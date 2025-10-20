HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Punto de oro del Cacereño Femenino frente al líder

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Sobre el papel, el Cacereño Femenino tenía todo en contra en el duelo de ayer en Pinilla. Los pronósticos apuntaban a que los tres ... puntos se escaparían de su feudo y viajarían a Vitoria, ya que visitaba territorio extremeño el líder en solitario de Primera RFEF Femenina, con una racha triunfal inicial que vaticinaba una contienda compleja para las locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  4. 4 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  5. 5 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  6. 6

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  7. 7

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020
  8. 8

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  9. 9 Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda
  10. 10

    Una gran carpa temporal acoge en el Ferial de Cáceres ocho eventos masivos este otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Punto de oro del Cacereño Femenino frente al líder