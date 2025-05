Alcaraz, baja en Barcelona El murciano no se ha recuperado a tiempo de su problema en el antebrazo derecho y no podrá defender el título que ha ganado los últimos dos años

Enric Gardiner Domingo, 14 de abril 2024, 12:46

Carlos Alcaraz no forzará para estar la próxima semana en el Conde de Godó. El dos veces ganador del torneo ha decidido no participar este año, al no mejorar de las molestias que sufre en el antebrazo derecho, y no podrá defender el título del año pasado.

Alcaraz ya se bajó esta semana del Masters 1.000 de Montecarlo por una lesión en el músculo pronador redondo del brazo derecho, pese a que intentó hasta el último minuto jugar en el Principado, un torneo en el que nunca ha ganado un partido y que, de hecho, queda en su currículum como el único Masters 1.000 en el que no ha ganado un encuentro.

La intención del español era volver a Murcia, descansar allí un par de días y retomar los entrenamientos en la academia de Juan Carlos Ferrero, para viajar este fin de semana a Barcelona y competir en un torneo que es fetiche para él con diez triunfos en sus diez últimos partidos.

Según explicó la organización del torneo, Alcaraz no ha tenido «buenas sensaciones» en el brazo derecho durante el entrenamiento de este domingo. «Pese a haberlo intentado hasta el último momento, no estará en el Conde de Godó».

Alcaraz, que aún está en Murcia, se desplazará a Barcelona para comunicar de forma personal su baja.

La ausencia en la ciudad condal le resta los 500 puntos que defendía del año pasado y le hace perder posibilidades en la lucha por volver a ser número dos antes de Roland Garros. De hecho, este resultado negativo prácticamente imposibilita que supere a Jannik Sinner en el segundo puesto y que, por lo tanto, pueda evitar un enfrentamiento antes de la final con Novak Djokovic en París.

Cuando se descuenten los puntos de Barcelona, Alcaraz estará a 605 puntos de Sinner y a 1890 de Djokovic. En los dos torneos que quedan previos al segundo Grand Slam de la temporada, Alcaraz no podrá sumar nada en Madrid, ya que ganó el título el año pasado, pero sí en Roma, donde el año pasado perdió en su debut.

Quien sí tiene fecha de estreno en Barcelona es Rafael Nadal, que lleva varios días entrenándose en el club y que debutará este martes contra el italiano Flavio Cobolli.