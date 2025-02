Alcaraz escapa del enredo de Bautista

Enric Gardiner Jueves, 20 de abril 2023, 15:53 | Actualizado 19:38h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz sigue llenando el Conde de Godó. Un día más, no quedó butaca libre para disfrutar de la exhibición del murciano, que descolocó a Roberto Bautista (6-3 y 7-5) para meterse en cuartos de final y dejar viva la defensa del título que ya conquistó aquí el año pasado.

Tras un homenaje por los 70 años del torneo, en el que participaron leyendas del tenis español como Manuel Orantes, Alex Corretja, Sergi Bruguera, Nico Almagro y Alberto Berasategui, entre muchos otros, Alcaraz, institución ya del tenis de este país, salvó el duelo fratricida ante un combativo Bautista, al que no dio la gasolina para meter en más apuros al número dos del mundo.

Y eso que el castellonense tuvo un buen inicio, aprovechando las incomodidades que el viento estaba causando a Alcaraz, que necesitó de varios minutos para asentarse en la pista Rafa Nadal del complejo barcelonés. Con el viento azotándole en la cara, Alcaraz ya tuvo que salvar un par de pelotas de rotura en el primer juego y cedió el saque en el quinto, lo que dio una ventaja momentánea de 2-3 a Bautista.

No lo pudo capitalizar el de Castellón, al que Alcaraz abrasó a partir de ahí. La rotura fue inmediata y también la aceleración a por el set. En unos minutos, Alcaraz ganó tres juegos seguidos y dispuso de dos pelotas de set, ambas resultas por Bautista. En la antesala de la tercera, Alcaraz produjo uno de los puntos del torneo. Devolvió un remate de Bautista deslizándose por la arcilla y con un revés a una mano. La pelota pasó al de Castellón y supuso el tercer punto de set para Alcaraz, que ya no perdonó más.

Arreón final

Estaba funcionando el juego variado de Alcaraz, que era capaz de dominar de fondo, de tirar dejadas y animarse al saque y red o al resto y red para descolocar a un Bautista mucho más pragmático. No tuvo recursos para discutirle el partido, pero sí para no perderle la cara al mismo y alargarlo. El público quería que ganara Carlitos, pero no olvidaba al héroe de la Copa Davis en 2019 y a un tenista que siempre ha luchado contra viento y marea. Aquí en Barcelona, nunca ha pasado de cuartos, que fue su tope en 2015 contra Kei Nishikori y en 2018 contra David Goffin. Esta vez le frenó en octavos Alcaraz, que tuvo problemas al servicio en el tramo final de encuentro. Cuando el de El Palmar parecía que lo tenía encauzado, con 3-1 a favor en el segundo set, se sucedieron tres roturas de servicio, dos de Alcaraz y una de Bautista, que dieron intriga al encuentro.

Bautista forzó hasta el 5-5, cuando Alcaraz dijo basta. El murciano se llevó los últimos ocho puntos del encuentro y cerró antes de que las condiciones se pusieran peor. Cuando los aficionados ya sacaban la chaqueta y miraban con preocupación al encapotado cielo de Barcelona, Alcaraz lograba su séptima victoria consecutiva en la ciudad condal.

Sin ceder aún un set en lo que va de torneo, Alcaraz se medirá este viernes a Alejandro Davidovich, que derrotó al finés Emil Ruusuvuori por 6-4 y 7-5. Será el primer duelo entre Alcaraz y Davidovich, que se ha recuperado levemente de la decepción de Montecarlo, donde defendía final, con dos triunfos por la vía rápida en Barcelona.