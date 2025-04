Pecco Bagnaia está en otra liga en Assen

Jesús Gutiérrez Madrid Viernes, 28 de junio 2024, 18:16 Comenta Compartir

Pecco Bagnaia mantiene un idilio con el circuito de Assen. El italiano ganó aquí su primera carrera mundialista en Moto3. Repitió en Moto2 el año que se proclamó campeón del mundo de la categoría intermedia y en las dos últimas campañas se ha llevado la victoria en la clase reina. Es tradición que cada año, en el 'media day' del jueves, se haga una foto de su brazo derecho enseñando el tatuaje donde aparece el trazado neerlandés junto a la fecha de aquel primer triunfo en el campeonato.

De momento, lo que ha dejado claro el vigente campeón de MotoGP es que es el favorito número uno en este GP de los Países Bajos. Y eso que Bagnaia acostumbra a tomarse los viernes con calma. Pero ya en el primer entrenamiento libre había marcado el mejor tiempo por delante de Márquez. Y en la segunda sesión vespertina repitió primera posición con récord absoluto del circuito, lo que le permitió estar los últimos minutos de entrenamiento dentro del box, mientras el resto de la parrilla se jugaba el pase directo a la Q2.

El que más se acercó al registro de Bagnaia en los últimos instantes fue Maverick Viñales, que también rodó por debajo del récord y se quedó a 65 milésimas del tiempo del italiano, demostrando que la Catedral de Assen también es uno de los circuitos favoritos para el de Roses, que acumula tres victorias en su palmarés. Viñales encabezó la armada española que acabó por detrás de Bagnaia, con Álex Márquez en tercera posición, Aleix Espargaró cuarto, Jorge Martín quinto y Marc Márquez en sexta plaza. Las Ducati y las Aprilia se repartieron las diez primeras posiciones que daban acceso a la Q2 del sábado, con la única nota discordante del sudafricano Brad Binder con la KTM. Y con otro español, Raúl Fernández, cumpliendo en la novena plaza.

Susto de Aleix Espargaró

En los últimos instantes de la práctica de la tarde, Aleix Espargaró sufrió una violenta caída en la chicane de entrada a meta que le obligó a abandonar el circuito en camilla, aunque los chequeos posteriores en el centro médico descartaron ninguna lesión de gravedad. Una caída que condicionó el último giro de muchos pilotos por la presencia de la bandera amarilla.

No fue el caso ni de Martín ni de Márquez, que habían logrado un tiempo que les metía directos a la Q2, pero con diferentes sensaciones en este primer día. Mientras el de Cervera inmediatamente se sintió cómodo con su Ducati. «Según he salido a pista me he encontrado como si no hubiésemos parado iba muy cómodo con la moto enseguida, pero es cierto que hay dos pilotos por encima del resto: Pecco, que está casi dos pasos por delante; y Maverick. Luego estamos bastante a la par unos cuantos pilotos».

Por su parte, el balance del madrileño era el contrario y se ponía deberes por hacer durante el fin de semana. «No me he encontrado para nada cómodo y no sé cómo he salvado una quinta posición, solo sé que me la he jugado mucho. Mi moto está siendo muy inestable, tengo que entenderla bien. Pero lo bueno es que tenemos a Pecco que es una buena referencia y nos va a permitir entender cómo ir más rápido».

Quizás la nota negativa de este primer día, por lo inesperado de su clasificación, fuese el decimoquinto puesto de Pedro Acosta, al que se le vio cometiendo errores y sin tener buenas sensaciones con su KTM en el trazado neerlandés.

En las categorías pequeñas, el piloto local Colin Veijer logró el mejor tiempo en Moto3, por delante de Yamanaka e Iván Ortolá. En un viernes donde los dos aspirantes al título, Dani Holgado y David Alonso, se fueron al suelo, este último en dos ocasiones. Mientras que en Moto2, Fermín Aldeguer se anotó el mejor tiempo del día, por delante del japonés Ogura y de Joe Roberts, que protagonizó la peor noticia de la jornada, ya que una fea caída le provocó una fractura en su clavícula y el norteamericano será baja para lo que queda de GP de los Países Bajos.