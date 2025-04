Tiempazo de Viñales y susto de Márquez que le manda a la Q1

Jesús Gutiérrez Viernes, 5 de julio 2024, 18:15 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

Viernes de dolor para Marc Márquez en su jardín de Sachsenring, el circuito en el que más veces ha ganado (hasta once consecutivas). Comenzó la jornada con muy buenas sensaciones y siendo el segundo mejor tiempo del primer entrenamiento libre, pero con una caída en los minutos finales sin consecuencias. Solo le superó en esa sesión Jorge Martín, aunque el madrileño fue de los pocos que montó el blando trasero; así que el primer resultado de Marc en Alemania era muy esperanzador.

Sin embargo, ese buen viernes se fue al traste por culpa de otra caída, esta mucho más dura, en la rapidísima curva 11, uno de los pocos giros a derechas (solo tres de trece) y donde se acumulan la mayoría de las caídas porque el flanco del neumático se queda frío. La volada fue espeluznante, de esas que podría haber terminado en una lesión de gravedad. Pero por suerte, todo quedó en un susto… o casi.

Y es que, tras ese incidente en el inicio del segundo entrenamiento, salió de nuevo a pista y marcó el mejor tiempo provisional. Sin embargo, algo iba mal y cuando todavía quedaba media hora de sesión decidió dejar su Ducati en el box, quitarse el mono y visitar el centro médico, por un fuerte dolor en el costado derecho. Hecha una primera exploración radiológica, no se detectó ningún tipo de fractura en esa zona, pero sí una pequeña rotura en un hueso del dedo izquierdo, que explicaba así el director médico de MotoGP: «Marc ha sufrido una contusión costal importante, con pequeño hematoma contusional pero que no afecta a la parte ósea. Le hemos hecho cinco proyecciones radiológicas y no hay fractura, en absoluto. Pero sí que tiene una fractura pequeña en la primera falange del dedo índice de la mano izquierda. Mañana será sometido a infiltración y parche anestésico. La fractura es muy pequeña, sin importancia».

Marc Márquez no volvió a salir a pista y su tiempo fue cayendo hasta acabar fuera del top 10 (13º) que da acceso directo a la Q2. De esta forma, el piloto de Cervera tendrá que pasar este sábado por la repesca de la Q1, aunque antes se someterá al habitual chequeo médico para obtener el apto para salir a pista.

Dominio total

La caída de Márquez no fue una excepción en una jornada muy accidentada, con la temperatura de la pista de Sachsenring realmente baja. Hasta diez pilotos se fueron al suelo en esa segunda práctica del día, cuando los pilotos buscan el tiempo que les asegurase su presencia en la Q2.

Y con la goma blanda, destacó por encima de todos un imperial Maverick Viñales que rodó por debajo del récord absoluto del circuito de Sachsenring (1'19.622) aventajando en 340 milésimas al segundo clasificado, Jorge Martín. Y en la pista más pequeña y ratonera del campeonato, esas más de tres décimas de diferencia son un mundo. El de Aprilia se consolidaba como el favorito para la pole y el sprint del sábado, aunque avisaba del potencial de los pilotos de Ducati. «Solo es viernes y las Ducati siempre hacen un salto el sábado y domingo. Hay que estar serenos y seguir trabajando para plantarles batalla», analizó el triunfador de la jornada.

Gran estreno de Jorge Martín en Sachsenring, por delante de su rival por el campeonato, Pecco Bagnaia, en las dos sesiones. El madrileño tiene marcado en rojo la carrera alemana, donde el año pasado logró el doblete, y sobre todo necesita romper la racha de su rival, que suma por victorias sus últimas cinco salidas, contando sprints y carreras.

Buen viernes también para Álex Márquez, cuarto, y para Pedro Acosta, octavo, los otros dos españoles que se ganaron su plaza en la Q2. El murciano vuelve a tener buenas sensaciones con su KTM en una pista que le gusta, en la que tendrá la última oportunidad de lograr el récord del ganador más joven de la clase reina. El que no pudo salir a pista este viernes fue Aleix Espargaró, por culpa de una lesión que arrastraba en su mano derecha, y se unía así a la baja ya confirmada de Álex Rins.

En cuanto a las categorías pequeñas, en Moto2 el mejor tiempo del viernes lo consiguió el piloto tailandés Somkiat Chantra, con Fermín Aldeguer, tercero, como mejor español, y el líder de la cilindrada intermedia, Sergio García, séptimo. Y en Moto3, el mejor tiempo fue para el italiano Stefano Nepa, por delante del valenciano Iván Ortolá, con el líder de la categoría, David Alonso, tercero.