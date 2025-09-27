Tosha Schareina brilla en el paso del Ultimate Rally Raid Portugal por Extremadura

Redacción BADAJOZ. Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El BP Ultimate Rally Raid Portugal alcanzó este viernes su tercera etapa, la segunda por territorio extremeño, partiendo desde Don Benito y finalizando el recorrido en Villafranca de los Barros. Se trataba de una superespecial de 300 kilómetros que partía con la vitola de ser uno de los tramos más decisivos de la prueba.

En coches, los vencedores de la prueba fueron la leyenda de los rallies, el francés Sabastién Loeb, junto a su copiloto Édouard Boulanger, con un tiempo de 03:06:08, superando a los sudafricanos Henk Lategan y Brett Cummings, que llegaron a meta a 33 segundos. Carlos Sainz y Lucas Cruz fueron séptimos a 05:19. Comandan la general el brasileño Lucas Moraes y el español Armand Monleón, con el piloto madrileño en tercera posición a 05:36.

Por su parte, en motos se impuso el valenciano Tosha Schareina (03:13:51 ) y se convierte en nuevo líder de la clasificación, con 01:42 de ventaja sobre Daniel Sanders.

Este sábado, el raid se despedirá de Extremadura en su cuarta etapa, que partirá desde Zafra para regresar al país vecino a través de la frontera de Villanueva del Fresno, ultima localidad en la región. A su paso rumbo a Lisboa, la etapa transcurrirá por las localidades de Feria, Santa Marta, La Parra, Lapa, Alconera Burquillos del Cerro, Jerez de los Caballeros y Zahínos.