Primer chequeo positivo para Marc Márquez

Mientras los pilotos de MotoGP se peleaban este sábado por la pole en el reino de Marc Márquez, el piloto español pasaba en Madrid la primera revisión posterior a la operación a la que se sometió hace dos semanas en su húmero derecho, la cuarta desde el accidente de julio de 2020. Un reconocimiento postoperatorio de resultado positivo, como ya había insinuado por la mañana en Sachsenring el máximo responsable del Repsol Honda en los micrófonos de DAZN.

«Sí», contestaba rotundo Alberto Puig a la pregunta de si esperaban a Márquez en el box antes de que termine esta temporada. «Desde que volvió de los Estados Unidos ha entrado en una dinámica de encontrarse bien y de estar muy positivo. Ha empezado a mover la mano, está activo. Lo importante es que no haya complicaciones, está yendo todo muy bien y normalmente uno ya nota después de una intervención cómo está», apuntaba.

Un extremo que se confirmó en esa revisión a la que se sometió el piloto en Madrid, con la valoración del doctor Joaquín Sánchez-Sotelo, el que le intervino en Rochester (Minnesota), y de Samuel Antuña y Ángel Cotorro, que son los que se monitorizan ya en España y los que le recomendaron la cirugía en Estados Unidos.

«Hoy he tenido una revisión médica en Madrid y los médicos están contentos», comentaba Márquez a través de un comunicado oficial de su escudería. «Tengo el brazo inmovilizado y estará así las próximas semanas. Mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, esto es muy importante. Me permite descansar y seguir las reglas de los médicos: una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo esté activo. Lo más importante que me dicen los médicos es que ahora tengo que estar tranquilo y ser paciente».

A esto sus médicos añaden que puede empezar a realizar ejercicios controlados de movilización pasiva del hombro y del codo hasta que se le haga una nueva revisión dentro de cuatro semanas. Porque si las valoraciones médicas siguen siendo positivas, entonces comenzará la carrera hacia su regreso a la pista, muy importante para él y para su fábrica, Honda, una vez que esperan poder trabajar juntos sobre la moto para preparar el prototipo de 2023, con las soluciones que le permitan recuperar la competitividad perdida. Aunque esta parte de esta historia aún tendrá que esperar un tiempo.

