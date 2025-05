El español Schareina estrena su palmarés en el Dakar

David Sánchez de Castro Viernes, 5 de enero 2024, 12:01 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

Fue una jornada para desentumecerse, con el único objetivo de no cometer errores y quitarse de encima los nervios normales de cualquier inicio de un Dakar, pero nadie falló. En los apenas 27 kilómetros que transcurrieron en un pequeño bucle en Al Ula, cerca de las impresionantes ruinas arqueológicas de la zona, los grandes favoritos y los no tanto marcaron territorio para intentar obtener una buena posición de salida antes de la primera etapa de este raid que comenzará, ahora sí de verdad, este sábado.

En motos, la victoria fue para una de las grandes esperanzas de victoria de la Armada española. Tosha Schareina, flamante fichaje de Honda para este año, no tuvo mayores dificultades para imponerse con un solvente tiempo que le hará arrancar en primera posición en la partida de este sábado. Todo ha empezado mucho mejor que en 2023, cuando una lesión que arrastraba le hizo disputar la primera semana de raid con fuertes dolores en una mano y prácticamente sin poder atacar en condiciones. Ahora, al manillar de una CRF 450 Rally oficial, el valenciano busca dar el do de pecho frente a sus compañeros, que serán sus principales rivales.

En los poco más de 27 kilómetros de cronometrada especial hasta la meta del día, las diferencias fueron mínimas, aunque ganar no era el objetivo primordial. Schareina saldrá por delante de Daniel Sanders con la GasGas y casi sin preparación por la lesión que sufrió en una prueba en Australia, Ross Branch con la Hero, su compañero de Honda Adrien van Beveren y Luciano Benavides con la Husqvarna, todos ellos sin victoria final en el raid más duro del mundo y con menos de medio minuto de diferencia. El vigente campeón y defensor del título, Kevin Benavides, el hermano mayor, firmó el noveno tiempo del día a menos de un minuto del ganador.

Aunque el prólogo era corto, no estuvo exento de problemas. Fue el caso de Skyler Howes, uno de los grandes favoritos, que se fue al suelo y entró con el 44º tiempo del día. «En un momento dado, debíamos salir de pista y he cometido un error. Cuando intentaba volver a la pista, choqué con hierba de camello y me caí. Mi 'road book' no funcionó a partir de entonces y al entrar en un cañón, seguí las trazadas equivocadas y me perdí», señalaba. Joan Barreda, en su estreno dakariano con la Hero, finalizó 15º a 1:25 del ganador de la jornada.

Sainz no arriesga

Como no podía ser de otra manera, en coches no hubo grandes sorpresas. El ganador del prólogo fue Matthias Ekstrom con el Audi Q8 e-tron. Pese a las dudas que genera el proyecto (Nasser Al-Attiyah, campeón de los dos últimos años, afirmaba unos días atrás que iban a durar solo cinco días de competición), los responsables del equipo de los cuatro aros quieren despedirse de su segunda época en el Dakar con buen sabor de boca, por lo que no van a especular. Aunque Ekstrom no es el gran líder del equipo -ya ganó el prólogo de 2023-, sí ha dejado claro que en Audi van a jugar en equipo. Peterhansel, en su 35ª participación en el Dakar, marcó el séptimo crono, pero bastante más lejos finalizó Carlos Sainz y el gran favorito a ganar.

Y es que tanto Al-Attiyah como Sainz no quisieron ni siquiera optar al 'top 10'. Con el cambio de reglamento gracias al cual los primeros diez elegirán posición de salida para la arrancada de este sábado, el catarí entró a un minuto y un segundo del ganador para completar el día en una cómoda 12ª posición, mientras que el veterano madrileño lo hizo fuera incluso del 'top 30', a 2:18 y superado por coches y pilotos con mucha menos fortaleza. El objetivo era atacar lo justo y controlar al máximo.

Tras Ekstrom entraron en meta el novato Seth Quintero, que se estrena en la categoría reina de las cuatro ruedas tras brillar con los T3, y Sebastien Loeb, que al volante del Hunter de Prodrive quiere convertirse en la piedra en el zapato de Al-Attiyah, su teórico compañero. Nada hace pensar que vayan a ayudarse mutuamente, al menos, en el primer tercio del raid. En su regreso al Dakar tras su ausencia en 2023 mientras acababa de combatir el cáncer de vejiga que le diagnosticaron en 2022, Nani Roma comenzó su etapa con Ford con un óptimo 16º puesto en el prólogo, a 1:22 del ganador.

El inicio de competición real con la primera etapa de este sábado, con una larguísima especial de 414 kilómetros, supondrá el debut de una pista totalmente nueva en el Dakar: la tierra volcánica. El recorrido entre Al Ula y Al Henakiyah transcurrirá en las laderas de arena y gravilla grises, que obligarán a los pilotos a tener muy controladas sus monturas si no quieren despedirse a las primeras de cambio.