos de año. Set 2 ¡Ya suma tres torneos en 2022, su mejor año en este aspecto y estamos en abril! Increíble nivel el del murciano, nuevo top 10 del ránking ATP. Set 2 ¡CAMPEÓN CARLOS ALCARAZ DEL CONDE DE GODÓ 2022! Set 2 ¡JUEGO, SET Y CAMPEONATO PARA CARLOS ALCARAZ! Set 2 6 - 2

0 - 0 El revés de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 5 - 2

40 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 Pablo Carreño-Busta falla su segundo servicio, doble falta Set 2 5 - 2

15 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Y CONFIRMA EL BREAK! ¡Se pone 5-2 y ya roza el título con las yemas de los dedos! ¡Superioridad total de Alcaraz ante un Carreño que ve, impotente, cómo no puede hacer nada ante el murciano! Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 4 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 4 - 2

15 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño-Busta Set 2 ¡Y ROMPE ALCARAZ! ¡Se va 4-2 arriba y saque para prácticamente sentenciar la final! ¡Lo de este chico es inhumano! ¡Superior en todas las facetas a Carreño! Set 2 4 - 2

0 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 3 - 2

40 - 30 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 3 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 3 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 0 Pablo Carreño-Busta no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Ahora sí que estuvo cerca Carreño, pero el murciano sacó otra vez su garra y su calidad para demostrar por qué está en el Top Ten! ¡Tremendo nivel y 3-2 en el segundo set! Set 2 3 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 2 - 2

30 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Pablo Carreño-Busta se apunta el tanto Set 2 2 - 2

15 - 30 Contradejada de Pablo Carreño-Busta con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 2 2 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 ¡JUEGO PARA CARREÑO! Le cuesta más al de Gijón ganar sus saques que a Alcaraz. La final, salvo errores del murciano, parece decantada. Set 2 2 - 2

0 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 40 El revés de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Y OTRO JUEGO EN BLANCO! ¡Sigue con las riendas Alcaraz, que no cede un ápice! Parece haber aprendido a no confiarse en este torneo, donde ha perdido ventajas por creerse vencedor. Carreño sufre al resto y no puede sacar ventaja al murciano. ¿Remontará? Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 ¡JUEGO CARREÑO! ¡Sufrió con el resto de Alcaraz, pero consiguió hacer valer su servicio para igualar el segundo set a 1! Set 2 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 40 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 ¡JUEGO EN BLANCO PARA ALCARAZ! ¡Qué forma para empezar la segunda manga para el murciano! No ha dado una sola opción a Carreño de puntuar al resto. Muy difícil para el asturiano si no se sale del encuentro... Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA CARLOS ALCARAZ! ¡Rompe una vez más para firmar el 6-3 en esta primera manga y poner una mano en el trofeo del Conde de Godó! El murciano está siendo mejor, sobre todo desde fondo de la pista y con golpeos precisos. Carreño comete errores y eso le está perjudicando hasta ir por detrás en el marcador. Sacará Alcaraz para comenzar el segundo set. Set 1 6 - 3

0 - 0 El revés de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 5 - 3

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 5 - 3

30 - 30 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡JUEGO Y 5-3 PARA ALCARAZ! ¡Cierra este quinto punto con un ace espectacular para sacarse la espinita de una doble falta anterior! Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño-Busta Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 4 - 3

40 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 3

30 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 ¡AGUANTA CARREÑO! ¡Hasta cinco bolas de break tuvo que salvar el gijonés ante un Alcaraz que no da tregua! Sin embargo, el murciano sigue por encima en el marcador. ¡Bolas nuevas y saque para Carlos! Set 1 4 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 2

40 - ADV Remate desde la red de Pablo Carreño-Busta que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 4 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 2

ADV - 40 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 4 - 2

40 - ADV El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 40 Pablo Carreño-Busta gana el tanto con un revés desde la red Set 1 4 - 2

ADV - 40 El globo defensivo de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 ¡SALVA CARREÑO TRES BOLAS DE ROTURA! Set 1 4 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 2

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 2

40 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 2

30 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡CONFIRMÓ ALCARAZ! ¡Tras un challenge, se corrigió el punto y se queda el juego para el murciano, que se pone 4-2! Set 1 4 - 2

15 - 0 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Pablo Carreño-Busta y le sirve para ganar el punto Set 1 4 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 3 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 2

40 - 15 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 3 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 2

15 - 0 Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta Set 1 ¡ROTURA! ¡Cuando se concedió el primer punto al resto, Alcaraz se encargó de que fuera a su favor y se va al segundo descanso del primer set con ventaja por 3-2 y saque! ¡Turno para el murciano de ponerse por delante en el marcador y cerrar la primera manga! Set 1 3 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ! Set 1 2 - 2

40 - 15 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 ¡2-2! ¡OTRO JUEGO EN BLANCO! ¡Qué 10 minutos estamos viendo! Frenético inicio de final con los dos tenistas sin ceder un solo punto al servicio. Set 1 2 - 2

0 - 0 El revés de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 1 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 ¡2-1 PARA CARREÑO! ¡Otro juego en blanco! Ni Alcaraz ni Carreño han conseguido un solo punto al resto. El saque manda y nos vamos al primer descanso de esta manga con los dos tenistas mostrando fortaleza con el servicio. Set 1 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Y LE DEVUELVE EL JUEGO EN BLANCO! ¡Se recuperó Alcaraz de un resto brillante de Carreño para cerrar el juego con un passing formidable! Set 1 1 - 1

0 - 0 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Pablo Carreño-Busta y le sirve para ganar el punto Set 1 0 - 1

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 0 - 1

30 - 0 El revés de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 El revés de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 ¡JUEGO EN BLANCO! ¡No da opción al resto Carreño en el primer juego del partido para tener su servicio a favor y poner en situación a un Alcaraz que irá a la persecución en la manga! Set 1 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

0 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡Tras la presentación, los jugadores comenzarán el calentamiento previo al inicio de la final! ¡Esto está a punto de caramelo! ¡Vamos con ello! ¡Tras el final del partido de dobles, la pista Rafa Nadal ya está preparada para acoger, ahora sí que sí, la final masculina entre Carlos Alcaraz y Pablo Carreño! ¡Más o menos, a partir de las 17:30, tendrá lugar el inicio de la final del Conde de Godó! ¡Habrá campeón español en el terreno barcelonés! ¿Será Carlos Alcaraz o Pablo Carreño? ¡Habrá que verlo! ¡Les esperamos! El asturiano parte con ventaja, puesto que su victoria ante Schwartzman ha sido mucho más cómoda de la que ha tenido el murciano ante De Miñaur. El enfrentamiento entre Pablo Carreño y Carlos Alcaraz es, también, novedoso en el circuito. Nunca se han visto las caras y es un buen momento para que veamos quién de los dos está mejor. Carlos Alcaraz busca su tercer título de la temporada (ATP 500 Río y Masters 1000 de Miami) para certificar su mejor año tras ganar dos el año anterior (Next Gen y ATP 250 Umag). Carlos Alcaraz, por su parte, ha alcanzado la ronda final del Conde de Godó tras pasar por encima de Kwon, Jaume Munar, Stefanos Tsitsipas y Álex de Miñaur. Hasta en tres de estos cuatro partidos necesitó tres sets a excepción del que le enfrentó a su compatriota. Pablo Carreño ha alcanzado en la final tras eliminar a Bernabé Zapata, Lorenzo Sonego, Casper Ruud y, esta mañana, a Diego Schwartzman. Pase lo que pase cuando acabe el enfrentamiento, tendremos un nuevo campeón en el Conde de Godó, puesto que ni Carlos Alcaraz ni Pablo Carreño han logrado levantar el trofeo de Barcelona. Hay que remontarse a 2013 para ver otra final española en este campeonato, con Rafa Nadal ganando a Nicolás Almagro por 6-4 y 6-3. ¡Y es que tenemos final española! ¡En un gran estado de forma para los dos tenistas, Carlos Alcaraz y Pablo Carreño se medirán por saber quién es el mejor en el Open de Barcelona! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la final del Torneo Conde de Godó 2022! Tras una semana que ha estado pasada por agua y múltples aplazamientos, por fin estamos en el último encuentro del torneo para saber quién coronará Barcelona.