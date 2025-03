Una pole de otro planeta y un tercero irreal

Jesús Gutiérrez Sepang Sábado, 22 de octubre 2022, 12:21 | Actualizado 19:33h. Comenta Compartir

Un sábado frenético el que se ha vivido en el circuito de Sepang, con caídas inoportunas, errores de los hombres que se están jugando el campeonato y un piloto que ha destacado por encima del resto: Jorge Martín. El madrileño ha destrozado el crono en la Q2, batiendo el récord del circuito hasta en dos ocasiones y bajando por primera vez de la frontera de 1'58 en el trazado malasio. Su tiempo (1'57.790) ha sido medio segundo más rápido que el de su más inmediato perseguidor, Enea Bastianini y ha dejado a más de un segundo al teórico jefe de filas de Ducati, Bagnaia. No ha tenido rival Martín, que siempre acostumbra a sacar lo mejor de sí a una vuelta. De hecho, hace una semana también lograba la pole en Australia, y es la cuarta que consigue esta temporada en la que se le sigue resistiendo la victoria.

Junto a las dos Ducati de Martín y Bastianini, se alineará en la primera fila de la parrilla de Malasia un Marc Márquez que hoy no estaba para acabar tan delante, según sus propias palabras. Se cayó en el último entrenamiento libre, tuvo que pasar por la Q1, se clasificó por los pelos para la Q2 y entonces apareció la magia. Una vuelta agresiva, al más puro estilo Márquez y llevando al límite a una moto que está un paso por detrás de sus rivales. Solo hay que ver desde dónde saldrán el resto de las Honda (17º, 21º y 23º). La tercera posición en Sepang sorprendía incluso al protagonista, que no esperaba estar tan arriba en la parrilla. «No entiendo nada», eran sus primeras palabras en el parque cerrado nada más bajarse de la moto. Luego intentaba explicar lo que debería ser mañana una posición realista. «Yo creo que nos pondrán en su sitio porque no tenemos nada de ritmo, así que lo normal es que acabe séptimo u octavo. Más adelante sería un regalo».

Habrá dos carreras en Sepang, la enfrentará a todos por la victoria y el podio, y la batalla por el título que es cosa de tres. Sobre todo porque los tres aspirantes han pinchado el sábado y partirán desde posiciones retrasadas, aunque agrupados: Pecco Bagnaia saldrá noveno, Aleix Espargaró décimo y Fabio Quartararo duodécimo. El italiano, que el domingo afrontará su primera bola de campeonato, ha sido el mejor parado en parrilla pese a sufrir dos caídas el sábado en dos momentos clave. La de la mañana, en los instantes finales del FP3 cuando buscaba clasificarse en el top 10. Una caída que le hizo pasar por la Q1, que salvó sin problemas. Ya en la Q2 definitiva se volvió a ir al suelo cuando intentaba acercarse al tiempo de Martín.

Lo bueno para él es que ni Espargaró ni Quartararo han tenido su día. El español se iba al suelo también en la Q2, unos instantes después que Bagnaia. Mientras que otra caída de Fabio Quartararo, la suya en el último entrenamiento libre, le condicionó el clasificatorio. Y habrá que ver lo que le condiciona también en la carrera, ya que la primera exploración determinaba que sufría una pequeña fractura en el dedo corazón de su mano izquierda. La situación del campeonato es la siguiente: Bagnaia tiene 14 puntos de margen con respecto a Quartararo y 27 con Aleix, así que en función de los resultados al italiano le valdría incluso acabando quinto para proclamarse campeón.

Poles de Ogura y Foggia

La categoría de Moto2 es la que se presenta más igualada y todo apunta a que no se resolverá hasta Valencia. Ai Ogura aventaja en tres puntos y medio a Augusto Fernández y solo le vale ganar la carrera y esperar para proclamarse campeón en Malasia. De momento, el japonés ha cumplido su parte del trabajo, ya que se ha hecho con la pole y siempre que ha salido desde la primera posición en una parrilla de Moto2 ha ganado la carrera. Por su parte, Fernández está teniendo muchos problemas este fin de semana, donde ya ha sufrido dos caídas y partirá desde la sexta posición en parrilla. Por delante del balear saldrá Arón Canet, tercero, y que quiere afianzar esa misma posición en el campeonato una vez que ha perdido sus opciones de título.

Y en Moto3, con el campeonato ya resuelto en favor de Izan Guevara, la emoción está en la pelea por el subcampeonato, donde Sergio García aventaja en dos puntos a Dennis Foggia. El italiano saldrá desde la pole en Sepang, García lo hará tercero. Y entre medias, el campeón Guevara que ha prometido hacer labor de equipo de aquí a final de temporada para ayudar a su compañero. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar? Eso se verá el domingo desde las seis de la mañana, cuando arranque la acción de la penúltima cita de la temporada en Malasia.