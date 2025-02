Alcaraz, la gran atracción del Conde de Godó

Enric Gardiner Madrid Domingo, 16 de abril 2023, 18:18 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz es el gran favorito este año en el Conde de Godó. El español viene con la vitola de haber ganado aquí el año pasado y con la tarea de defender los 500 puntos que le acarreó el triunfo, aunque tendrá que despejar primero las dudas sobre su estado físico. El murciano se bajó del Masters 1.000 de Montecarlo, uno de los dos torneos de esta categoría que no es obligatorio, por unas molestias en la mano izquierda y en la columna.

La baja en el Principado no tuvo consecuencias para su ranking, puesto que no defendía nada, ya que en 2022 perdió en su debut. Sin embargo, este año el panorama es diferente para Alcaraz en Barcelona. Se presenta como el principal candidato al título y el defensor del mismo. Es el primer cabeza de serie y, aunque no podrá arrebatarle el primer puesto de la clasificación a Novak Djokovic, que tiene una cómoda ventaja de más de 400 puntos, repetir victoria es esencial si no se quiere perder comba con el serbio.

Para ello, Alcaraz está exento de disputar la primera ronda y en la segunda se puede enfrentar contra Ilya Ivashka, tenista bielorruso número 74 del ranking que perdió en su segundo partido en Montecarlo. Después, en octavos, le puede tocar contra Roberto Bautista; en cuartos, contra Frances Tiafoe o Alejandro Davidovich, y en semifinales el principal favorito es Casper Ruud, reciente ganador en Estoril. De esta manera, evita hasta la final a Stefanos Tsitsipas, dos veces subcampeón en Barcelona, y a Jannik Sinner, que vendrá cansado de Montecarlo, donde ha llegado a la final.

«Voy a tratar de quitarme la presión de favorito y disfrutar en pista. Voy a pensar en todo menos en defender el trofeo. Desde la pasada temporada he mejorado mucho en el aspecto mental y siento que leo mejor el juego, algo que me ayuda a cambiar las cosas cuando no van bien», explicó Alcaraz ante los medios en el Club de Tenis de Barcelona, donde lleva entrenando ya varios días. El murciano se ha ejercitado junto a Ruud, que perdió temprano en Montecarlo, y Denis Shapovalov, y sus sensaciones han sido positivas.

Pese a la gran noticia del debut en tierra batida de Alcaraz, el Conde de Godó ha sufrido dos bajas importantes en los últimos días. La más grande, la de Rafa Nadal, que no está preparado aún para dar el salto a la competición y se perderá un torneo que ha ganado en doce ocasiones, la última de ellas en 2021. Nadal se lesionó en el psoas ilíaco en el Abierto de Australia y se ha perdido Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Barcelona.

Medvedev, otra ausencia de peso

Tampoco estará en el Godó Daniil Medvedev, que terminó extenuado su participación en Montecarlo, donde alcanzó los cuartos de final. «Siento no poder jugar en Barcelona este año. Tengo grandes recuerdos de la última vez que jugué, en 2019, así que espero estar de vuelta el año que viene», reconoció el finalista de la edición de hace cuatro años.

Alcaraz aspira este año a convertirse en el undécimo tenista en repetir título en Barcelona, tras Herbert Flam (1956 y 1957), Roy Emerson (1963 y 1964), Martin Mulligan (1967 y 1968), Ilie Nastase (1973 y 1974), Ivan Lendl (1980 y 1981), Mats Wilander (1982, 1983 y 1984), Andrés Gómez (1989 y 1990), Thomas Muster (1995 y 1996), Nadal (2004-2009, 2011-2013, 2016-2018) y Kei Nishikori (2014 y 2015).