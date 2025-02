Golpe en la mesa de Sainz para comenzar el Dakar

David Sánchez de Castro Domingo, 1 de enero 2023 | Actualizado 02/01/2023 12:06h. Comenta Compartir

Que nadie alce las campanas al vuelo, pero en un Dakar que huele a despedida definitiva para la competición en según qué mentideros del motor se escuche, Carlos Sainz Cenamor quiere dejar huella desde el primer momento. Así lo demuestra su victoria en la primera etapa del Dakar, en la que supo demostrar la superioridad técnica de su Audi RS Q e-Tron E2.

Con un arreón final espectacular en el último tercio de la jornada, logró superar por 23 segundos en meta al que se presenta como su primer gran rival de este raid, Sebastien Loeb, con el Bahrain Raid Xtreme, y 47 a su compañero Mattias Ekstrom. Diferencias nimias, pero que permiten a Sainz afrontar la segunda etapa de este lunes con garantías de que, al menos, puede estar en la lucha arriba. Nada ha fallado de momento y esa es la mejor noticia, junto a los más de siete minutos que le endosó a Nasser Al-Attiyah, que como casi siempre decidió esperar errores y problemas ajenos antes que atacar él mismo.

No fue un día cómodo para Sainz, no obstante. Empezó la etapa con un pinchazo en la primera parte de la etapa, aunque lo pudo salvar sin mayores problemas. Peor fue lo que le sucedió a su compañero Peterhansel, que perdió mucho más tiempo porque no pinchó una sino dos veces y se quedó sin ruedas de repuesto iniciales. Monsieur Dakar ha demostrado en demasiadas ocasiones que esto es 'pecata minuta'.

Sainz logró una victoria que, además, le pudo dedicar a sus seres más queridos en directo. Carlos hijo, su novia y la matriarca de la familia, Reyes, estuvieron presentes y se acercaron a varias zonas de la etapa para verle. Empezar 2023 con una victoria, en plenitud de facultades y con los suyos es una magnífica noticia para él.

En motos no repetirá el ganador

Sam Sunderland no podrá reeditar el éxito de 2022 porque abandonó cuando apenas había pasado los 50 kilómetros de etapa. El británico salió muy bien, hasta que se topó con una piedra que le hizo perder el control de su GasGas y se fue al suelo. Sufrió rotura de omoplato y una pequeña conmoción cerebral, y aunque no llegó a quedar inconsciente, fue evacuado inmediatamente a un hospital de Riad para someterse a pruebas. Es uno de los grandes golpes de teatro iniciales de este raid, ya que era uno de los pilotos más en forma de esta edición.

La victoria en las dos ruedas fue para Ricky Brabec, que dejó por detrás a Kevin Benavides y a Mason Klein por apenas 44 segundos, quedando fuera del podio un Joan Barreda que sufrió un minuto de penalización. El valenciano sigue en la pomada, y eso es lo más relevante.

Los 'Ángeles del Dakar', penalizados por ¡ecológicos!

Más allá de los resultados deportivos de esta primera etapa, el Dakar 2023 ya tiene su primera polémica normativa. Los perjudicados fueron los miembros del KH7 Epsilon Team, el camión de los españoles Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Jordi Ballbé, que se vieron excluidos del raid a efectos prácticos por su decisión de usar hidrógeno como combustible.

El objetivo de la sostenibilidad es el reto que tienen todos los campeonatos como reto en un futuro, pero solo si se hace a su ritmo. Así, los responsables del equipo español se vieron en una situación inédita hasta el punto de que tuvieron que contaminar más para seguir en carrera. «Anteayer, 30 de diciembre, y tras múltiples cambios de dorsal, la organización contactó con el equipo para notificarles que quedaban fuera de la categoría FIA T5 y debían competir enmarcados en una división de nuevo cuño: la Challenge New Energy. La organización concedía, eso sí, una alternativa a Juvanteny, Criado y Ballbé para poder regresar a la división T5: renunciar al hidrógeno y optar por el gasóleo tradicional». Optaron por una decisión mixta: empezar la carrera con una mezcla de hidrógeno y gasóleo. que a efectos prácticos es hundirles. Esta decisión les obliga a salir 15 minutos más tarde que el último competidor de cada jornada.

Pero más allá de esto, es un problema también para el resto de competidores. Este camión era conocido como 'los ángeles del desierto', ya que ejercían de camión de asistencia y de ayuda en caso de accidente, problema mecánico o avería. Ahora, la FIA les ha advertido que no podrán ayudarles bajo pena de exclusión total para los que reciban ayuda o para ellos mismos. El camión seguirá en carrera (de momento), aunque sea fuera de concurso.

