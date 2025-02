Sexto título consecutivo de Eduardo Noriego y Daniel Canelo

Domingo, 25 de septiembre 2022, 08:58 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

Eduardo Noriego y Daniel Canelo logran su sexto título consecutivo en el Rallye de la Vendimia. Desde 2017 los anfitiriones del Motor Club Almendralejo son imbatibles en el clásico del motor extremeño. En cambio, una salida del trazado en el último tramo de carrera cuando iban segundos lastró las opciones de José Antonio García y Ricardo Rodríguez de acabar en el podio. Los componentes de Escudería Plasencia no pudieron evitar el lance en el tercer paso por Cañaveral de León-Arroyomolinos de León.

El i20 Rally2 de Noriego y Canelo rodó muy rápido en varios de los 13 tramos cronometrados, ofreciendo un auténtico espectáculo a los numerosos aficionados que se encontraban en las cunetas, en ambos días.

Eso sí, Antonio Luis Casimiro y Carlos Cancela, de Volantina Racing Club, no se lo pusieron nada fácil. Así, aunque los primeros terminaron tramos muy por delante de ellos, los de Volantina no bajaron los brazos y en los últimos tramos arañaron segundos a los del MotorClub Almendralejo. Sin embargo, no pudieron alcanzar la primera plaza y teniendo que conformarse con un meritorio segundo lugar.

La tercera plaza ha vivido una de las luchas más bonitas de la prueba entre José María Obreo junto a Sergio Castilla y Juan Antonio Argueta copilotado por Juan Manuel Flores. Y es que, la diferencia entre ambos equipos ha sido por momentos mínima. Finalmente, se han subido al tercer cajón del podio Obreo y Castilla.

En el caso de la Copa FEXA, la victoria ha sido para Victor Pérez y Cristóbal Pescador, una vez más. El equipo de DBR Escudería ha vuelto a demostrar su gran capacidad en las pruebas, adaptándose a las circunstancias. Tan sólo han competido en el Vendimia tres componentes de la Copa, terminando en segundo lugar Antonio Venegas junto a José Domingo Venegas de Ráfagas Racing tras una buena actuación pero insuficiente para alcanzar a Pérez y Pescador.

La nota triste de este Rallye de la Vendimia han sido los abandonos. Uno de los 37 equipos que se han tenido que retirar ha sido el formado por José Antonio García y Ricardo Rodríguez, que competían en la Copa FEXA, pero han sufrido una salida de pista que les ha impedido terminar la prueba.

Esta edición ha sido la de las batallas por las plazas. Nadie se ha dado por rendido y hemos visto “apretar los dientes” ha equipos como el de José Joaquín Jiménez junto a Fco.Javier Jiménez, Javier Domínguez con José Joaquín Gómez.

Sin duda, han sido dos días de espectáculo para los participantes y para un público que ha abarrotado las cunetas en cada tramo disputado en los 124 kilómetros cronometrados que han recorrido desde la localidad de Feria hasta Arroyomolinos de León.