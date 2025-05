Victoria de Bastianini al sprint y de Martín frente a Bagnaia

Jesús Gutiérrez Sábado, 26 de octubre 2024, 13:31 Comenta Compartir

Pecco Bagnaia fue el que golpeó primero en un intenso sábado en el circuito de Buriram, donde se hizo con una pole de récord por la mañana y parecía estar en otro nivel. En una Q2 en la que tanto Jorge Martín como Marc Márquez acabaron por los suelos en su segundo intento de vuelta rápida. Lo bueno para ellos es que habían asegurado una en su primera tentativa y mientras el madrileño cumplía el objetivo de salir en primera fila (tercero), el catalán lo hacía desde la segunda (quinto). Entre los dos pilotos que se juegan el título de MotoGP se colaba un Enea Bastianini, que acabó siendo el triunfador del sábado.

La tensión estuvo desde la salida, cuando las tres Ducati de la primera fila llegaron prácticamente en paralelo a la primera frenada, Bagnaia y Martín frenaron muy tarde, y ambos se fueron largos, especialmente el español, que perdió posición también con Márquez y Acosta.

Esa primera vuelta recolocó las posiciones y dejó solo a Bastianini en cabeza, seguido de Márquez, que no tenía el ritmo de las Ducati de 2024 y hacía un pequeño tapón que aprovechaba el italiano por delante para abrir distancia. Rápidamente abrió un segundo de diferencia con sus perseguidores que a la postre fue definitiva para la victoria, porque durante las 13 vueltas del sprint, 'La Bestia' impuso un ritmo por delante y gestionó a la perfección esa renta que le regalaron en los primeros giros.

Con Bastianini rodando sin oposición por delante, la batalla estuvo en las otras dos posiciones de podio, con Bagnaia, Márquez y Martín formando un trío del que se quedó muy pronto un Pedro Acosta, que además se iba al suelo en la cuarta vuelta y, aunque se reincorporó a la carrera, al final optó por retirarse. El líder del campeonato se tuvo que poner el mono de trabajo para adelantar a Acosta primero y a Márquez después; y estudió a su principal rival para encontrar la puerta abierta en la parte más enlazadas del circuito, donde el italiano no se lo esperaba, y donde tuvo incluso que irse al verde para consolidar el adelantamiento.

Con la segunda posición en el bolsillo y el aviso por parte de Dirección de Carrera de que tenía no podía volver a exceder los límites de pista, Martín optó por conservar una segunda plaza que valía su peso en oro. No tanto por los 2 puntos extra que le sacaba a Bagnaia, sino por el golpe mental que suponía este triunfo. «Creo que hoy ha sido un gran día. Me da mucha confianza haberme ido para atrás y haber pasado después a tres frenadores como Acosta, Márquez y Bagnaia. Obviamente, todos los puntos que pueda ir sacando son positivos, pero lo importante es que aquí Pecco se veía muy muy fuerte y poder ganarle hoy ha sido bueno a nivel psicológico».

Son 22 puntos la renta que tiene ahora el líder de MotoGP, lo que quiere decir que Martín depende de sí mismo para ser campeón, ya que le vale con ser segundo en todas las pruebas que restan (tres carreras y dos sprint) de aquí a final de año.

Ducati hace historia

Marc Márquez no pudo aguantar el duelo por el podio con Martín y Bagnaia, en la pista donde, quizás, más se está notando la diferencia entre la versión 2024 que llevaban los tres primeros; y la 2023 que lleva el de Cervera. Y lo mismo se puede decir entre las motos italianas y el resto, ya que las ocho Ducati de la parrilla coparon las ocho primeras posiciones del sprint. Algo nunca visto hasta la fecha. Quinto finalizó Álex Márquez, por delante de Morbidelli, Bezzecchi y Di Giannantonio. La primera moto no Ducati y la que se llevó el último punto en juego con la novena posición fue el sudafricano Binder con la KTM.

También se disputaron las calificaciones de las categorías pequeñas en este circuito de Buriram, en un sábado sin poles españoles. El japonés Ogura se hizo con la de Moto2, por delante de Arón Canet, y partirá desde una posición privilegiada en la carrera que le puede dar el título en la categoría intermedia. Al japonés le valdría incluso un quinto puesto, aunque Canet gane la carrera. Y en Moto3, la pole fue para el australiano Kelso, por delante de Veijer y del joven 'rookie' Ángel Piqueras.