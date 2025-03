Alcaraz y la ilusión de la primera Copa de Maestros

Enric Gardiner Sábado, 11 de noviembre 2023, 13:56 Comenta Compartir

Decía esta semana Stefanos Tsitsipas que ganar las Finales ATP es un logro superior a conseguir un Grand Slam. Unas declaraciones petulantes y seguramente sesgadas ... por el hecho de que el griego sabe lo que es ganar la Copa de Maestros -lo hizo en 2019-, pero no un Grand Slam -ha perdido dos finales. Eso no quita que la joya de la corona de la ATP no sea uno de los torneos más atractivos del año y un galardón que muchos grandes en la historia no consiguieron, como Rafael Nadal, Rod Laver y Jim Courier.

Por eso, para un tenista que tiene tan interiorizadas a las leyendas de este deporte como Carlos Alcaraz, tener que bajarse de la edición del año pasado por una lesión, fue un duro palo. El murciano ya era entonces ganador de Masters 1.000 y de Grand Slam, además de ser el número uno del mundo más joven de la historia, y perder la posibilidad de enfrentarse a los siete mejores tenistas del ránking fue una decepción mayúscula para cerrar el curso. Este año, el murciano ha tomado precauciones para llegar de la mejor forma posible a Turín, sede por tercer año consecutivo del torneo. No implica esto que llegue al 100 %, menos aún después de una gira 'indoor' que ha dejado mucho que desear y es que el tenista de El Palmar hizo semifinales en Pekín, octavos en Shanghai, se bajó de Basilea por molestias, y segunda ronda en París-Bercy. El resultado en la capital francesa es el más alarmante de todos, ya que cayó ante Roman Safiullin, número 45 del ránking, y dejó unas sensaciones muy agrias. Sin embargo, ese fue el escenario donde se dañó el abdominal el curso pasado, por lo que el descanso previo a Turín no es del todo una mala noticia para el murciano, que esta vez ha podido preparar en condiciones el quinto torneo más importante del año. Lleva ya varios días en la ciudad italiana y se ha probado en pista con Andrey Rublev, Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas, con lesión incluida para el griego, que se hizo daño en un pie y es duda para el campeonato, podría ser sustituido por el polaco Hubert Hurkacz. A la espera de que se confirme este posible cambio, Djokovic se enfrentará en la fase de grupos a Tsitsipas, Jannik Sinner y Holger Rune, mientras que Alcaraz se medirá a Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev. El serbio tiene el cara a cara ganado con cinco de los oponentes del torneo, a excepción de Alcaraz (2-2) y Rune (2-2), pero se ha llevado los enfrentamientos más recientes ante ambos. El de Belgrado, coronado con 24 Grand Slams a principios de septiembre en Nueva York, se saltó toda la gira asiática y solo disputó París-Bercy, donde se hizo con su Masters 1.000 número 40. Ese era su objetivo, llegar fresco a la capital francesa y poner la guinda a una temporada casi perfecta con su séptimo título de maestro, el que le desempataría con Roger Federer. Una final entre Alcaraz y Djokovic sería el punto final perfecto al curso tenístico, para lo que ambos tendrían que pasar como primeros o como segundos la fase de grupos, para evitar un cruce en semifinales. Sería el cuarto enfrentamiento entre el número uno y el número dos del mundo, después de las semifinales de Roland Garros (Djokovic), la final de Wimbledon (Alcaraz) y la final de Cincinnati (Djokovic). El primer puesto del ránking, sin embargo, no estará en juego desde el momento en que Djokovic gane un partido o Alcaraz pierda uno. El serbio tiene 1.495 puntos de ventaja en el ránking y el máximo que se puede ganar en las Finales ATP es 1.500, por lo que si Alcaraz quiere acabar por segundo año consecutivo en lo más alto necesitará ganar el torneo invicto y que Djokovic se marche a casa con el casillero a cero. Esto solo ha ocurrido una vez en la historia, en su debut en 2007, cuando cayó ante David Ferrer, Rafael Nadal y Richard Gasquet sin ganar un solo set. Mientras que Djokovic debutará el domingo contra Rune a partir de las 21:00, Alcaraz tendrá que esperar al lunes (14:30) para jugar el primer partido de su carrera en este torneo contra el alemán Alexander Zverev. Su siguiente encuentro será el miércoles y cerrará la fase de grupos el viernes, por lo que en caso de clasificarse a semifinales tendrá un día de descanso menos que los jugadores del otro grupo.

