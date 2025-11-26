El Mundial regresa a Extremadura en marzo

Carlos Sainz fue la gran estrella del BP Ultimate Rallye Raid que se disputó en Badajoz en la edición de 2024.

R. H. Badajoz Miércoles, 26 de noviembre 2025

La élite del motor mundial volverá a darse cita en Extremadura entre el 19 y 21 de marzo en la tercera edición del BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura.

Extremadura volverá a acoger, por tercer año consecutivo, una nueva edición del BP Ultimate Rally-Raid, prueba puntuable para el campeonato del Mundo de Cross Country, W2RC, coorganizada entre el Automóvil Club de Portugal y el Motor Club de Villafranca, que volverá a colocar a la región en la élite del automovilismo y motociclismo mundial.

La comunidad exrtemeña volverá a contar con tres días de competición a través de sus dehesas, con un recorrido similar al de la edición anterior, que entrará por la provincia de Cáceres en la etapa del día 19 de marzo, al día siguiente, 20 de marzo, la etapa se desarrollará por el centro de la región, y el día 21 de marzo, la cuarta etapa del rallye raid saldrá desde el sur extremeño para cruzar la Raya y que como novedad, llegará hasta la localidad de Loulé, en pleno Algarve portugués, donde este año terminará la prueba.

Badajoz volverá a ser el epicentro de la carrera en tierras extremeñas, lugar en el que durante las tres jornadas estará el parque de asistencia y todo el organigrama deportivo y técnico de la carrera.

Esta será la segunda prueba puntuable para un Campeonato del Mundo, la única que se disputará en Europa, que comenzará en el mes de enero en Arabia Saudí, con la disputa de una nueva edición del Rallye Dakar, continuará en Europa, concretamente entre Portugal y España (17-22 de marzo). La tercera prueba se correrá en Argentina (24-29 de mayo) para continuar por Marruecos (28 de septiembre y 3 de octubre) y finalizar en los Emiratos Árabes en el mes de noviembre (22-27 de noviembre).

Desde su debut en 2024, el BP Ultimate Rally-Raid Portugal Extremadura ha crecido en tamaño, notoriedad y calidad deportiva, convirtiéndose en todo un ejemplo de colaboración entre clubes, federaciones y países, Portugal y España, y consolidándose como uno de los eventos más desafiantes del calendario mundial.

En 2026, el evento volverá a atraer a las mayores estrellas del 'off-road' mundial, tanto en coches como en motos, quienes se enfrentarán una vez más a la diversidad y exigencia de los senderos portugueses y las dehesas de Extremadura en un recorrido que combina velocidad y navegación, que es un claro complemento al desierto.

La carrera volverá a contar con la Junta de Extremadura como patrocinador principal, y con el patrocinio y colaboración de la Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Badajoz, y los ayuntamientos de las diferentes salidas y llegadas de etapa que aún están por definir hasta la presentación oficial de la prueba en FITUR 2026.

Temas

Dakar

Motor