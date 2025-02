Alcaraz doblega a Cilic en su estreno en Doha

Enric Gardiner Lunes, 17 de febrero 2025, 18:55 Comenta Compartir

Hacía cuatro años que Carlos Alcaraz no se dejaba ver por Doha (Catar). Fue en unas condiciones muy diferentes a las actuales. Por entonces, en enero de 2021, Alcaraz estaba fuera de los 140 del mundo y tuvo que venir a tierras cataríes a jugar la fase previa del Abierto de Australia, que se disputó en estas pistas por las estrictas normas relativas a la covid en el país oceánico. En aquella aventura, Alcaraz ganó los tres encuentros y por primera vez en su carrera se clasificó para un Grand Slam. Salió bien el experimento, como también salió bien este lunes su debut en el torneo más grande del país.

El español, principal favorito del torneo tras la baja de Jannik Sinner, venció por un doble 6-4 a Marin Cilic y estrena su casillero de victorias en este torneo que han ganado otros grandes de la raqueta como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Es un jugador muy peligroso y al que espero poder volver a ver por el circuito«, reconoció Alcaraz tras la convincente victoria ante un Cilic al que apenas se le notó la inactividad. El croata no competía desde noviembre, cuando perdió en el torneo de Belgrado, pero no dio signos de óxido competitivo más allá de su primer turno de saque, en el que jugó solo con segundos servicios y cometió alguna doble falta que permitió a Alcaraz comenzar con ventaja el encuentro. La brecha duró poco, porque Alcaraz regaló su saque al juego siguiente, pero el español estaba entonado y el servicio del croata, a sus 36 años, ya no es el que era. En total, concedió diez bolas de 'break' y entregó el saque en tres ocasiones.

La más dolorosa ya en el segundo set, con 6-4 y 4-4 en contra, porque en ese momento Cilic empezó a creerse que podía tener una oportunidad. Acababa de desperdiciar un 0-40 bajo el saque de Alcaraz para ponerse en disposición de forzar un tercer set. Pero este ya no es el Alcaraz al que Cilic venció tres años atrás en la segunda ronda del torneo de Estoril. El murciano, lejos de temer la reacción del de Medugorje, ganó los dos siguientes juegos, salvando incluso una pelota de rotura en el último, para certificar su primer triunfo en Doha.

Continuidad

Da continuidad así a lo sucedido en Róterdam, cuando ganó su primer título en 'indoor'. Ahora, en Doha, torneo de categoría 500 y que entrega tres millones de dólares en premios, Alcaraz busca unirse a la lista de ilustres ganadores y preparar los primeros Masters 1.000 de la temporada, en Indian Wells y Miami. Su siguiente rival en Catar saldrá del encuentro entre el italiano Luca Nardi y el chino Zhizhen Zhang.

El otro partido interesante de la jornada fue el que disputaron en dobles Djokovic junto a Fernando Verdasco, que se retira del tenis en este torneo. El español y el serbio vencieron a Karen Khachanov y Alexander Bublik por un doble 6-1 y siguen vivos en el torneo.