Ignacio Tylko Madrid Jueves, 6 de octubre 2022, 00:11 Comenta Compartir

Tras meses que invitan al optimismo por la notable acogida de Relevo en redes sociales como TikTok, Twitch, Instagram y Twitter, hoy nace el periódico deportivo digital, una apuesta decidida y a largo plazo del grupo Vocento por el cambio en la manera de informar y entretener, sin caer en banalidades. El reto es ofrecer contenidos tratados de forma moderna, profunda e independiente, sin trincheras, con especial atención al deporte femenino y a otras modalidades sin apenas cabida en los medios tradicionales. La competencia es enorme, pero su director, Óscar Campillo, gran amante del deporte y exdirector de 'Marca', está convencido de que hay hueco para cumplir con las expectativas.

-¿Le resulta asombroso y arriesgado apostar con la que está cayendo por un nuevo medio deportivo?

-Parece un milagro. Estamos muy contentos, con mucha responsabilidad, rigor, entusiasmo y emoción. En estos tiempos, llamar a profesionales de muchos medios y plataformas para que se incorporen a un proyecto periodístico digital deportivo nuevo es una oportunidad de la que probablemente muy poca gente pueda disfrutar en la vida. Me ha tocado y es muy bonito.

-¿Con qué objetivos nace la web de Relevo?

-Contar el deporte y solo el deportes, todos los deportes, sin abusar del 'clickbait' (cebo de clics) ni recurrir a los contenidos eróticos o banales. Queremos actualidad, actualidad y actualidad, e historias y reportajes que contribuyan a dignificar el deporte. Hay un público desencantado y resignado por la utilización de los protagonistas, sacrificados en el altar del dios clic. No discutimos lo que hacen el resto de compañeros, estaría bueno, pero creemos que hay un público que quiere escuchar, leer y hablar solo del deporte y con esa intención nacemos.

-¿Qué cree que no se cubre bien en los medios actuales?

-Se le da poco espacio a otros deportes que no sean el fútbol. Los jóvenes ya no acuden a la prensa deportiva tradicional y las mujeres se sienten excluidas, no ya porque no se hable del deporte femenino, que también, sino por el propio lenguaje y los contenidos que se utilizan. Nos dirigimos a todo el mundo, especialmente a la Generación Z, a las mujeres y a los desencantados por tantos titulares forzados que deforman la información con tal de conseguir más usuarios.

Rompedor

-¿En que es diferencial o rompedor este proyecto?

-Para empezar, en los formatos. Hemos elaborado un periódico digital enfocado sobre todo al móvil. Nos presentamos ya con una comunidad de seguidores construida primero en redes sociales, algo inaudito en un medio de comunicación. La portada no se va a parecer en nada a las habituales, lo que supone un desafío, y habrá mucho vídeo y nuevas narrativas. Incorporaremos los post de las redes sociales a la información para conectar con los jóvenes lectores con los formatos preferidos y en los canales que les gustan, sean cuales sean en el futuro.

-¿Cómo casan los contenidos en redes sociales con un periódico web? ¿Se complementan o potencian?

-Van a convivir las redes con el periódico porque creemos firmemente que todos son canales de información puros y duros. En TikTok reunimos ya una comunidad de 160.000 seguidores de edades del entorno de 15 a 25 años y debemos estar a la altura de su confianza.

«Nosotros no somos antinada. Eso es una degeneración que existe en la prensa deportiva»

-¿Cuál es su modelo periodístico?

-No inventamos nada. El periodismo de toda la vida, con los formatos de hoy, en los canales de hoy y para el público de hoy. Nuestros lemas de innovación, compromiso e independencia son los de cualquier periodista del mundo, con la diferencia de que aquí nadie nos va a pedir retorcer la información por miedo a la presión social o ser más de una camiseta o de otra.

-¿Deduzco entonces que en Relevo no habrá trincheras, madridistas, barcelonistas o anti?

-Nosotros no somos antinada. Eso es una degeneración que existe en la prensa deportiva, pero en Relevo no traemos ningún pasado, bagaje, obligaciones o hipotecas. Aquí hay profesionales que proceden de varios sitios y todos sabemos que esto es periodismo deportivo, no bufanda o camiseta. Emoción, pasión y diversión, claro que sí, pero no somos antinadie.

-¿Qué apuesta realizarán en el Mundial de Catar, que ya está a la vuelta de la esquina?

-Esperamos llegar al Mundial ya muy entrenados, en todo nuestro esplendor. Desde hoy y hasta entonces (empieza el 20 de noviembre), es el tiempo que nos damos para pulir errores, perfeccionar automatismos internos y ajustar los procedimientos tecnológicos. Será nuestro bautismo de fuego y estaremos allí para hacer un gran seguimiento del campeonato.

-¿Cómo rentabilizar el proyecto y obtener ingresos publicitarios sin perder independencia?

-Los contenidos deportivos interesan a las marcas y a las instituciones. Es pasión y un caudal permanente de emociones. Estamos convencidos de que hay un hueco para los contenidos periodísticos exclusivamente deportivos. No pagaremos el precio de banalizar los contenidos en busca del clic fácil. Pretendemos que nuestros lectores se queden más tiempo con nosotros. Ahora mismo, nuestro 'engagement' (conexión emocional) en redes es muy superior a la media.

-Vocento siempre apostó por tener un medio deportivo. ¿Se ve cumplido un viejo sueño?

-Sí, somos muy fuertes en prensa generalista, también en deportes porque cada periódico es líder en su territorio y los contenidos deportivos locales son insuperables, pero nos faltaba una cabecera dedicada específicamente al deporte, con los códigos del deporte. Me miraré cada día en el espejo de las secciones de deportes de los periódicos de la casa, que lo hacen muy bien.