Sachsenring, la tierra prometida de Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Jueves, 4 de julio 2024

Hace ahora tres años, en el circuito de Sachsenring, Marc Márquez ponía fin a la que hasta entonces era su peor racha sin ganar en el Mundial. Había estado 581 días sin saborear la victoria, después de pasar un auténtico calvario con su fractura en el húmero derecho que le obligó a estar todo el año 2020 en el dique seco y parte del siguiente. Pero en ese 2021, cuando todavía arrastraba las secuelas de su lesión y la Honda ya daba señales de ser un proyecto agotado, su sintonía con el trazado alemán le permitió volver a lo más alto de un podio, uno de los más emotivos en su carrera deportiva.

A nadie le sorprendió que pusiera fin a su sequía en el anillo de Sajonia (traducción literal de Sachsenring), el circuito donde tradicionalmente ha dominado con más autoridad. Solo hace falta ver su palmarés. Entre 2010 y 2019 sumó todas sus participaciones por victorias (una en 125 cc, dos en Moto2 y las otras siete en MotoGP). La temporada siguiente no se disputó el Gran Premio de Alemania por la pandemia y en el 2021 llegó esa emotiva victoria anteriormente comentada. Márquez se saltó la carrera de 2022 porque todavía estaba convaleciente de su última operación (la cuarta) en su brazo derecho y se reencontró con el trazado germano en 2023… de infausto recuerdo para él.

Tras otro inicio de temporada para olvidar, Márquez buscaba su redención en Sachsenring, pero el fin de semana fue un auténtico suplicio para él. La Honda le descabalgó hasta en cinco ocasiones y, tras su última caída el mismo domingo en la vuelta de calentamiento, con el cuerpo magullado por los golpes y abatido mentalmente, decidió no disputar la carrera. Fue el principio del fin de su relación con la marca japonesa. El de Cervera rememoraba este jueves en Sachsenring todo lo ocurrido el año pasado: «Ese fin de semana aprendí como persona a aceptar la realidad y a ponerme objetivos realistas. A veces pueden parecer prudentes, pero son realistas. Si tú te pones objetivos inalcanzables te vas a golpear contra un muro, una, dos, tres, cuatro y cinco veces, como me pasó a mí el año pasado».

Nada tiene que ver la actual situación de Márquez, una vez dejó atrás su etapa en Honda y empezó un nuevo e ilusionante capítulo en Ducati, que le ha hecho volver a sonreír. El ilerdense vuelve a estar entre los aspirantes al título de MotoGP y cada fin de semana es candidato a una victoria que todavía se le resiste. Este domingo habrán pasado 987 días desde la última de Marc Márquez en MotoGP y de no triunfar en su jardín de Sachsenring la cifra será milenaria ya que el siguiente gran premio se disputa el Silverstone ya en agosto. Aunque no es algo que le quite el sueño: «Mil días son muchos días. No esperaba tantos e intentaremos ponerle freno lo antes posible. Aquí tenemos una posibilidad, pero si no lo conseguimos tampoco se acaba el mundo, tenemos media temporada por delante para seguir intentándolo».

La última oportunidad de Acosta

Es difícil llegar a Sachsenring y que Márquez no tenga el cartel de favorito, pero en esta parte de la temporada Jorge Martín y Pecco Bagnaia están a un nivel excelso, especialmente el piloto italiano, que ha sumado sendos dobletes en las dos últimas citas de Mugello y Assen. El madrileño sigue al frente de la clasificación, aunque ya solo tiene diez puntos de margen con respecto a su rival (llegó a tener 44), y también cuenta a su favor que, precisamente en Sachsenring, en 2023, ganó tanto el sábado como el domingo. «El nivel este año es todavía mayor y será un gran reto batir a Pecco y a Marc, pero me siento mejor piloto que el año pasado, así que me veo con posibilidades de repetir», comentaba Martín en rueda de prensa.

Otro piloto que estará en boca de todos este fin de semana será Pedro Acosta. Y es que este fin de semana tiene la última oportunidad para batir el récord de la victoria más joven en la categoría reina, que hasta ahora ostenta Marc Márquez con 20 años y 63 días. «Es la única pregunta que me está haciendo todo el mundo aquí», dejaba claro el murciano, que tenía muy presente (a su pesar) esa marca, y avisaba: «Va a ser un fin de semana diferente a los dos anteriores, porque esta es una pista que nos gusta y creo que podremos ir bien».

El que no disputará este Gran Premio de Alemania será Álex Rins, lesionado en su muñeca izquierda. Le sustituirá el piloto australiano Remy Gardner, que corre para Yamaha en el Mundial de Superbikes. Llega entre algodones Aleix Espargaró, con una dolorosa lesión en el dedo meñique de su mano derecha. Se probará este viernes en los entrenamientos y verá si puede disputar el resto del fin de semana.