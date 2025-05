Alcaraz vuelve a su cima

«Mi sueño es ganar Wimbledon», apreció Carlos Alcaraz con el trofeo aún caliente de Queen's entrelazado en sus manos. El murciano derribó con esta victoria varias barreras ... : primer título en hierba, cuarto tenista en activo en ganar en las tres superficies en la misma temporada, cuarto español en ganar en Queen's y vuelta al número uno del mundo. Los 500 puntos logrados en el club londinense le aúpan por delante de Novak Djokovic y otorgan a ese chaval que hace cuatro años peloteaba con Roger Federer en una de las pistas de entrenamiento del All England Club la posibilidad de llegar como primer favorito a Wimbledon.

Además, le da la posibilidad de ser el octavo tenista en la historia en vencer en Queen's y Wimbledon, uniéndose a un selecto grupo que ocupan John McEnroe, Jimmy Connors, Boris Becker, Pete Sampras, Lleyton Hewitt, Rafael Nadal y Andy Murray.

Pero el triunfo en el tercer Grand Slam del año queda aún lejano. No son solo siete partidos los que tendría que superar el tenista de El Palmar, también estaría obligado a derribar a un Djokovic al que solo podría enfrentarse en la final y que llega a este torneo como máximo favorito. Pese a que no ha jugado ningún torneo previo desde Roland Garros y ha pasado sus días de vacaciones en Portugal, el serbio ya se ejercita desde hace días en unas instalaciones en las que no pierde desde 2017 y en las que no cae en la pista central desde la final de 2013.

«Con Djokovic, no puedo ser el favorito. Él es el gran candidato», entonaba Alcaraz, que ha pasado de ser un novato en la superficie verde a candidato número dos en Wimbledon. En la hoja de ruta del murciano pasa por empezar a entrenar en el Aorangi Park de Wimbledon este martes o miércoles y disputar una exhibición el viernes en Hurlingham ante Dominic Thiem.

Para ello, ha vuelto a su rutina habitual. Samuel López, entrenador de Pablo Carreño, Sergio Hernández, fisioterapeuta, y Alberto Lledó, preparador físico, se marchan para España y en su lugar entran Juan Carlos Ferrero, Juanjo Moreno, fisio, y Juanjo López, preparador físico.

El tiempo corre a su favor

Con cinco partidos ya en el cinturón, lo que se pide a Alcaraz es calma y tranquilidad, por eso él descansa en su casa londinense antes de forzar el cuerpo en los entrenamientos. Se llevó un susto en la final contra Alex de Miñaur, con molestias en la cara interna de la pierna derecha, y no quiere que peligre su participación en Wimbledon. Por eso ha rechazado jugar la exhibición contra Holger Rune el miércoles en Hurlingham.

El rodaje para el torneo ya está hecho y el físico, ese que le privó de Australia, la final de Río de Janeiro, Montecarlo y las semifinales de Roland Garros, es una prioridad de cara a estar dos semanas compitiendo a la máxima intensidad.

El curso, además, ya es extraordinario, con cinco títulos (Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid y Queen's), varias semanas como número uno y varios pasos agigantados respecto a los que serán sus competidores en el futuro, como Casper Ruud, Rune o Sinner.

Esto resta presión al murciano, que entra a Wimbledon, a diferencia de Djokovic, con el conocimiento de que el crono corre a su favor. Mientras el serbio agota sus oportunidades para dejar el listón de los Grand Slams

-actualmente en 23 títulos- lo más alto posible, Alcaraz ya derribó el muro de conquistar el primero y ahora cuenta con más de una década por delante para seguir decorando el palmarés.

«Creo que seré un gran jugador de hierba. Cuando me retire tendré algún Wimbledon», matizó Alcaraz, cuyo sueño, se cumpla o no este año, seguirá al alcance en el futuro.

Este viernes conocerá sus rivales en Londres, consciente de que Djokovic solo podría aparecer en la final y de que necesitará igualar o mejorar el resultado que consiga el de Belgrado para permanecer en el número uno del mundo a partir del próximo 17 de julio. Los antecedentes son complicados, ya que no gana en Wimbledon un tenista diferente a Federer, Nadal, Murray o Djokovic desde que lo lograra Hewitt en 2002.