Alcaraz despacha a Borges por la vía rápida

Enric Gardiner Martes, 18 de abril 2023, 17:00 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

Puesta en escena contundente de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó. El murciano inició su andadura en el torneo con una aplastante victoria en 63 minutos frente al portugués Nuno Borges (6-3 y 6-1), 79 en el ranking y rival inédito para el español, que ya está en tercera ronda del ATP 500 barcelonés.

El número 2 del mundo, defensor del trofeo en la ciudad condal, se mostró intratable, cediendo solo un saque cuando servía para cerrar el primer set. Mostró pronto su dominio, sin dar opción a su rival con un 'break' ante el servicio inicial de Borges. A partir de ahí, y con un amplísimo repertorio de golpes desde el fondo de la pista encadenó cinco juegos seguidos para encarrilar la victoria. Se citará en la ronda de octavos el jueves ante Roberto Bautista que doblegó con facilidad a Bernabé Zapata (2-6 y 2-6) y a buen seguro más exigente que su debut en el Godó.

Se trata del tercer asalto del año en la tierra batida para Alcaraz, que no estuvo en el Masters 1.000 de Montecarlo tras cerrar en marzo la gira americana de inicio de año con el título en Indian Wells y las semifinales de Miami. Previamente, en febrero, fue finalista sobre la arcilla de Río de Janeiro (ATP 500) después de ceder en el partido por el título contra el británico Cameron Norrie y campeón en Buenos Aires (ATP 250), derrotando en la final al propio Norrie.

«Jugar en casa es diferente. Lo he pensado el tiempo que he estado aquí. Al final, no me tomo esto como un torneo 500 cualquiera; lo noto diferente, en casa, con la gente animándome, apoyándome. Es súper bonito», señaló Alcaraz tras el partido, dejando clara su motivación en el torneo.