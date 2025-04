Schareina mete presión antes de las dos finales del Dakar

David Sánchez de Castro Sábado, 11 de enero 2025, 19:38 Comenta Compartir

Aún puede haber alegría española en el Dakar, y tiene acento valenciano. Tosha Schareina le recortó algo más de tres minutos a Daniel Sanders en el regreso de la competición tras el día del descanso. La labor de los pilotos en esta segunda semana será la de resistir sobre todo, siempre que las condiciones lo permitan, y después de una primera parte del raid en la que hubo numerosas bajas de grandes favoritos (especialmente en la categoría de coches pero no solo), la labor de los candidatos será pasar al ataque si quieren levantar el touareg. En el caso del valenciano Schareina, tiene el difícil reto de superar a un Sanders que ya empieza a plantearse contemporizar. El de KTM, sabiéndose líder, no lo pondrá nada fácil a sus rivales, especialmente porque ya ha demostrado en las primeras jornadas que tanto en términos de navegación como de pilotaje es de los que falla muy poco. No en vano, ha ganado en cuatro de los seis días de carrera.

En los 605 kilómetros de especial de este sábado de la 47ª edición del Dakar, tanto Schareina como Sanders tiraron de mente fría. Conscientes de que es en jornadas teóricamente plácidas como esta donde se pueden equivocar, ni uno ni otro apostaron por apretar al máximo. Al australiano le pesó abrir pista, y pronto dejó las riendas de la etapa a candidatos fuertes, como un Ricky Brabec que no se rinde ni mucho menos. El vigente campeón del Dakar, Nacho Cornejo, Mason Klein -que acabó atascado en las dunas- y el español Lorenzo Santolino estuvieron jugando al gato y el ratón en las pistas de tierra dura de camino a Al-Duwadimi y, sobre todo, en el largo stint de asfalto hasta llegar a la arena blanda de los últimos 200 kilómetros.

Los problemas en el reinicio de la carrera después del descanso dejaron claro que queda aún margen para el error. Ross Branch, que comenzaba el día con el podio al acecho, se cayó al principio de la especial y tuvo que abandonar, lo que da buena muestra de que no va a ser una segunda etapa de paseo. Eso y los problemas de navegación que pueden mandar al infierno las opciones son elementos que todos los pilotos tienen en la mente. Adrien Van Beveren, que abría pista, defendió de manera muy valiente el tercer puesto en la general, con un segundo puesto que le permitió neutralizar no solo la diferencia con Brabec sino recortar por debajo de la frontera de 20 minutos la diferencia con Sanders.

Pero todos los pilotos, excepto Sanders, están teniendo las mismas dificultades técnicas y no precisamente con la mecánica. Lo explicaba Schareina en el vivac: parece que el libro de ruta no señaliza bien a todos, lo que provoca que muchos competidores se pierdan. «Ha habido dos o tres veces que parece que se me quedaba pegada la página, porque me quedaban muchos metros para llegar al punto de control o se me abría mucho antes. Están pasando cosas. Ya no sé si es error mío o si es de la tablet, y te hace un cacao mental, pero no sé si me está yendo la pinza», decía de manera muy gráfica el valenciano.

Los próximos dos días serán clave para él, no solo porque Sanders sale desde atrás (lo que implica que tendrá trazadas para seguir) sino que además se ha visto recortada en casi 50 kilómetros por la organización en una etapa con terrenos cambiantes entre zona montañosa, dunas y tierra.

Al-Attiyah huele sangre

Pese a abrir pista, Nasser Al-Attiyah ha demostrado ser un competidor letal. Pese a la decepción del castigo de la etapa previa al descanso, el catarí recortó algo más de cuatro minutos y medio con el líder, Henk Lategan, y aunque sigue cuarto en la general, ya tiene la frontera de la media hora a solo 25 segundos.

Tercero del día a solo dos minutos del vencedor, el belga Gillaume de Mevius con el Mini del X-Raid, el catarí avisa: no va a especular nada. «Ha sido una etapa larga, hemos abierto después de 25 ó 30 km, las dunas no eran fáciles pero hemos hecho un buen trabajo. Si alguien abre mañana, será perfecto para nosotros», explicaba a su llegada al vivac.

Esa labor le tocará a De Mevius en un bucle en Al-Duwadami nada sencillo para los corredores de coches. La organización ha planteado esta jornada y la siguiente con separación de recorrido entre las dos y las cuatro ruedas, lo que implica para estos últimos que no tendrán la referencia de sus compañeros. Así, abrir pista será el doble de perjudicial para ellos lo que puede generar cambios radicales en la clasificación. Al-Attiyah se sabe gran favorito, especialmente porque se conoce esta zona como si fuera su casa, y que Lategan no tendrá ni medio segundo para respirar.

