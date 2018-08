«Tener esta afición me pareció un lujo»

El Badajoz ha puesto el timón de su nave en manos de un auténtico superviviente. Patxi Salinas (Bilbao, 1963) apela al trabajo, disciplina y honradez como señas de identidad para llevar al equipo a buen puerto. Es un histórico del fútbol español como contemplan sus 16 temporadas en Primera en las filas del Athletic y Celta y un palmarés donde brillan dos Ligas y una Copa el Rey. Ahora como entrenador se labra una carrera al frente de modestos y alguna experiencia en el extranjero que le han llevado hasta el Nuevo Vivero.

-¿Cómo surge la opción de fichar por el Badajoz?

-Cuando terminamos con el Burgos tuve una reunión con el Badajoz y me planteó la posibilidad de venir. Lo típico, me expusieron sus intenciones y me presentaron el proyecto que querían hacer. Es un proyecto que me gusta, me parece gente muy seria y decido venirme a Badajoz porque es muy ilusionante.

-Llega a Badajoz y se encuentra un club...

-Vine dos veces antes de firmar para conocer el club, ver las instalaciones... Pregunté a conocidos como Cañizares que estuvo en el Mérida cómo era vivir en Extremadura, la ciudad y me dijo que no me lo pensara porque era un sitio maravilloso con gente maravillosa. Estuve viendo vídeos del año pasado del Badajoz ante el Extremadura, el Mérida, con 10.000 personas y me pareció una afición magnífica. Jugándose el descenso y tener esa afición me pareció que era un lujo y no tuve duda que con esa afición hay que ir.

-Poco se conoce de la gente que está detrás de Premium Sport salvo Matías Navarro y Silvia Suárez. ¿Cuál es su relación con el grupo?

-Les conocí cuando me hicieron la oferta. Una relación de entrenador-grupo inversor, muy estrecha y cordial. La verdad es que se están portando de una manera excepcional atendiendo a todas mis demandas, intentando profesionalizar el club y en ese sentido chapó. Estoy encantado porque son personas muy profesionales con una implicación bastante grande en el día a día y eso te hace trabajar muy a gusto. El teléfono de Matías siempre está conectado para todo lo que necesite.

-Los continuos cambios de superficies y de instalaciones fue un hándicap en cuanto a lesiones y problemas musculares el pasado curso. ¿Ya sabe dónde va a entrenar?

-Lo primero que pregunté fue dónde se iba a entrenar porque conocía la problemática que hubo el año pasado y que los jugadores se habían quejado mucho. Hablé con el club para buscar un sitio cómodo, estudiamos varias opciones y Campomayor está a quince minutos y las instalaciones son fantásticas. Entrenaremos dos o tres días y los demás en nuestro estadio. Es vital en un grupo como el nuestro donde todos los campos son de césped natural.

-¿Qué conclusiones saca de estos tres primeros amistosos?

-La pretemporada la hacemos en base a llegar en las mejores condiciones posibles a la temporada. No miramos los resultados y sí asimilar conceptos, corregir desajustes... Son partidos de muchos cambios, gente que no juega en su puesto e incluso a prueba. Estamos encantados en cuanto a comportamiento y actitud de los futbolistas.

-¿Le preocupa el efecto que pueda provocar la victoria ante el Extremadura en cuanto a generar ciertas expectativas entre la afición?

-Tenemos los pies en el suelo. No se pueden vender cosas que no se pueden cumplir. Nosotros vendemos trabajo, trabajo y trabajo. El objetivo es estar preparados para competir cada semana con quien sea. No podemos vender algo irreal en el mes de agosto. En abril o mayo el trabajo te dirá dónde estás.

-¿Pero qué sensaciones tiene? ¿Qué puede esperar la afición?

-Es un grupo con equipos muy fuertes y presupuestos muy grandes. Tenemos que ser conscientes de saber con quién competimos, son jugadores de un nivel muy grande. Nosotros vamos a competir con cualquiera, da igual el presupuesto que tenga. Si la gente quiere hablar de playoff o de ascenso solo tiene que mirar el grupo y ver que es francamente difícil. No hay que vender optimismo ni pesimismo, hay que vender realismo.

-El grupo cuarto es muy igualado y complicado, ¿dónde puede estar la clave?

-Ser un equipo sólido, fuerte, que no tenga miedo, que sea valiente, que juegue igual fuera que en casa, que nuestros delanteros tengan un gran año y estén acertados... Son muchos factores. Pero lo fundamental en un 90 por ciento es el trabajo. Creemos en el trabajo, cuanto más trabajemos mejores seremos.

-Tradicionalmente la afición del Badajoz es muy exigente, ¿siente esa responsabilidad?

-He estado con aficiones muy jodidas y la gente sabe el trabajo que hay detrás. Prefiero un público exigente que no un público que venga al campo ve el partido y se va. Nunca va a echar en falta actitud porque seguro que va a dar el cien por cien.

-¿Qué le falta para completar su plantilla?

-Tenemos dos fichas libres para un mediocentro y un defensa bien lateral o central y tres sub-23.

-¿Cuál es el sello que distingue a los equipos de Patxi Salinas?

-Ser un equipo ordenado, que sepa a qué juega, que tenga los conceptos muy definidos, que sea difícil de batir y tenga pegada. Si eres capaz de defender bien vas a atacar mejor. Casi siempre nuestros porteros han acabado 'zamoras' y en el aspecto ofensivo tenemos jugadores desequilibrantes. Si unimos todo eso seremos un equipo muy incómodo.

-Para un exfutbolista de élite, ¿cómo se asume ese salto a un banquillo de un equipo modesto de Segunda B o Tercera?

-Me siento un privilegiado. He vivido una etapa maravillosa como futbolista. Lo principal es tener los pies en el suelo. No creerte más que nadie. Ahora vienes a entrenar a clubes como el Badajoz e incluso más modestos y he sido tremendamente feliz. Busco mi felicidad, nunca me he movido por temas económicos, sino por sensaciones. Ahora soy un privilegiado por entrenar al Badajoz.

-¿Y qué le animó a participar en La isla de los famosos?

-Me encanta la aventura, conocer gente diferente. He hecho dos 'realities', uno en Honduras y otro en la selva amazónica de Colombia y recomendaría hacer todo tipo de supervivencia. Aprendes a valorar un trozo de pan, una charla de noche con un tío que está peor que tú, el trabajo en equipo, liderazgo, compañerismo, vivir situaciones límites... Aprendes a valorar cosas que aquí no le das importancia. Nos quejamos de vicio. Hay gente que no tiene nada y está siempre con una sonrisa en la boca. Estoy orgulloso y lo volvería a repetir.