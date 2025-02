Alcaraz aprovecha el regalo de Vavassori

Enric Gardiner Jueves, 6 de febrero 2025, 21:07 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz tuvo un segundo partido en Róterdam mucho más tranquilo que el primero. Superado el susto que supuso Botic van de Zandschulp, el murciano aprovechó el caramelo de Andrea Vavassori, número 317 del mundo, y se clasificó a los cuartos de final de Róterdam (6-2 y 6-1).

El italiano, que apenas tiene diez victorias nivel ATP a sus 29 años, se metió en esta segunda ronda tras pasar la fase previa y aprovecharse de la retirada de Felix Auger-Aliassime, que venía de ganar la semana pasada el torneo de Montpellier. Para Vavassori, que se meterá entre los 250 mejores del mundo con este resultado, solo estar aquí ya es un éxito, no en vano en toda su carrera solo ha sumado tres victorias en cemento y, en 'indoor', apenas dos.

Por eso, el correctivo de Alcaraz quizás no fue tan doloroso para él. El murciano no podrá sacar muchas conclusiones sobre su nivel en esta superficie, pero al menos suma un triunfo que le permite sumar los segundos cuartos de final del año tras los del Abierto de Australia. Fue un triunfo plácido, salvando apenas un punto de 'break' y que estuvo decantado desde que en el primer juego ya quebró el saque del transalpino, al que las constantes subidas a la red no le sirvieron de mucho.

Alcaraz tuvo oportunidades de rotura en todos los juegos al saque de Vavassori en el primer parcial y en el segundo, tras perder el primer juego, consiguió un parcial de 16-3 que aceleró uno de sus triunfos más rápidos. Apenas estuvo en pista una hora y cinco minutos. La mayor distracción del partido fue cuando a mediados de la segunda manga la juez de silla tuvo que pedir al público que por favor no utilizara el 'flash' al hacer fotografías.

«Hoy he estado mucho mejor. Sabía las cosas en las que tenía que estar concentrado para el segundo partido, sobre todo en cometer menos errores. Creo que todo lo que he hecho hoy me ha venido muy bien. Después de partidos como estos mi nivel sube», aseguró el de El Palmar.