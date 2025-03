Alcaraz sigue de bajón, fuera en semifinales de Buenos Aires

Enric Gardiner Domingo, 18 de febrero 2024, 12:48 | Actualizado 17:59h. Comenta Compartir

La temporada de Carlos Alcaraz no termina de remontar. El murciano se marchó a Buenos Aires, a la gira de arcilla sudamericana, para comenzar el carrusel de triunfos y títulos que debe suponer cada año en el circuito, pero se topó con otra derrota antes de tiempo. El chileno Nicolás Jarry le venció por 7-6 (2) y 6-3 y alarga el extraño momento del tenista español. No disputa una final desde la del Masters 1.000 de Cincinnati en agosto del año pasado.

Buenos Aires parecía el sitio perfecto para romper esta racha, por su vitola de vigente campeón y un cuadro más que discreto en el que él era el único tenista entre los 20 mejores del mundo. Sin embargo, tras dos rondas sencillas, ante Camilo Ugo Carabelli, 134 de la ATP, y Andrea Vavassori, 152, Jarry, un viejo conocido, le eliminó en dos sets.

El chileno ya se había enfrentado a Alcaraz en Río de Janeiro el año pasado, con triunfo en tres sets para el español, y en Wimbledon 2023, cuando también le arrancó un parcial pese a perder en cuatro. Jarry tenía su peligro, pero en esta cancha, lenta, su servicio y su derecha pierden efectivos, por lo que es un rival mucho menos dañino.

En esas circunstancias, Alcaraz, por juego debió finiquitar el primer set con 5-4 y 0-30 con el saque del chileno. Perdonó y jugó un 'tie break' horrible que dio alas a Jarry, al que ni comenzar con rotura en contra en el segundo intranquilizó. En menos de dos horas, consiguió la mayor victoria de su carrera y se clasificó para la sexta final de su carrera. Ganó tres, en Bastad 2019, Santiago y Ginebra 2023, y perdió dos, en Sao Paulo 2018 y Ginebra 2019.

«Me he preparado bien, me he sentido físicamente bien y yo creo que con trabajo iremos cada vez a mejor, pero en estos partidos ha habido bastantes altibajos que no me puedo permitir», aseguró el español.

Alcaraz pierde 150 puntos respecto al título del año pasado y cambia ya el chip hacia el torneo de Río de Janeiro, donde ganó en 2022 y perdió la final en 2023 al sufrir una lesión.

Debutará contra el brasileño Thiago Monteiro, a priori un inicio sencillo, debido a que su rival es el 118 del mundo, y podría cruzarse en este torneo de categoría 500 con Stan Wawrinka en cuartos de final, Francisco Cerúndolo en semifinales y Cameron Norrie, su verdugo el año pasado, en la final. Es claro favorito absoluto en un cuadro en el que el siguiente tenista en ránking es Norrie, número 20 de la ATP.

Río supone la oportunidad perfecta para reflotar un año en el que Alcaraz decidió priorizar las exhibiciones antes que un torneo preparatorio para el Abierto de Australia, donde cayó en cuartos de final ante Daniil Medvedev. Melbourne y Buenos Aires son los únicos dos torneos que ha jugado hasta el momento Alcaraz en este 2024, y tras la experiencia en Brasil, donde cierra un ciclo de cinco años de contrato, marchará a Estados Unidos para jugar una exhibición con Rafael Nadal en Las Vegas el próximo 3 de marzo, antes de disputar los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami.

Temas

Carlos Alcaraz