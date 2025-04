Alcaraz no jugará en el torneo de Acapulco

Enric Gardiner Martes, 28 de febrero 2023, 23:32 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz no disputará finalmente el ATP 500 de Acapulco esta semana debido a la lesión muscular que sufrió en la final de Río de Janeiro el pasado domingo. El murciano, que tenía previsto debutar en la madrugada de este miércoles contra Mackenzie McDonald, comunicó su baja en el torneo mexicano por una «distensión de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha».

El actual número dos del mundo opta así por parar antes de participar en la cita tenística de México y prefiere preparar el asalto al 'Double Sunshine'. Así es como se conoce al doblete de Masters 1000 de Indian Wells y Miami en Estados Unidos, donde defiende la friolera de 1.360 por los excelentes resultados cosechados el año pasado.

«Lamentablemente no podré jugar en Acapulco. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto», escribió Alcaraz este martes en redes sociales.

El tenista murciano se lesionó en el segundo set de la final que perdió este domingo contra Cameron Norrie en Río de Janeiro. Pese a la dolencia, que le impidió moverse con normalidad en muchas fases del encuentro, no tiró la toalla en ningún momento y forzó a Norrie hasta el 7-5 del tercer parcial.

Problemas recurrentes

Los problemas físicos están atormentando al joven español desde que conquistara el pasado Abierto de los Estados Unidos y se proclamara número uno del mundo, posición en la que acabó la temporada pese a no poder competir en las Finales ATP de Turín por una rotura abdominal. Tampoco pudo participar después en las Finales de Copa Davis con España.

En un entrenamiento previo al comienzo de este curso, Alcaraz se lesionó en la pierna derecha y no viajó a Australia para jugar el primer Grand Slam del año. Más aún, en este 2023 apenas ha jugado nueve partidos: cuatro en Buenos Aires, donde ganó el título, y cinco en Río, donde alcanzó la final.

Esta baja permitirá a Novak Djokovic extender su ventaja como número uno del mundo en la clasificación de la ATP. El serbio, que participa en Dubai esta semana, tiene 245 puntos de renta sobre el español que podrían elevarse a 700 si consiguiera el título en el emirato.

Quien no estará en Dubai por problemas físicos es el otro campeón español, Rafa Nadal. De hecho, el tenista mallorquín confirmó este martes que tampoco competirá en los torneos de Indian Wells y Miami. Se lesionó en el pasado Abierto de Australia a mediados de enero y su vuelta a las pistas apunta a producirse en Montecarlo, ya bajo el manto de la tierra batida.

Al bajarse de Acapulco, Alcaraz no volverá a competir hasta los Masters 1.000 de Estados Unidos, Indian Wells (del 8 al 19 de marzo) y Miami (del 22 de marzo al 2 de abril). En estos torneos el español defiende 360 puntos en Indian Wells, por las semifinales del año pasado, y otros 1.000 en Miami, por el triunfo final.