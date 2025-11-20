HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pablo Carreño

30 0

Jakub Mensik

15 1
Cuartos

Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa

Icono15 - 15

El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera

Icono15 - 0

Pablo Carreño Busta con una volea cercana a la red consigue el punto

Icono

Jakub Mensik se lleva el primer juego del partido. El checo ha resquebrajado la resistencia del tenista español a base de saques directos, consiguiendo cuatro hasta el momento.

Icono0 - 1

[ SET 1 ]

Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono40 - AD

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera

Icono40 - AD

Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera

Icono40 - AD

Saque liftado de Jakub Mensik, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Icono40 - 40

El golpe de derecha de Jakub Mensik se va fuera

Icono30 - 40

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono30 - 30

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Jakub Mensik y consigue el punto

Icono15 - 30

Ace de Jakub Mensik con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta

Icono15 - 15

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Pablo Carreño Busta supera a Jakub Mensik y gana el tanto

Icono0 - 15

Gran volea desde media pista de Jakub Mensik que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto

Icono

El último duelo entre ambos combinados nacionales fue en 2024, con cara victoria de España por 3-0 en el round robin de la fase final.

Icono

Este será el 10º enfrentamiento entre España y república Checa en la Copa Davis y la ‘Armada’ manda de momento en el ‘cara a cara’ con cinco victorias y cuatro derrotas.

Icono

Pablo Carreño y Jakub Mensik se han enfrentado solo en una ocasión previa en el circuito y fue precisamente este año, en el torneo de Auckland, con victoria del checo en un partido a tres sets (6-2, 4-6 y 7-5).

Icono

Por su parte, Jakub Mensic milita actualmente en el 19º puesto del ranking ATP y logró este año la victoria más importante de su carrera al imponerse en el Masters 1000 de Miami.

Icono

Pablo Carreño disputa hoy su 13º partido de individuales en la Copa Davis, con un balance de cinco victorias y siete derrotas.

Icono

España podría alcanzar las semifinales de la Copa Davis por primera vez desde 2019, año en el que terminó levantando el título. El año pasado, recordemos, cayó en cuartos de final contra Países Bajos con la participación de Rafa Nadal que disputó su último partido como profesional en esa serie.

Icono

Carreño participó en la eliminatoria de Copa Davis contra Dinamarca, previa a este duelo de cuartos de final. El asturiano se impuso en uno de los dos partidos disputados y le dio a España el punto definitivo, consolidando la mayor remontada histórica del equipo español en este torneo.

Icono

Pablo Carreño ha logrado siete títulos ATP a lo largo de su trayectoria, aunque en los últimos meses ha acusado una constante falta de continuidad por las lesiones. Este año ha combinado participaciones en el circuito ATP y en el Challenger y ocupa actualmente el 89º puesto en el ranking.

Icono

Abren fuego Pablo Carreño y Jakub Mensik. Posteriormente, Jaume Munar y Jiri Lehecka disputarán el segundo punto de la serie.

Icono

Así las cosas, Pablo Carreño y Jaume Munar serán los responsables de disputar los partidos de individuales y el objetivo es conseguir al menos un punto en estos dos choques para poder disputar el partido de dobles.

Icono

Carlitos Alcaraz ya jugó tocado el pasado domingo la final de la Copa de Maestros contra Jannik Sinner y, de este modo, ha puesto punto y final a la temporada.

Icono

Como bien saben, el equipo capitaneado por David Ferrer se la juega sin su principal estandarte y es que Carlos Alcaraz no ha podido finalmente participar en el torneo debido a un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, con clara recomendación médica de no competir debido a riesgo de rotura.

Icono

Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la eliminatoria entre España y República Checa, correspondiente a la ronda de cuartos de la final a 8 de la Copa Davis 2025. ¿Preparados? Comenzamos…

Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  2. 2

    Pedro Sánchez llama desde Mérida a la movilización para mantener las políticas del PSOE
  3. 3

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  4. 4 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  5. 5 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  6. 6 Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas
  7. 7 El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas
  8. 8 La Aemet avisa: llega el frío polar, ¿cuánto bajarán las temperaturas en Extremadura?
  9. 9

    Gallardo apela a su honradez y el legado de Vara para recuperar la Junta de Extremadura
  10. 10

    El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa

Directo | Carreño y Mensik abren la eliminatoria entre España y la República Checa