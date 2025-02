Sachsenring busca al sustituto del rey Márquez

borja gonzález Jueves, 16 de junio 2022, 19:10 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

'King of the ring', 'el rey del anillo'. Esto era lo que los medios anglosajones escribían año tras año sobre Marc Márquez una vez terminaba el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring (también porque el director del circuito le regalaba un anillo cada domingo por haber sido el mejor). Márquez debutó en MotoGP en 2013. Desde ese año ha sido el único ganador que ha conocido el trazado sajón en la clase reina. En 2020, la temporada de su lesión, Sachsenring no estuvo en el calendario; en 2021, la de su regreso, el de Cervera vivió un emotivo domingo al volver al primer escalón del podio 581 días después de su anterior triunfo (en noviembre de 2019 en Valencia); pero en 2022 Márquez no va a poder estar en un escenario en el que también había ganado en 2011 y 2012 en Moto2, en 2010 en 125cc, y en el que había firmado todas las poles, excepto la del año pasado.

Sin su rey, Sachsenring busca un sucesor, aunque sea temporal, un sustituto que los resultados dirían que podría estar en Honda (siempre en el podio desde 2009, incluyendo los triunfos de Dani Pedrosa en 2011 y 2012), su marca, aunque viendo la situación de la casa japonesa se antoja como algo altamente improbable.

«Parecía que Marc estuviese hecho para Sachsenring, o Sachsenring para Marc… Es increíble en este circuito y se va a notar que no está. Nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible, no sabemos cómo va este nuevo prototipo aquí, aunque somos conscientes de cómo están las cosas», reconocía su compañero en el Repsol Honda, Pol Espargaró, que volverá a tener a su lado a Stefan Bradl, el único alemán que estará este fin de semana en la parrilla de MotoGP.

De hecho, lo de que la única pole sin el nombre de Marc Márquez en Sachsenring fuese la del curso pasado no es una anécdota: fue la señal del mal momento de su Honda, en un fin de semana en el que solo fue capaz de liderar la primera sesión de entrenamientos y en el que supo aprovechar las gotas caídas en la carrera para suplir algunas carencias.

Y la lista de pilotos con opciones de inscribir su nombre en la lista de ganadores en Alemania debe comenzar por Fabio Quartararo, el líder del Mundial, que quedó tercero en la carrera de 2021. Por delante de él y apretando hasta el final a Márquez terminó Miguel Oliveira, aunque la KTM no parece en estos momentos estar en un nivel suficientemente competitivo.

«El año pasado en Sachsenring tuvimos un gran resultado, terminamos en el podio, y la semana que viene vamos a Assen, a un circuito que me gusta. Así que me siento muy motivado por lo que viene ahora», aseguraba ayer Quartararo. «Es un circuito muy corto y la carrera aquí es una de las que se hacen más largas. Cuando has completado ya quince vueltas y ves que todavía te quedan otras quince más se te hace eterno… A nivel mental es duro, siempre girando a izquierdas. Sientes como si llevases disputando la carrera dos horas y tienes que estar siempre concentrado», apostilla el francés.

Alternativas

Otro que podría estar en la pelea es Aleix Espargaró. «Sin Márquez, ¿quién es el favorito aquí?», le preguntaban al segundo de la general, a 22 puntos del líder tras el error en Montmeló en el que confundió la última vuelta con la penúltima. «Yo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Bagnaia?», afirmaba con una sonrisa, para después argumentar su pensamiento. «El año pasado estuve luchando con Marc al inicio de carrera, nos adelantamos un par de veces, la Aprilia ha funcionado siempre aquí y acabé a dos segundos del podio. Creo que, aparte de Silverstone, ha sido la carrera que acabé más cerca del podio en todo el campeonato. Esta moto es mucho más competitiva que la del año pasado, así que si hago un buen trabajo dependerá de mí luchar por la victoria», añadía.

Dos nombres para una pelea a la que a buen seguro se sumarán algunos más, en un trazado en el que quitando a la intratable Honda (o al intratable Márquez) ha tenido buenos resultados Yamaha, y en el que Ducati o Suzuki solo han conseguido una victoria cada una. La segunda de estas dos marcas va a depender de Joan Mir, una vez que Álex Rins llega a Alemania muy mermado físicamente tras la lesión que se produjo en el inicio de la carrera de Montmeló; en cuanto a Ducati, volverá a contar con las bazas de Bagnaia y de Enea Bastianini, los dos que han ganado este año con la moto italiana.