El sprint de MotoGP se cancela por las inclemencias meteorológicas

La cancelación ya era una posibilidad real antes de poner un pie en Australia y el circuito demostró porque se la conoce en los mentideros del paddock con el nombre de 'Phillip Iceland'. Esta salvaje isla al sur de Melbourne daba la bienvenida al campeonato a inicios de semana, con sol y una temperatura muy agradable propia de primavera austral. Sin embargo, la previsión que se complicaba de cara al fin de semana y era especialmente dura el domingo, cuando se esperaban vientos huracanados con ráfagas superiores a los 70 km/h. Y en un circuito construido sobre un acantilado al borde del océano, el viento es quizás el peor enemigo de las MotoGP.

El promotor del campeonato, la española Dorna, actuó con celeridad el mismo viernes, cuando la previsión a 48 horas vista ya era del todo fiable. Sin visos de mejora, se decidió reprogramar la carrera larga al sábado, para asegurar al menos el evento principal del fin de semana, y trasladar el sprint al domingo. Adelantando, eso sí, una hora todas las carreras, ya que lo peor del temporal se concentraba en las horas centrales del día.

De hecho, a primera hora de la mañana se pudieron completar sin mayores problemas las tres sesiones de 'warm up' (calentamiento) de 10 minutos que se habían programado para que los pilotos de las todas las categorías catasen las cambiantes condiciones de la pista. El problema era que la meteorología, o más bien el viento, fue empeorando durante el día. Se salvó por los pelos la carrera de Moto3, que disputó las 21 vueltas y donde se contabilizaron un total de trece caídas. Algunos pilotos acabaron con hipotermia y dejó imágenes dantescas, como las de los tres primeros clasificados tiritando de frío antes de las entrevistas con las televisiones o celebrando el podio con guantes de lana.

Moto2 se tuvo que interrumpir antes de lo previsto, tras un carrusel de caídas que había alcanzaba a un tercio de la parrilla. Y es que solo se habían completado 9 de las 23 vueltas previstas y ya había diez pilotos fuera de combate. Preocupaba el viento, no la lluvia, e iba a más. Nada más terminar la carrera de Moto2, hubo un cónclave entre Dirección de Carrera y los jefes de equipos de la clase reina y apenas tardaron unos pocos minutos en tomar la decisión de suspender el sprint. A más potencia y más velocidad, mayor riesgo, y con toda la aerodinámicas que tienen las MotoGP actuales, son mucho más sensibles al viento que las motos del resto de las categorías.

«Ha sido una decisión muy complicada sobre todo por los aficionados que han venido al circuito y también por los que están en casa y han madrugado para ver las carrera en la tele, pero la seguridad de los pilotos es siempre lo más importante para nosotros», explicaba el director deportivo de Dorna, que también sacaba pecho tras acertar con el intercambio entre la carrera larga y el sprint. «Esto demuestra que la decisión hacer la carrera principal el sábado fue la correcta».

Los pilotos también coincidían en que la cancelación era la decisión correcta. «Aunque el warm up se pudo disputar de una manera aceptable, luego las condiciones del viento empeoraron notablemente, mucho más fuerte de intensidad y podía ser mucho más peligroso», comentaba Marc Márquez que recogía el punto de vista mayoritario de los pilotos, pero no el unánime. Y es que para el ídolo local, Jack Miller, consideraba que «deberíamos haberlo intentado y dar, al menos, un par de vueltas por los aficionados, que son los mejores del mundo».

Oportunidad perdida para Martín

Fue un gran premio de la vieja escuela, donde solo hubo una carrera que repartió puntos. En el duelo por el título de la clase reina entre Bagnaia y Martín el italiano salió reforzado. Llegaba con 18 puntos de renta y se va con 27 y un gran premio menos en el calendario. Y en otro circuito donde el español había llevado la iniciativa todo el fin de semana. «Este gran premio no ha sido un jarro de agua fría como lo fue Indonesia pero me voy frustrado porque he sido el más rápido desde el viernes y por culpa de un error nuestro nos vamos más lejos».

El piloto español hacía acto de contrición y sacaba una lección de su error en la elección del neumático trasero blando, que arruinó sus opciones el sábado: «Lo que he aprendido este fin de semana es que cuando estás peleando por un Mundial tienes que pelear con las mismas armas que tus rivales, sobre todo si eres más fuerte que ellos. Ahora toca estar más concentrados para llegar con opciones de ser campeón a Valencia».

Es cierto que la experiencia de Bagnaia para manejar este momento de la temporada se está imponiendo. Es el tercer año consecutivo que el de Turín está en la batalla por un título que ganó en 2022 y que aspira a reconquistar esta temporada si Martín no lo impide. Quedan por delante cuatro grandes premios y 148 puntos que repartir. Y también está claro en las últimas carreras es que el español tiene más velocidad que su rival. ¿Será suficiente?

