HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Ferrer, junto a los jugadores españoles tras la victoria ante Alemania en semifinales de la Davis. Tiziana Fabi / AFP
Análisis

La Copa Davis vuelve a ilusionar

La machada de España en Bolonia resucita la fe en una competición que ha perdido lustre en los últimos años

Enric Gardiner

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La tan cacareada en los últimos días 'Davis del pueblo' es una realidad. El torneo vuelve a ilusionar. La gesta que han logrado la última ... semana los hombres de David Ferrer resucita la esperanza en una competición que se resiste a los españoles desde 2019 y que no ganan fuera de casa desde la histórica hazaña en Mar del Plata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  2. 2

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  3. 3

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  4. 4 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  5. 5

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  6. 6 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  7. 7 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  8. 8 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  9. 9 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  10. 10

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Copa Davis vuelve a ilusionar

La Copa Davis vuelve a ilusionar