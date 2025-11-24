Reales y Barriga ganan el Rallye Primeras Nieves de Sierra Nevada

R. H. Badajoz Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:03 Comenta Compartir

Manuel Jesús Reales y José Luis Barriga se alzaron con la victoria de la general del XXIV Rallye Histórico Primeras Nieves de Sierra Nevada. La dupla extremeña, con un Volkswagen Golf GTI, dominó el primer tramo para coger un liderato que no abandonó en una prueba que contó con la participación de 56 vehículos matriculados antes del 22 de noviembre de 2000.

Reales y Barriga se impusieron en los tres primeros tramos, el sexto, séptimo y décimo, fueron segundos en el octavo, terceros en el quinto, cuartos en el cuarto y quintos en el noveno. El barcarroteño y almendralense sumaron 128,3 puntos de penalización para adjudicarse la general de la prueba y de la clase II (vehículos matriculados entre 1975 y 1983). El podio se completó con Francisco Javier Guerrero-Juan Manuel Cobos y Alejandro Martín-Antonio Martín.

De los 128,3 puntos de penalización 83 pertenecen a la decena del año de matriculación del coche (1983) y 5 a la clase II de vehículos matriculados entre 1975 y 1983, por lo tanto para Reales y Barriga la penalización de paso por un total de 116 controles de regularidad que tenía la prueba fue de 35,3 puntos, resultando una media de 0,3 puntos por control y 16 ceros.

La organización fue como siempre perfecta con una prueba bien medida, con una dificultad media de navegación, carreteras de montaña con unos paisajes impresionantes y siempre abiertas al tráfico. En todo momento acompañó la meteorología, lo que agradecieron los pilotos al evitar una mayor dificultad de la prueba si llega a aparecer la lluvia. La prueba fue cronometrada por MiRally.

El parque cerrado estaba instalado en la explanada del Palacio de Congresos de Granada. Desde donde empezaron a salir los participantes a partir de las 11.00 de la mañana, cada 30 segundos, para realizar los 5 tramos cronometrados que componían la primera sección. A las 14.03 horas llegó el primer coche a Alhama de Granada donde tuvo lugar la comida y desde donde salió el primer participante a las 15.50 horas para realizar otros 5 tramos que componían la segunda sección, llegando a las 19.51 horas al final del rallye a Alhendín donde se realizaba la entrega de premios y posterior cena.

