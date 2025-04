El último baile de Valentino Rossi

borja gonzález Cheste (Valencia) Jueves, 11 de noviembre 2021, 19:19 Comenta Compartir

El circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana recibirá este próximo domingo a unas 70.000 personas para un cierre con casi todo el papel vendido, un hecho simbólicamente muy importante para la conclusión de la segunda temporada marcada por los efectos de la pandemia, ésta en menor medida que la 2020. Un año, el 2021, que ya tiene dos campeones, a Fabio Quartararo en MotoGP y a Pedro Acosta en Moto3, y que ha dejado para este último fin de semana la resolución del de Moto2, muy decantado hacia el lado de Remy Gardner.

Este 2021 pasará a la historia por encima de todo por ser el que vio la despedida de Valentino Rossi, uno de los principales alicientes para muchos de los miles de espectadores que acudirán a Cheste. El adiós del italiano comenzó con un anuncio oficial en la primera de las dos carreras celebradas en Austria, justo tras el parón veraniego, que tuvo un segundo emotivo capítulo en la última de las dos pruebas disputadas en Misano, en su despedida como piloto de MotoGP de Italia, y que se cerrará en este fin de semana. En la antesala del inicio de la acción en pista, el astro transalpino pudo ver juntas las nueve motos con las que ha conseguido sus nueve títulos -las Aprilia de 125cc y de 250cc, la Honda de 500cc y las dos de MotoGP, y las cuatro Yamaha también de MotoGP- y recibió un homenaje por parte de sus compañeros de parrilla de la clase reina, exceptuando al ausente Marc Márquez y a su hermano Álex, y después de sus pupilos de la Academia VR46.

«No sé honestamente qué ocurrirá después de la carrera. Espero hacer una buena carrera y llegar al final, pero no puedo predecir qué sensaciones tendré. Seguro que disfrutaré y seguramente reiré, no suelo llorar mucho, es mi talante, y sinceramente espero no llorar», confesaba Rossi, que a partir del próximo curso pasará a competir con coches -no ha definido todavía en qué disciplina- y sigue apuntando como su mayor logro el haber puesto en el mapa al Mundial de motociclismo, que ha vivido una expansión en los últimos veinte años muy vinculada a su irrupción como icono del deporte.

«Desde Austria, en estos últimos meses, he podido darme cuenta y entenderlo mejor. Antes siempre miraba mi carrera en MotoGP desde mi punto de vista, como hacen todos los pilotos. Estás en una especie de visión de túnel; no es que sea un túnel negro o malo, pero sí que estás mirando todo desde tu punto de vista y es así para todo el mundo en MotoGP cuando llegan a cierto nivel. Y es muy difícil dar un paso atrás, mirar con perspectiva y ver qué ocurre alrededor, porque estás muy concentrado en un sector, en una curva, en mejorar, en recuperar una posición... Es una gran sensación poder entender todo desde fuera y me siento muy orgulloso por ello», añadía el italiano.

El Mundial 2021 se cerrará con la prueba de MotoGP, aunque antes se definirá quién es el campeón de Moto2. Un reto al que Gardner llega con 23 puntos de ventaja sobre Raúl Fernández tras su triunfo en Portugal el pasado fin de semana, lo que obligará al novato español a ganar y a esperar a que su rival sume dos puntos o menos, algo difícil de imaginar si no media alguna circunstancia extraordinaria una vez que el australiano tiene dos séptimos como peores resultados en las pruebas en las que ha cruzado la meta. «Si tengo la oportunidad intentaré ganar, porque si soy segundo esto se ha acabado, lo tengo que intentar, es lo único que me queda», apuntaba el madrileño, que de vencer se convertiría en el piloto con más victorias en un año de debut en Moto2 (ahora mismo está empatado a siete con Marc Márquez), lo mismo que podría hacer si logra la pole -también comparte el primer puesto con Márquez con otras siete-.

«Lo intentaré, intentaré conseguir una pole más que él y también una victoria más», incidía Raúl Fernández, al que sólo le queda apretar desde el primer entrenamiento para presionar a su rival y compañero de equipo y así tratar de que cometa un error que le permita tener alguna opción de llevarse el título en la que va a ser la última carrera de los dos en la categoría, una vez que en 2022 volverán a ser compañeros de escudería, aunque esta vez en MotoGP con la KTM del Tech3.