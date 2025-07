Tapia se queda fuera de las finales del Mundial Jr.

Miércoles, 9 de julio 2025, 08:32 Comenta Compartir

J. M. SOLO DE ZALDÍVAR. Samuel Tapia no se clasificó para la final pese a las buenas sensaciones en la localidad francesa de Romagné. En este Mundial Júnior de 125 cc había más de 90 pilotos inscritos, representando a 38 países. En los primeros entrenamientos libres, Tapia se adaptó muy bien a un circuito que no conocía. El piloto miajadeño no consiguió meterse entre los 18 primeros puestos que clasificaban de manera directa a las finales y se tuvo que conformar con la repesca, aunque tampoco pudo acceder a la final.