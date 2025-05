Los pilotos claman contra el Mundial más largo de la historia

Esta semana la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) hacía oficial el calendario provisional del campeonato del mundo de MotoGP, que arrancará el próximo 10 de ... marzo en Catar y concluirá el 17 de noviembre en Valencia. Durante ocho meses el gran circo del motociclismo recorrerá un total de 18 países y cuatro continentes. Hay previstos 22 fines de semana, dos más que en 2023, ya que regresa el Gran Premio de Aragón en Alcañiz, y se debería estrenar el de Kazajistán. Un gran premio que ya tendría que haberse celebrado este año pero que, afectado por la situación geopolítica de su vecino Rusia, tuvo que cancelarse por retrasos en la homologación del nuevo circuito de Sokol, al sureste del país.

En su día el promotor del campeonato, la empresa española Dorna, se comprometió con los pilotos en establecer un número máximo de eventos por temporada, que en ningún caso superarían los 22. Claro que eso fue antes de que se introdujera en 2023 el nuevo formato de fin de semana, con la inclusión de la carrera sprint de los sábados, que supone duplicar el número de salidas en la categoría reina a 44, con el aumento de la intensidad y el riesgo que eso supone.

Este calendario ya se ha encontrado con la oposición, o al menos con la crítica, de la mayor parte de los pilotos de MotoGP. El que más influencia y eco mediático tiene, Marc Márquez, apuntaba que «se está hablando de que 22 grandes premios son muchos, pero es que en realidad son 44 carreras. Si miras el índice de lesiones este año, son muchas, y la mayor parte llegan en las primeras vueltas del sprint del sábado o de la carrera del domingo, porque es donde más riesgos asumimos. El nuevo formato es más exigente físicamente y, si estás cansado, pierdes la concentración y tienes más posibilidades de cometer un error».

Otro de los pesos pesados del campeonato, Fabio Quartararo, consideraba que los 22 grandes premios suponen «el límite físico y mental. Más de 22 no sería posible», y rebatía la postura de que la Formula 1 tendrá 24 eventos la próxima temporada: «Físicamente los requisitos en MotoGP son muy diferentes respecto a la F1». Otro campeón de MotoGP como Joan Mir era aún más tajante. «Cuarenta y cuatro carreras es una barbaridad». Y lanzaba una reflexión: que el aumento de fines de semanas de trabajo no se traducía en un aumento del salario en los pilotos. «Más carreras supone más intensidad en los entrenamientos, más posibilidades de lesiones... pero, ¿más dinero?».

Quizás porque es el más veterano de la actual parrilla, Aleix Espargaró ofrecía una visión más conformista. Sin dejar de oponerse a un calendario tan largo y exigente, se mostraba realista sobre el polémico calendario: «¿Que lo haría más corto? Sí. Pero es lo que hay, es su campeonato y hay que adaptarse». En lo que se mostraba especialmente molesto el catalán es en que no se mantuviese el parón de cuatro semanas en el mes de julio. «Nos lo prometieron y no se ha respetado. No queremos un parón para irnos de vacaciones a Ibiza, ni mucho menos. Los fines de semana son muy estresantes, hay muchas lesiones y poder parar cuatro o cinco semanas ayuda a regenerar cuerpo y mente».

España recupera el cuarto gran premio

Nadie duda de que España es, a día de hoy, el epicentro del motociclismo. Como en su día lo fue Italia o como tradicionalmente lo ha sido Reino Unido con la Formula 1. No solo se exporta más talento en todas las áreas del campeonato, desde pilotos a mecánicos, pasando por las propias estructuras y patrocinadores. Además es tierra de circuitos y la afición se desplaza en masa cuando hay un evento de este tipo.

Chovinismo al margen, que haya cuatro grandes premios en España (y uno más en Portugal) es una anomalía. El único país que celebra más de un evento en sus fronteras es Italia con dos. Y es habitual ver en la prensa internacional, especialmente en la anglosajona, quejas por el trato de favor por parte de Dorna. Su CEO, Carmelo Ezpeleta, ya había avisado en 2019 que las cinco carreras en suelo ibérico entrarían en rotación. Lo que pasa es que llegó la pandemia y los circuitos españoles principalmente salvaron el campeonato.

La salida temporal de Aragón en 2023 parecía desenterrar el fantasma de esa rotación ibérica. Sin embargo, el retorno del circuito alcañizano no ha supuesto la salida de Jerez, Montmeló o Cheste. Ni siquiera la de Portimao. Así que, al menos durante un año más, España vivirá esa maravillosa anomalía de disfrutar de cuatro citas mundialistas en suelo patrio.