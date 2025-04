Bagnaia arrasa al sprint, con doble caída de Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Madrid Sábado, 29 de junio 2024, 15:46 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

Intratable, inalcanzable, 'impeccable' Bagnaia. Fin de semana perfecto el que está firmando el vigente campeón de MotoGP, dominando como nunca desde que llegó a los Países Bajos. El italiano lideró todas las sesiones de entrenamientos, logró la pole, con récord del circuito incluido, y tampoco dio opciones en el sprint, encabezando cada una de las trece vueltas.

No erró en la salida, el único momento que podría haber vulnerable ante un Jorge Martín que se acercó mucho este sábado, comparado con el viernes, pero que sigue sin ser suficiente. Ya en la Q2 estuvo a punto de dar la sorpresa, cuando se quedó a 81 milésimas de su rival, en su último intento de vuelta rápida y mientras Bagnaia miraba por la pantalla desde el box. Porque el italiano se ahorró los cuatro últimos minutos de sesión, pensando que con su tiempo sería suficiente. Y fue, pero por menos margen del esperado.

También en el sprint Martín aguantó más vueltas de las previstas al campeón, pero tuvo que dar su brazo a torcer al final, viendo que había demasiado riesgo en juego. En cualquier caso, el madrileño daba por buena esa segunda plaza y, sobre todo, el paso adelante dado con respecto al viernes: «Por eso estoy contento, porque ese medio segundo de desventaja que tenía ayer se ha convertido en una décima e igual mañana puedo cerrar esa brecha, así que soy optimista. Pecco ahora mismo está intratable, pero podré acercarme a él».

Es cierto que con el nivel de Bagnaia, perder solo tres puntos en la clasificación general entraba dentro de lo posible. Por tanto, Martín conserva el liderato, ahora con 15 puntos de margen sobre Bagnaia, que entre sprint y carreras, suma ya cuatro victorias consecutivas.

El único piloto que se pudo acercar a las dos primeras Ducati fue Maverick Viñales, que partía desde la primera fila de parrilla. El de Aprilia perdió una posición en la salida con Álex Márquez y le costó un par de vueltas recuperarla. Quizás ahí se le fueron las opciones de victoria porque cedió unas décimas con el dúo de cabeza y, sobre todo, perdió el rebufo que podría haberle permitido estar con ellos. En cualquier caso, el catalán reconocía que el tercer puesto era el límite este sábado. «No creo que hubiera cambiado mucho la cosa estar con ello, porque tenían un poco más que nosotros. Tengo alguna idea para mañana, a ver si podemos plantar batalla en la carrera».

Doble error de Marc Márquez

Mucha diferencia entre los tres primeros y el resto, un grupo que durante casi todas las vueltas encabezó Álex Márquez, pero que cometió un error en el penúltimo giro y vio cómo le pasaban Bastianini, Di Giannantonio, Binder y Aleix Espargaró. Además, el de Cervera fue sancionado en el tramo final por exceder los límites de pista con tres segundos y acabó perdiendo la posición con Fabio Quartararo, para acabar octavo. Peor suerte tuvo Espargaró, que sufrió una rapidísima caída en el último giro que le mandó directamente al hospital, aunque tras un primer chequeo se descartó ninguna lesión importante.

Aunque sábado para olvidar fue el de Marc Márquez, que había comenzado muy bien el viernes, a la estela de Bagnaia y Viñales, pero que cometió dos errores en momentos clave. El primero, en la Q2, cuando buscaba mejorar su tiempo en su último intento, lo que le obligó a partir desde la parrilla en séptimo lugar. Y casi nada más arrancar el sprint, en la segunda vuelta, después de haber remontado hasta la quinta posición. «Error humano, de pilotaje, que tendría que haber evitado. Pero a veces pasa y lo único que puedes hacer es aprender de ello. En la primera vuelta ya he tocado un poco ese piano, un poco intencionado para defender la posición en la salida. He notado el bache y he pensado: 'No se puede tocar'. Pero cuando he llegado allí en la segunda vuelta, detrás de todo el grupo he perdido un poco la referencia de tirar la moto hacia dentro y es ahí donde he tocado otra vez ese piano, y con más velocidad la moto ha saltado y he perdido la rueda delantera». El de Cervera entonaba el mea culpa, aunque reconocía que lo máximo a lo que podía aspirar en el sprint era a ser cuarto.

Hasta Assen, solo dos pilotos habían puntuado en todos los sprint, Marc Márquez, que acabó la racha con caída, y un Pedro Acosta al que se le está atragantando Assen y que solo pudo acabar décimo, sin sensación de tener mucho más este fin de semana.

En las categorías pequeñas hubo doble pole española. Fermín Aldeguer liderará la parrilla de Moto2 por delante de Ogura y del líder de la categoría, Sergio García. En Moto3 la pole fue para el debutante Ángel Piqueras, por delante de Furusato y del piloto local Veijer. Mal sábado para los dos aspirantes al título, que partirán desde la quinta fila, con David Alonso decimotercero y Dani Holgado decimoquinto.