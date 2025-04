Sanders y Al-Rajhi se coronan en el Dakar 2025

David Sánchez de Castro Viernes, 17 de enero 2025, 09:57 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

Sin llegar a ser la tradicional etapa de paseo y champán del Tour de Francia en los Campos Elíseos de París, la última jornada del Dakar 2025 fue un desfile triunfal de sus candidatos hasta la meta. Los 61 kilómetros cronometrados con los que se puso el broche a esta edición del raid más duro del mundo sirvieron para coronar a los nuevos campeones, con el australiano Daniel Sanders en motos y el saudí Yazeed Al-Rajhi en coches.

En las dos ruedas no hubo sorpresas ni sustos de última hora. Daniel Sanders y el español Tosha Schareina, que salían de los últimos por decisión de la organización (establecieron que los 15 primeros clasificados así lo harían), fueron de paseo sin arriesgarse lo más mínimo en el último bucle de Shubaytah. El único reto que tenían sobre las difíciles dunas del Cuarto Vacío era no caerse o sufrir un incidente serio, y lo lograron.

En el caso del australiano fue toda una reivindicación final tras un Dakar casi perfecto. Líder desde los primeros compases, logra su primer 'touareg', 20º y posiblemente último para KTM como fabricante oficial, toda vez que la crisis que atraviesa la empresa austriaca conlleve su desaparición a efectos prácticos. Sanders sigue la estela de leyendas dakarianas como Fabrizio Meoni, Cyril Despres, Richard Sainct, Marc Coma o los más recientes Sam Sunderland o su compatriota y buen amigo Toby Price, entre otros.

Criado deportivamente en KTM, en su quinta participación -segunda con la marca 'pata negra' tras tres años con los colores de la filial GasGas-, Sanders toca la gloria tras ser rookie de la edición en la que debutó, 2021. Sufrió un duro accidente en 2022 que le obligó a hacer las maletas, una intoxicación en 2023 y acabó con un mejorable octavo puesto en 2024.

Ahora, como campeón coronado, 'Chucky' (apodo personal y marca comercial de la miel que él mismo produce) tendrá que demostrar que lo de este Dakar no ha sido un golpe de fortuna, sino que es el colofón de muchos años de trabajo. «Cuando salí de las dunas, vi el vivac y estaba supernervioso. No me lo podía creer y empezaron a fluir todas las emociones. Tenía la línea de meta a la vista... es el mayor estrés en el mundo del motociclismo off-road. Ganar los ISDE de enduro y ahora el Dakar significa alcanzar todos los objetivos que me había marcado en mi carrera. Es todo un logro y es la recompensa a mucho trabajo duro... sobre todo después de los últimos años en los que he tenido muchos contratiempos», se emocionaba el nuevo emperador del Dakar en motos.

Schareina, el líder de Honda

Junto a él en el podio final, a casi nueve minutos, acabó Schareina. El valenciano se ha confirmado de manera definitiva como la gran esperanza española después de la salida de Joan Barreda y ha llevado su batalla contra Sanders hasta los últimos instantes. Ya advertía el jueves después de la gran jornada del desierto de Rub al-Jali que se había quedado un poco corto y que, quizá, con un par de minutos más recortados se hubiera atrevido a no respetar esa tregua no oficial que suele ser la última jornada. Más allá del resultado, Schareina puede sentirse más que satisfecho de su evolución en el Dakar. En apenas tres años ha pasado de no tener una montura con la que inscribirse a ser el líder de Honda, ya que ha superado a todo un Adrien van Beveren, bronce final en la general, o al campeón de 2024, Ricky Brabec, quinto, con una solvencia propia de un referente veterano.

Entre las sorpresas positivas de este Dakar en términos españoles está la actuación del jovencísimo Edgar Canet. A sus 19 años, el piloto más joven de esta edición se impuso en la categoría Rally2 y cierra su primera participación en el raid con un más que memorable octavo puesto, lo que le convierte en el mejor rookie de 2025. Cuando KTM le fichó en el último momento para correr el Dakar hubo muchas miradas de asombro, pero bajo el patronato de leyendas como Nani Roma, al que considera un padre deportivo -le lleva tutelando desde los 10 años-, se ha confirmado como una de las grandes promesas de futuro.

Arabia ya tiene a su campeón

En la categoría de coches, Yazeed Al-Rajhi es el ejemplo de la nueva élite saudí. Hijo de Sheikh Mohammed bin Abdulaziz Al-Rajhi, uno de los empresarios más importantes del país y miembro del círculo cercano del Príncipe heredero Mohammed Bin Salmán, hace ya unos años que sonaba como un firme candidato a ganar. Solo necesitaba que los 'morlacos' de arriba fallaran para que él conquistara la gloria en el Dakar.

En este caso se le puso todo de cara. Entre un equipo oficial de Toyota que, pese a contar con el mayor número de representantes, ya no cuenta con primeros espadas y unos Dacia y Ford que aún están naciendo como estructuras propias, a Al-Rajhi le acompañó por fin la suerte. Siempre sobreexcitado, el ya veterano piloto de 43 años hizo buena la diferencia que logró remontarle el día anterior a Henk Lategan. El sudafricano se vio perjudicado por el planteamiento de este Dakar, ya que, como confesó el jueves, él no tiene experiencia en dunas, terreno sobre el que se celebró la última etapa.

Toca pensar ya en 2026. Los viejos lobos españoles, Nani Roma y Carlos Sainz, volverán a las arenas un enero más para demostrar que en el Dakar siguen siendo candidatos a todo y que merece la pena Ford. Quizá sea el último baile de ambos, pero con ellos pocos se atreven a dar el cierre a una carrera de leyenda.

