Paula Josemaría pasa a ‘semis’ en el P2 de Milán

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Tras los apuros sufridos en los octavos de final del P2 de Milán ante Noa Cánovas y María Eulalia Rodríguez, que obligaron a Paula Josemaría y Ariana Sánchez a emplearse a fondo para lograr el pase en tres sets, este viernes tuvieron menos apuros para clasificarse para semifinales. Las actuales números 2 del ranking vencieron a Alejandra Salazar y Martina Calvo con un doble 6-4 y se mantienen a flote en la cita italiana del Premier Padel. La moralejana y la catalana tratarán este sábado de alcanzar su salvoconducto para la tercera final consecutiva, con la intención de romper la sequía de títulos que se alarga desde el mes de junio. Siete torneos han transcurrido hasta la fecha sin que hayan levantado un trofeo.

