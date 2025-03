Volver al inicio Set 3 Nos despedimos por aquí, gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Set 3 Nosotros ponemos punto y final, a la espera de que la organización comunique oficialmente a qué hora se va a disputar la final entre Alcaraz y Carreño, estaba prevista a las cuatro de la tarde como habíamos comentado pero se va a tener que retrasar. Set 3 Partidazo el que hemos vivido en la pista Rafa Nadal entre Alcaraz y De Miñaur, con alternativas para ambos y opciones para haberlo cerrado mucho antes. Se llegó al tie break en los dos primeros sets y en el tercero el murciano ha logrado finiquitarlo por 6-4. Set 3 Desde esa final de 2013, solo en dos ocasiones no hubo un tenista español en la final, la de 2014 cuando Kei Nishikori fue campeón ante Santiago Giraldo y 2019 cuando Dominic Thiem venció a Daniil Medvedev. Set 3 Tenemos final española en el Conde de Godó 2022, Pablo Carreño y Álex de Miñaur se van a disputar el título en Barcelona. Es la primera final en este torneo desde la que disputaron Rafa Nadal y Nicolás Almagro en 2013 y que ganó el manacorense. Set 3 JUEGO, SET Y PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ. El murciano se lleva un encuentro agónico ante Álex de Miñaur que comenzó ayer y que se ha completado hoy tras más de tres horas y media de juego. Set 3 6 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 3 TRES BOLAS DE PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ. Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 5 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 3 5 - 4

15 - 0 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur Set 3 BREAK DE ALCARAZ. El murciano vuelve a romper el servicio de su rival y pone un esperanzador 5-4 en el marcador del tercer set, dispone ahora de la oportunidad de ganar el set y el partido con su saque. Set 3 5 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 Gran dejada de Carlos Alcaraz que le otorga bola de break en este juego. Set 3 4 - 4

40 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto Set 3 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 4

30 - 15 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Álex de Miñaur no consigue devolver Set 3 4 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 4 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Resto fuera de Álex de Miñaur y juego para el murciano, 4-4 en el tercer set que se acerca ya a la hora de duración. Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Alcaraz iba camino de ganar con facilidad este juego pero De Miñaur se lleva los dos últimos puntos para el 40-30. Set 3 3 - 4

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 4

40 - 15 Remate desde la red de Álex de Miñaur que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 3 - 4

30 - 0 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 3 3 - 4

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 3 Juego para Álex de Miñaur que pone el 4-3 en este set, ambos tienen ahora mismo opciones de victoria en este encuentro. Les espera la final que estaba prevista a las cuatro de la tarde pero que se va a retrasar. Set 3 Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 3 - 3

30 - 30 Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 3 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 BREAK DE ÁLEX DE MIÑAUR. El australiano se mete de nuevo en el partido, 3-3 en el tercer set. Set 3 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Problemas ahora para el de El Palmar, su rival tiene tres bolas de break. Set 3 3 - 2

0 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 2

0 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Coge aire Álex de Miñaur ganando en blanco con su servicio aunque Alcaraz mantiene su ventaja y con esto le vale para llevarse el juego y el partido si consigue ganar con su saque. Set 3 3 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 1

0 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 3 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Juego para Carlos Alcaraz que mantiene su ventaja en esta manga, 3-1 a favor del murciano que ha ido de menos a más en el día de hoy para desmontar el juego de su rival. Set 3 3 - 1

0 - 0 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 3 2 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 2 - 1

30 - 15 El passing shot de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 Con cierto sufrimiento Álex de Miñaur saca adelante este juego para el 2-1, Alcaraz mantiene un break a favor en este set. Set 3 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 0

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 2 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 3 2 - 0

0 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Juego para Carlos Alcaraz que confirma el break anterior, 2-0 para el español en la tercera manga. Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 1 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 3 Nueva ventaja para el australiano, se ha tropezado el murciano y se ha ido al suelo. Set 3 1 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 1 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 Bola de rotura a favor de Alex de Miñaur que quiere devolverle el break a su rival. Set 3 1 - 0

30 - 40 Remate desde la red de Álex de Miñaur que no opciones a Carlos Alcaraz Set 3 1 - 0

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 1 - 0

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 BREAK DE CARLOS ALCARAZ. El tenista murciano se lleva un juego larguísimo que ha durado 24 minutos y manda en el tercer set. Set 3 1 - 0

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur Set 3 Remate en la red de Carlos Alcaraz que le da de nuevo bola de break. Set 3 0 - 0

ADV - 40 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur Set 3 0 - 0

40 - 40 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Álex de Miñaur y le sirve para ganar el punto Set 3 0 - 0

40 - ADV Álex de Miñaur con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 0 - 0

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

40 - 40 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto Set 3 0 - 0

40 - ADV El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Alcaraz desaprovecha la bola de break en este juego que se está alargando, deuce. Set 3 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

ADV - 40 Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur Set 3 0 - 0

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Un juego lleno de alternativas en este comienzo del tercer set, iguales. Set 3 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Doble falta de Álex de Miñaur y nueva oportunidad de break para Carlos Alcaraz. Set 3 Álex de Miñaur falla su segundo servicio, doble falta Set 3 0 - 0

40 - 40 Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz Set 3 Álex de Miñaur parece resentirse tras haber perdido el set anterior y ahora su rival tiene bola de break en el juego inicial del tercer set. Set 3 0 - 0

ADV - 40 Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

40 - 40 Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 0

30 - 40 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 0

15 - 15 La volea de Álex de Miñaur se va fuera Set 3 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Un set por delante para ver si Carlos Alcaraz consigue llevarse el partido y tendríamos, por tanto, final española en el Conde de Godó. Set 2 Parecía que estaba todo perdido, tuvo varias oportunidades Álex de Miñaur de cerrar el encuentro pero Carlos Alcaraz se ha aferrado a él y ha conseguido forzar el tercer set. Set 2 SET PARA CARLOS ALCARAZ. El murciano remonta y se lleva la segunda manga en el tie break, hay partido, nos vamos al tercero. Set 2 7 - 6

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 Carlos Alcaraz atraviesa su mejor momento en el encuentro y se pone con ventaja 6-4 en el tie break. Set 2 6 - 6

6 - 4 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 6 - 6

5 - 4 La contradejada de Álex de Miñaur se estrella en la red Set 2 6 - 6

4 - 4 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 6 - 6

4 - 3 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

4 - 2 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 6 - 6

3 - 2 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur Set 2 6 - 6

2 - 2 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 2 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 6 - 6

0 - 2 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 6

0 - 1 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 EL SEGUNDO SET SE VA TAMBIÉN AL TIE BREAK. Set 2 6 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 Doble falta de Álex de Miñaur y ventaja para Alcaraz, no está todo dicho en este encuentro. Set 2 Álex de Miñaur falla su segundo servicio, doble falta Set 2 5 - 6

40 - 40 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 6

30 - 40 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Álex de Miñaur y le sirve para ganar el punto Set 2 DOS BOLAS DE PARTIDO A FAVOR DE ÁLEX DE MIÑAUR. Set 2 5 - 6

15 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ha habido algo de tensión entre Carlos Alcaraz y el juez de silla por una bola que acabó entrando y le daba el punto a De Miñaur. Set 2 5 - 6

15 - 15 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 6

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Afronta ahora Carlos Alcaraz en un juego que puede ser definitivo en este partido. Set 2 5 - 6

15 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 BREAK DE ÁLEX DE MIÑAUR. Nueva oportunidad del australiano para cerrar el partido con su servicio. Set 2 5 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Nueva bola de break para Álex de Miñaur que está haciendo un gran tenis en este encuentro de semifinales. Set 2 5 - 5

40 - ADV El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur Set 2 5 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 5 - 5

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 5

ADV - 40 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur Set 2 Nueva ventaja al resto para Álex de Miñaur. Set 2 5 - 5

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Alcaraz remata en la red y se lleva el punto, deuce. Set 2 5 - 5

40 - 40 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Álex de Miñaur Set 2 Bola de break para Álex de Miñaur. Set 2 5 - 5

40 - ADV El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 5 - 5

30 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto Set 2 5 - 5

15 - 30 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 Doble falta de Carlos Alcaraz y se giran ahora los tornos, 0-30 a favor del australiano. Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 5 - 5

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 BREAK DE ALCARAZ. El murciano se aferra al partido y consigue romper el servicio de su rival para poner el 5-5. Set 2 5 - 5

0 - 0 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto Set 2 4 - 5

40 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Tres bolas de break para Carlos Alcaraz. Set 2 4 - 5

40 - 0 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Falla en los dos primeros puntos Álex de Miñaur. Set 2 4 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 No termina de estar cómodo el tenista murciano ante un rival muy motivado en la lucha por llegar a la final de este Barcelona ATP 500 donde ya espera Pablo Carreño. Set 2 BREAK DE ÁLEX DE MIÑAUR. Mal momento para que Carlos Alcaraz ceda su servicio, ahora el australiano puede cerrar el set con su servicio ya con el 5-4 en el marcador. Set 2 4 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Doble falta de Calos Alcaraz y nueva ventaja para De Miñaur. Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 4 - 4

40 - 40 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Bola de break para Álex de Miñaur. Alcaraz había logrado llevar al juego al 30 iguales pero ahora la manda larga y su rival dispone de ventaja. Set 2 4 - 4

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 4 - 4

15 - 30 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 No está fino el español en el inicio de este juego, 0-30 después de estrellar dos bolas en la red. Set 2 4 - 4

0 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 4

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Juego fácil también para Álex de Miñaur que está cometiendo pocos errores, sufrió en el anterior juego con su servicio pero reaccionó de inmediato para poder salvarlo. Set 2 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 30 Remate desde la red de Álex de Miñaur que no opciones a Carlos Alcaraz Set 2 Álex de Miñaur falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Juego cómodo para Carlos Alcaraz que lo celebra, el murciano manda 4-3 en el segundo set. En la otra pista ha terminado ya el partido con ictoria de Pablo Carreño que va a disputar la final. Set 2 4 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 3 - 3

40 - 15 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 3 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 0 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 Buen trabajo de Álex de Miñaur que ha logrado salvar tres bolas en este juego y se lo lleva para el 3-3. Ahora servicio para Alcaraz que se desesperaba en algunos puntos del juego anterior al ver que no era capaz de lograr el break. Set 2 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 3 - 2

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Tremenda derecha de Álex de Miñaur que salva las tres bolas de break en contra. Iguales. Set 2 3 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 3 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Tres bolas de break a favor de Carlos Alcaraz que tiene una gran oportunidad para romper el servicio de su rival. Set 2 3 - 2

40 - 0 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 3 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz se ha tenido que emplear a fondo para llevarse el juego, lo cierra con una gran derecha, 3-2 para el murciano en la segunda manga. Set 2 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 2

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 2 - 2

30 - 30 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 15 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 Vuelve a salvar la papeleta Álex de Miñaur que se lleva el juego con su saque, 2-2 en la segunda manga. Set 2 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 2 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 La salva De Miñaur con una buena derecha cruzada que no puede devolver Alcaraz, se queda en la red. Set 2 2 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Nueva bola de break a favor de Carlos Alcaraz, el último golpe de revés de Álex de Miñaur se queda en la red. Set 2 2 - 1

40 - 30 Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Juego fácil para Carlos Alcaraz que respira, 2-1 para él en el segundo set. Set 2 2 - 1

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur Set 2 1 - 1

40 - 0 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 2 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 2 Bola de break para Carlos Alcaraz que no pudo aprovechar las dos anteriores, veremos si lo consigue con esta. Set 2 1 - 0

40 - 30 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Álex de Miñaur falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Se reactiva Carlos Alcaraz para comenzar ganando con su servicio en el segundo set. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 2 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 SET PARA ÁLEX DE MIÑAUR. El australiano ha sido mejor en el tie break y se pone por delante en esta semifinal. Set 1 6 - 7

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Primero ha fallado De Miñaur mandándola a la red con todo a favor y ahora Alcaraz que había subido a rematar. 6-4 a favor del tenista australiano. Set 1 6 - 6

4 - 6 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 6 - 6

4 - 5 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 6 - 6

3 - 5 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 1 6 - 6

2 - 5 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Mantiene la ventaja el australiano tras sus dos servicios, 4-1 a su favor. Set 1 6 - 6

1 - 4 Remate desde la red de Álex de Miñaur que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 6 - 6

1 - 3 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 6 - 6

1 - 2 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 1 Está muy rápido Alex de Miñaur y se adjudica los dos primeros puntos del tie break. Set 1 6 - 6

0 - 2 Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz Set 1 6 - 6

0 - 1 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Está restando muy bien De Miñaur en este juego y dispone de su segunda bola de break. Set 1 6 - 6

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Resto de Álex de Miñaur que se marcha directamente fuera, juego para Carlos Alcaraz, el primer set se va a decidir en el tie break. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 5 - 6

ADV - 40 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 5 - 6

40 - 30 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 5 - 6

30 - 15 Álex de Miñaur con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 6

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 1 5 - 6

15 - 0 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 El resto de Alcaraz se marcha directamente fuera y Álex de Miñaur gana el juego para asegurarse el tie break. Set 1 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 5

30 - 40 Gran volea desde media pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 5 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 5 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 1 5 - 5

0 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz cumple con su saque y se lleva el juego para el 5-5. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 4 - 5

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 1 4 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 1 4 - 5

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Responde Álex de Miñaur ganando también de forma fácil con su servicio. El australiano coloca el 5-4 y tiene posibilidad de ganar el set al resto. Set 1 4 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 40 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 4

0 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 30 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz Set 1 Juego fácil para Carlos Alcaraz que lo gana ahora en blanco. Se mantiene la igualdad sobre la pista, con ambos ganando con su saque. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 4

40 - 0 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Juego para Álex de Miñaur, 4-3 a favor del australiano. En el otro encuentro mismo resultado para Pablo Carreño, 4-3 ante el argentino Schwartzman en la primera manga. Set 1 3 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz consigue sacar adelante el juego y ambos mantienen su servicio, 3-3 en el primer set. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Con un gran resto en el punto anterior y un globo ahora aprovechando la subida a la red de Alcaraz, el australiano tiene ahora la oportunidad de romper el servicio de su rival. Set 1 2 - 3

40 - ADV Impresionante globo desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que Carlos Alcaraz no consigue devolver Set 1 2 - 3

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Gran paralelo de Álex de Miñaur para frenar la exhibición de Alcaraz en este juego, el español estaba a punto de cerrarlo. Set 1 2 - 3

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

30 - 15 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto Set 1 2 - 3

15 - 15 Álex de Miñaur con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 3

15 - 0 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Salva el juego Álex de Miñaur que se pone con ventaja en este primer set, 3-2 para el australiano. Set 1 2 - 3

0 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 2

40 - ADV El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Bola larga del español que se marcha fuera de pista. Iguales. Set 1 2 - 2

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Primera bola de break a favor de Carlos Alcaraz. Set 1 2 - 2

40 - 30 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 15 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

15 - 15 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Álex de Miñaur y gana el tanto Set 1 2 - 2

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Alcaraz y De Miñaur ya calientan en pista, hoy el día se presenta soleado. En unos minutos comenzará este encuentro y también la otra semifinal entre Diego Schwartzman y Pablo Carreño. Set 1 En unos minutos se reanudará el partido para conocer a los jugadores que disputará una final que está prevista para hoy mismo a las cuatro de la tarde. Set 1 Buenos días, en un sábado marcado por las lluvias finalmente pudieron dar comienzo las semifinales de este Conde de Godó pero apenas se alcanzaron a completar cuatro juegos en el partido entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur. Set 1 El partido ha quedado suspendido por la lluvia. Las semifinales del Conde de Godó se reanudarán mañana, domingo 24 de abril, a partir de las 11 de la mañana. Set 1 2 - 2

0 - 0 Gran remate desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que provoca un error de Álex de Miñaur Set 1 1 - 2

40 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 2

30 - 30 La contradejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 0 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

40 - ADV La fortuna ha sonreído a Álex de Miñaur, su volea toca la red y gana el punto Set 1 1 - 1

40 - 40 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 1 - 1

40 - ADV El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 30 El revés de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto Set 1 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 1

ADV - 40 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 2

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

0 - 0 Gran volea desde media pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Alcaraz llega, además repleto de moral tras deshacerse de Tsitsipas en la jornada de ayer. Esperemos que el desgaste no le pase factura. En breve comenzamos... Actualmente en el puesto 11 del ranking, el español se medirá al australiano Álex de Miñaur, que ocupa el puesto 25 y al que nunca se ha medido antes. Alcaraz, que entrará en el top-10 de la ATP a principio de semana, sueña con alcanzar la final del torneo que en su día vio coronarse a otros grandes tenistas como Nadal o Ferrero. Ambos tenistas lucharán por un puesto en la final en lo que ha sido una lluviosa jornada de Sant Jordi que ha tenido medio bloqueada a la ciudad en uno de sus días más bonitos del año. En breve dará comienzo la semifinal del torneo Conde de Godó entre Carlos Alacaraz y Álex de Miñaur en la pista Rafa Nadal del Real Club Tenis Barcelona.