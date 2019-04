Santi Barragán arranca desde la décima posición Santi Barragán, con su Aprilia en el circuito de Jerez. :: e. j. t. El extremeño inicia el Campeonato de España de Superbike Celetem dos años después de su última carrera REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 14 abril 2019, 10:15

El piloto almendralejense Santi Barragán regresa a la competición sobre las dos ruedas dos años después. Este sábado dio comienzo el Campeonato de España de Superbike Celetem en el circuito de Jerez de la Frontera, denominado Circuito Ángel Nieto. El extremeño vuelve a subirse a lomos de su Aprilia RSV4 cogiendo cada vez más confianza, aunque apenas se están dando los primeros pasos y queda tarea por hacer.

Ya avisaba el piloto de lo sofisticada que resultaba la electrónica de la misma y el gran trabajo que tenía por delante en este campo con su equipo Extremadura Junior Team. Un equipo que se ha centrado en trabajar el ritmo de carrera utilizando también la jornada de entrenamientos cronometrados para ello. Barragán no ha podido rodar todos los días previos de entrenamientos libres por motivos académicos y tendrá que conformarse con un décimo puesto en la parrilla de salida.

«Aún contamos con pocos kilómetros con la Aprilia y seguimos descubriéndola cada vez que me subo. Hay que intentar entenderla pero la realidad es que me siento bastante cómodo con ella y eso me ha permitido trabajar en ritmo para la carrera. Creo que se podía haber afinado más pero los entrenamientos no son demasiado largos para pruebas. Físicamente no me encuentro lejos y mucho menos psicológicamente», comentaba el piloto extremeño, para quien este año el campeonato cuenta con varios rivales bastante fuertes, «lo que lo hace muy interesante, pero me siento capaz de medirme con ellos aún con nuestras posibilidades técnicas y pese a los dos años fuera de pista». No se siente bien desde su posición. «No estoy conforme, pienso que situarse delante es bastante importante teniendo en cuenta el nivel de los rivales, te facilita el trabajo, pero la situación de carrera lo cambia todo y sabremos quién tiene realmente ritmo de principio a fin».