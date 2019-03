MOTOCICLISMO Santi Barragán regresa con victoria en Jerez Santi Barragán, en el primer cajón del podio de Jerez. :: circuito jerez Gana en el Campeonato de Velocidad andaluz dos años después de su última carrera REDACCIÓN Martes, 26 marzo 2019, 08:17

badajoz. Santi Barragán regresó a la competición ganando su primera carrera dos años después de su última participación. Este fin de semana tenía lugar la primera cita del Campeonato Interautonómico de Velocidad (CIV) en conjunto con el Campeonato de Andalucía de Velocidad (CAV) en el Circuito de Jerez de la Frontera, trazado que hace sentir al piloto extremeño «como en casa». Una trabajada victoria para Santi y su equipo, el Extremadura Junior Team, que comenzaban su andadura con nueva marca italiana, Aprilia tras no haber sido homologada la Ducati V4R con la que inicialmente participaría en el Campeonato de España de Superbike.

Resultado satisfactorio y buenas sensaciones pero falta mucho trabajo pa ra conocer la moto y todas sus posibilidades, con un equipo técnico que es completamente nuevo. Santi Barragán comentó después que «volver a lo más alto del podio después de dos años sin tocar una moto de carreras ha sido muy especial, aunque lo más importante ha sido volver a recuperar las sensaciones para ir rápido y encontrar mi mejor ritmo al final de la carrera. Estamos trabajando para entender la moto. Tiene una electrónica muy sofisticada y esto requiere de unos conocimientos muy avanzados, pero confío en el potencial que tiene y podemos lograr grandes resultados durante la temporada. El comportamiento de su motor V4 me encanta y me he encontrado muy cómodo. Quiero agradecer el apoyo prestado a Pirelli, Aprilia España y Aprilia Extremadura».