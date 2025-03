Carlos Alcaraz, con el tenis en la sangre

Al extenista valenciano Juan Carlos Ferrero, que no terminaba de encontrar un reto que le motivara de verdad en su carrera como entrenador, tras una ... corta y desilusionante etapa de ocho meses con el díscolo alemán Alexander Zverev, le gustó Carlos Alcaraz desde el minuto 1. Lo suyo fue un flechazo. Le encantó el tenista, por supuesto. Pero lo que más le gustó fue la persona. Se informó sobre su familia, gente humilde y sencilla que llevaba medio siglo vinculada al Club de Tenis de El Palmar, pedanía murciana de 24.000 habitantes. Y pronto lo supo todo sobre ese chico que acababa de proclamarse campeón de Europa sub-16. De aquello han pasado cuatro años, en los que el adolescente se ha convertido en un hombre. De proyecto a realidad. De aspirante a campeón. De heredero a elegido.

«Con 15 años vi cosas en él que no se ven en chicos de esa edad. Tenía ya mucho dinamismo, entendía muy bien el juego, por supuesto que golpeaba muy bien de derecha y de revés, se manejaba bien con la volea y tenía ese plus de intensidad y de inteligencia para trabajar los puntos y decantarlos a su favor. Entendí que se podía trabajar con él. Es un chico, además, muy centrado y con muchas ganas de crecer. Que escucha y que respeta a todos», explicaba recientemente Ferrero.

Juan Carlos Ferrero había roto con Zverev porque, entre otras cosas, el germano era poco disciplinado y estaba más pendiente de sus ratos de ocio y de su cuenta de Instagram que del trabajo diario. El hecho de que Carlos Alcaraz viviera en un pueblo pegado a la ciudad de Murcia, la séptima más poblada de España pero sin las distracciones que ofrecen grandes urbes como Madrid o Barcelona, tranquilizó a quien fuera número 1 del mundo en 2003. Pronto, no obstante, Ferrero se lo llevó a su academia de Villena (Alicante), un oasis de tranquilidad en el que solo se respira tenis y donde lo único que se puede hacer es entrenar y jugar. Todo el confinamiento lo pasó encerrado allí, junto al gijonés Pablo Carreño, bronce en Tokio. Las horas libres las mataban haciendo puzzles gigantes entre ambos. También le daban al ajedrez. Y muy poco a la Play.

En la Academia Equelite JC Ferrero ha vivido el flamante campeón del Masters 1.000 de Miami desde 2018. Lo ha hecho en una pequeña cabaña de madera, hasta que hace un mes se mudó a una casa prefabricada de 90 metros cuadrados, la primera que usó el propio Ferrero en un lugar que se ha convertido en centro de referencia para jugadores que desean hacerse un hueco en el circuito. Han pasado por allí el también murciano Nicolás Almagro, que llegó a ser número 9 del mundo, y el albaceteño Guillermo García-López, cuyo tope fue el 23º puesto del ranking de la ATP.

Celebración tras ganar su primer Masters 1.000 en Miami. A su izquierda están su entrenador y mentor, Juan Carlos Ferrero, y su padre. Abajo, a la izquierda, con Nadal, y a la derecha, con su madre Efe

El padre de Alcaraz, que también se llama Carlos, fue tenista, llegó a ser subcampeón de España y en su época de júnior tuteaba a Sergi Bruguera y Álex Corretja. Dirige desde hace casi tres décadas la escuela de El Palmar, en la que se formó su hijo. «Ahora recogemos con el nieto todos los sacrificios que hicimos con nuestro hijo, al que no pudimos mandar a Barcelona con 14 años. Nos pedían 80.000 pesetas al mes y mi sueldo era de 60.000», confiesa el abuelo de Alcaraz, el que inició la saga. Fue tenista amateur y, hace 50 años, uno de los fundadores del club en el que Carlitos «estuvo recogido desde bien pequeño». Recuerda su abuelo que el actual número 11º del mundo «se pasaba las tardes dando golpes a la bola en el frontón».

La madre de Carlitos, Virginia Garfia, es exempleada de una gran superficie y él es el segundo de los cuatro hermanos, Álvaro (21 años), Sergio (11) y Jaime (9). Todos juegan al tenis. El pequeño gana todos los campeonatos en los que participa. «Cuidado con Jaime, que también juega una barbaridad con lo pequeño que es», avisa el abuelo. «Solo nos ha faltado la niña para llegar a ser una saga como los Sánchez-Vicario», suele decir divertido el padre de Carlos. A su hijo, educado y noble, le sigue gustando que le llamen Carlitos. El mes que viene cumple 19 años y acaba de sacarse el carné de conducir.

Pachangas de fútbol

Cada vez que puede, el joven campeón vuelve al piso familiar de El Palmar y se reúne con los amigos de siempre. Es uno más. Hasta hace un par de años era fácil encontrarlo jugando interminables pachangas de fútbol en la playa de Cabo de Palos junto a sus colegas. Corría más que nadie y era de los que más goles metía. Todos los veranos de su infancia los ha pasado en Los Urrutias, a orillas del Mar Menor. Le encanta salir a pescar con su padre y su abuelo, aunque últimamente no tiene tiempo para ello. Tampoco progresa tan rápido como le gustaría en el golf, deporte que practica desde hace un año junto a Ferrero. Apenas puede jugar. Le falta tiempo.

En los últimos meses le han «enseñado a comer bien». Su alimentación está basada en sushi, aguacate, pescados, carne a la plancha y mucha verdura. Lleva a rajatabla la suplementación y también los descansos, algo que hasta hace poco le costaba. «Estoy demasiado enganchado al móvil, pero me he dado cuenta de que no pasa nada por dejarlo aparcado de vez en cuando», confesaba hace unos meses. Mide 1,85 y en su esbelta figura prima la fibra por encima de una musculatura exagerada, a pesar de que se ha puesto muy fuerte en los últimos meses y su cambio físico es evidente. Sufría fuera de la pista para ser ordenado y poco a poco ha ido mejorando, hasta convertirse en una máquina perfecta. Entrena, compite y gana. Por este orden. Alcaraz, que era el futuro, ya es el presente.