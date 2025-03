El primer duelo de Jorge Martín en Malasia es con Álex Márquez

Jesús Gutiérrez Madrid Viernes, 10 de noviembre 2023, 12:27 Comenta Compartir

Jorge Martín sigue reivindicando su velocidad cada vez que tiene ocasión. Y en el arranque del Gran Premio de Malasia no iba a ser menos. Ya en el primer entrenamiento de la mañana había liderado la clasificación por delante de un Álex Márquez que desde el inicio le salió contestón. Y este duelo se trasladó al entrenamiento cronometrado de la tarde, donde los tiempos ya sirven para lograr el billete directo a la Q2, y en el que de nuevo el madrileño y el catalán volaron.

En esta ocasión fue el de Cervera el que se situó al frente de la tabla de tiempos, con un registro espectacular ya que se quedó a 33 milésimas del récord absoluto del circuito de Sepang. Y solo era viernes. El mejor viernes desde que Álex Márquez es piloto de MotoGP. «Hoy me ha funcionado todo desde la primera vuelta, y así es todo mucho más sencillo, pero lo importante es no bajar el listón y seguir siendo el más rápido mañana», apuntó. En ese caso el pequeño de los Márquez podría verse inmerso en medio de la batalla de los dos pilotos que se están jugando el título. «Puede que de alguna manera vayas con más respeto porque yo he estado en esa situación y no gusta que un 'outsider' te la líe por querer ganar», indicó. Pero tiene claro cómo actuaría llegado el caso «Yo voy a intentar ganar, tengo contrato con el equipo Gresini y no me ha llegado nada raro de Ducati», aseveró.

A poco más de una décima del mejor tiempo se situó un sólido Jorge Martín al que de cara a la carrera le preocupaba más el ritmo de Bagnaia que la velocidad de Álex Márquez. «Pecco y yo estamos muy parejos de ritmo, pero Álex solo ha hecho un giro muy rápido pero no tiene ese ritmo constante en el vuelta a vuelta», comentó. Y es cierto que el italiano tiene mejores sensaciones de lo que dice su posición, octavo en este primer día, pero con truco. «Solo me ha faltado completar el segundo intento de vuelta rápida, porque me he encontrado una bandera amarilla. Seguro que podría haber terminado más cerca, dentro de los tres primeros. Pero en cuanto a ritmo de carrera, creo que hemos sido los más fuertes hoy», reseñó.

Territorio Ducati

El duelo entre Martín y Bagnaia, con permiso de Álex Márquez, está servido en un circuito donde las Ducati vuelan (se clasificaron seis en el top 10), pero donde les ha salido un incómodo rival en las KTM, ya que Miller y Binder fueron muy rápidos en esta primera jornada, concluyendo tercero y cuarto, respectivamente. Lo mismo que Maverick Viñales, quinto con la Aprilia; mientras que su compañero de equipo, Aleix Espargaró, tuvo un viernes para olvidar con cuatro caídas.

A quien le tocó sufrir, como estaba previsto, fue a Marc Márquez. A pesar de dar muchas vueltas a rueda de su hermano Álex y de intentar el 'time attack' con la referencia de Martín, solo pudo acabar decimoquinto. «Intuía que sería una pista en la que sufriríamos, pero ha sido uno de esos días en los que el ritmo era mejor que la vuelta rápida», explicó.

A Alvaro Bautista le tocó pagar el peaje de estar cinco años sin subirse a una MotoGP, terminando el primer día vigesimosegundo, a más de dos segundos y medio del tiempo de Álex Márquez. «Estamos a final de año, todos llevan muchos kilómetros y tienen la puesta a punto de la moto casi perfecta desde el inicio. A mí, además de experiencia con la moto sobre todo me falta tener esa puesta a punto, que ni mucho menos está cerca de ser la ideal», relató.

En cuanto a las categorías pequeñas, Pedro Acosta arrancó el Gran Premio de Malasia en posiciones de proclamarse campeón de Moto2 este mismo fin de semana. De momento, le valdría el quinto puesto de la primera jornada teniendo en cuenta que su rival Tony Arbolino solo pudo concluir decimonoveno. Y es que, para que el italiano evite el alirón del murciano, como mínimo tendría que acabar en el podio, algo que este viernes parece lejísimos. Y en Moto3, dominó el viernes el líder Jaume Masià, con todos sus rivales pisándole los talones: Öncü segundo, Alonso cuarto, Holgado sexto y Sasaki noveno.