Alcaraz regresa con victoria cuatro meses después

Antonio Garrido Madrid Jueves, 16 de febrero 2023, 16:56 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz reapareció en las pistas de tenis tras casi cuatro meses desde su lesión en los cuartos de final del Masters 1.000 de París del año pasado. El tenista murciano, número dos del mundo, venció en su debut en el ATP 250 de Buenos Aires al serbio Laslo Djere (6-2, 4-6 y 6-2), en un encuentro trabajado ante un rival duro, sobre todo en arcilla, y que servirá de rodaje para el español, que necesita minutos para volver al nivel de la pasada temporada.

Tras perderse el Abierto de Australia por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, el torneo de Buenos Aires supone la primera gran cita de Alcaraz en este nuevo e ilusionante curso. En su estreno en el torneo argentino, el murciano se mostró completamente recuperado, con esa exuberancia física y dinamismo a los que acostumbra.

Arrasó a Djere en un primer set donde sacó a relucir todo su arsenal de recursos tenísticos, con una derecha portentosa y con dejadas que rompían el ritmo y desesperaban al tenista serbio, al que rompió el servicio en dos ocasiones. Su primera manga tras 107 días de baja fue excelsa ante un jugador rocoso en arcilla y que llegaba más rodado que el número dos del mundo.

Precisamente Djere se puso el mono de trabajo en el segundo set y empezó a reducir su porcentaje de errores no forzados. También comenzó a inquietar más el turno de saque de Alcaraz, al que solo le ganó tres puntos en la primera manga con su servicio. El español también puso contra las cuerdas en tres ocasiones al serbio, con 0-40 en el 2-2, resultado que revirtió el serbio, y con 15-40 en el 3-3 y 4-4, también remontados por Djere, que no falló en los momentos definitivos con su saque y no concedió ninguna de los ocho bolas de 'break' de las que gozó el español. Alcaraz bajó drásticamente su porcentaje de primeros saques y dia alas al serbio, que se agarró a la pista cuando tenía el partido prácticamente perdido en dos mangas. Rompió el servicio del murciano en el 5-4 dejando golpes magistrales con su revés, y alargando el encuentro hasta un inesperado tercer set.

La última y definitiva manga siguió los derroteros de la primera. Con un Djere visiblemente cansado, Alcaraz impuso su ley y rompió el servicio de su rival en el primer juego. El español, pese a la inactividad, se mostró muy activo al final del encuentro, dando síntomas positivos de su estado físico. Recuperó la solidez en su saque y volvió a castigar al resto con el 4-2, cerrando el encuentro con una dejada inverosímil para firmar su primera victoria del curso.

Su rival en cuartos de final será otro serbio, Dusan Lajovic. Solo hay un precedente entre ambos, y es en el Abierto de Australia de 2022, con victoria por la vía rápida del español por 6-2, 6-1 y 7-5.

«Estoy muy lejos del nivel con el que juego siempre»

Tras cerrar su primera victoria del curso, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se mostró contento pero conocedor de que aún le falta rodaje. «Es mi primer encuentro después de cuatro meses, el primero del año, y ha sido un gran primer partido por mi parte, un gran tenis, pero muy lejos del nivel con el que juego siempre.»

«Ha habido varios en los que no he sabido cómo gestionarlos, y eso te lo da la competición. Eso te ayuda manejar esas situaciones de la forma adecuada. Puntos que han sido muy rápidos y no he sabido controlarme, pausarme y yo creo que eso te lo da haber jugado varios partidos, eso es lo que me falta», añadía el tenista murciano.

También tuvo tiempo para agradecer a la parroquia argentina por el gran ambiente vivido en su debut en las pistas en 2023. «Para mí es un placer vivir esta experiencia en Argentina. Me esperaba cariño, pero no tanto. Es mi primera ronda, mi primer partido. La verdad que me siento como en casa, y eso la verdad que se agradece, me ha ayudado mucho tener este ambiente y el cariño de la gente», señaló.