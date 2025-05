Alcaraz mete una marcha más

Enric Gardiner Jueves, 22 de junio 2023, 18:08 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

El debut este año en hierba de Carlos Alcaraz dejó muchas dudas. La pesadez, la falta de adaptación y la intranquilidad dominaron el juego del español, que necesitó prácticamente dos sets para aterrizar en Queen's y que solo escapó del sacador Arthur Rinderknech en los compases finales.

Con el drama pasado, Alcaraz, ya con más minutos en la pista, ahora sí pudo mostrar su mejor juego en su superficie menos explorada. Pasó por encima del checo Jiri Lehecka, número 36 del mundo, por 6-2 y 6-3 y estará en los cuartos de final de Queen's, su primera aventura en esta ronda en un torneo sobre hierba.

El murciano, que necesitó salvar un 'thriller' a tres sets en su debut en el club londinense, estuvo mucho más calmado en el segundo encuentro, tanto por la mayor comodidad en la superficie, tras las valiosas horas entregadas al pasto, como por un rival menos problemático. No porque Lehecka no tenga calidad de sobra, que la tiene, como demuestran sus cuartos de final en el Abierto de Australia este año, sino porque su juego, predilecto en el fondo, no tiene tanto peligro como el de Rinderknech, cuyo argumento principal era el servicio.

Alcaraz, que pese a igualar o superar a todos los grandes en sus siete primeros encuentros en esta superficie, aún no es un especialista, sí estuvo mucho más resolutivo y claro. Se centró en sus mejores golpes, mejoró al servicio y superó las adversidades, especialmente con las dejadas -erró tres- y con los tres puntos de rotura que tuvo que salvar en el quinto juego del segundo set.

Ese juego, de más de diez minutos de duración, fue el único obstáculo que Alcaraz encontró en una tarde plácida en Londres. Su ímpetu le hizo salir ya por delante del vestuario, con un ciclón de 3-0 inicial solo empañado por tres dobles faltas. Una nueva rotura certificó un primer set perfecto. 6-2 y la posibilidad de empezar sacando el segundo parcial, un nuevo caramelo para meter presión al joven Lehecka, de 21 años y con apenas dos victorias en hierba, ambas este año, una en Stuttgart y otra en Queen's.

Favoritismo

El checo prácticamente se marchó a la ducha, con 6-2 y 3-0, pero resurgió de forma fugaz, para colocar el 3-1 y empujar a Alcaraz en un juego de más de diez minutos, en el que dispuso de tres oportunidades de rotura. El de El Palmar las solventó todas, sin incertidumbre y ayudado por un par de errores de precipitación del checo, y terminó de sopesar la victoria.

Del 4-1 ya no se levantó Lehecka, que seguro que jugará muchos más partidos en el futuro ante Alcaraz. Esta vez, el triunfo fue para el murciano, que gana confianza en la hierba y transforma las «pocas expectativas» que tenía al inicio del torneo en favoritismo. Vista su aceleración y el gran papel que está haciendo Holger Rune, no es descartable una final entre los dos grandes diamantes del tenis mundial el próximo domingo.

De momento, el próximo rival para Alcaraz será este viernes el búlgaro Grigor Dimitrov, que ganó en Queen's en 2014 y al que Alcaraz destrozó en Madrid hace poco más de un mes.