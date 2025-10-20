Punto de oro del Cacereño Femenino frente al líder

Sobre el papel, el Cacereño Femenino tenía todo en contra en el duelo de ayer en Pinilla. Los pronósticos apuntaban a que los tres ... puntos se escaparían de su feudo y viajarían a Vitoria, ya que visitaba territorio extremeño el líder en solitario de Primera RFEF Femenina, con una racha triunfal inicial que vaticinaba una contienda compleja para las locales.

Por eso posee aún más mérito el punto obtenido (0-0) por la escuadra de Ernesto Sánchez, que fue capaz de incomodar a un equipo muy vertical y con un arsenal ofensivo de gran calibre, secando por primera vez a un equipo que llegaba como máximo realizador de la categoría.

El conjunto vasco pronto dio buena prueba de las intenciones de ir a por el partido sin especular en los compases iniciales. No en vano, Delia Baz tuvo que emplearse a fondo realizando una gran parada en el minuto 7 para abortar la ocasión de Carmen en un mano a mano. Se esperaba que sería la inauguración de un asedio sobre la portería verdiblanca, pero las locales reaccionaron y se asentaron sobre el campo dificultando la fluidez en el fútbol de las visitantes, que apenas lograron intimidar a la zaga extremeña en el resto del primer acto.

Para encontrar el primer acercamiento con peligro real de las cacereñas hubo que esperar a la reanudación tras el paso por vestuarios. Eso sí, fue una de las acciones más claras de la contienda, con un disparo de Yorladiz que se estrelló en el travesaño cuando apenas se habían cumplido tres minutos de la segunda parte.

El Alavés quiso responder rápido ante el conato de rebeldía de su rival y a punto estuvo de abrir el marcador en una jugada que terminó con Bella sacando el esférico en la línea de gol.

El estertor ofensivo se quedó en eso, en un impulso bidireccional puntual que careció de excesivas réplicas hasta los instantes finales. En el 85, Acedo condujo el balón en una acción individual y en su cabalgada trató de conectar con Ida, pero no llegó al remate y se esfumó de esa manera la oportunidad de dar la sorpresa.