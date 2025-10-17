HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

BALONCESTO

El Politécnica UEX debuta en Almendralejo

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Segundo asalto en la Primera Nacional masculina de baloncesto con el Graginsa UBA Almendralejo abriendo la jornada en casa contra el Politécnica UEX SM Basket (18.00 horas, en el Pabellón Extremadura), donde los cacereños buscarán empezar la competición con buen pie, ya que descansaron la primera jornada. El San Antonio Cáceres Basket recibe, también el sábado (19.00, en el Pabellón Colegio San Antonio de Padua) al Electromercantil CB Plasencia. Mientras que el CBA Spain visita el sábado, a las 20.00, en el Serrano Macayo, al Escayolas Paco ADC Baloncesto; y el Vítaly La Mar BC Badajoz, en el mismo escenario, al Finca Sagrado Cáceres, el domingo a las 12.00. El BB Baloncesto Badajoz cerrará la jornada en Las Palmeras, el lunes, a las 20.45, contra el Maven Premium Guadalupe.

En la Liga Ribésalat, el Baloncesto Badajoz recibe el domingo (12.00) en Las Palmeras, al EBA para disputar el partido aplazado de la jornada 1. En cuanto a los duelos de esta jornada, solo se jugará el Toyota Novomotor San Antonio contra el EBA, el sábado a las 17.00, en el Pabellón Colegio San Antonio de Padua, ya que el MF Renovables Al-Qázeres -Basket Cervantes Ciudad Real y el Baloncesto Badajoz-Ferial Plaza Guadalajara se pospondrán para el 2 y el 8 de noviembre.

