Arrancó el Mundial de MotoGP en Portugal y el parte de lesiones de esta primera cita de la temporada fue aterrador. En los entrenamientos del viernes, Pol Espargaró sufrió la caída más peligrosa del fin de semana, con fracturas de mandíbula y dos vértebras y ... una importante contusión en un pulmón que le mantienen en la UCI desde entonces. El piloto de Granollers es baja indefinida y su caída sería el preludio de un fin de semana negro.

Ya el sábado, Enea Bastianini se rompía el omóplato en la carrera sprint y abandonaba el Gran Premio antes de tiempo y tampoco será de la partida en Argentina. Y en la carrera larga del domingo el accidente que provocó Marc Márquez implicó también a Miguel Oliveira, sin fracturas aparentes pero con contusiones por todo el cuerpo, a Jorge Martín, con un dedo del pie roto y un esguince en el tobillo, y al propio Marc, con fractura en el primer metacarpiano de la mano derecha y que tampoco estará en la próxima carrera sudamericana. No se recuerda una carrera tan lesiva para los pilotos y mucho menos en la cita inaugural del año.

Sin tiempo casi para recuperarse de este voraz Gran Premio de Portugal, la caravana de MotoGP cruza el charco, ya que este fin de semana se disputa la carrera de Argentina. Habrá al menos tres huecos vacíos en la parrilla, a la espera de que tanto Martín como Oliveira reciban el 'ok' médico. Muchas voces achacan este aumento de las lesiones al nuevo formato de carreras que se ha estrenado este año y en el que cada vez que los pilotos salen a pista se juegan cosas.

Los viernes son ahora una especie de Q0, donde están en juego las diez plazas que conducen directo a la Q2. Y el sábado se ha introducido la nueva carrera sprint, un formato de prueba corta, con la mitad de distancia de carrera (dura aproximadamente 20 minutos) y en el que se vio motociclismo en estado puro. Sin gestión de gomas, sin tiempo para especular y que visualmente gustó mucho a los aficionados y no tanto a los pilotos. Al menos no a todos.

¿Exceso de riesgo o agresividad?

Con el panorama que dejó Portugal fueron varios los pilotos que alzaron la voz y que exigieron dar una vuelta al programa del fin de semana. Aleix Espargaró se quejaba de la reducción del tiempo de los entrenamientos que se denominan libres, que se ha limitado a una sesión de media hora el sábado, más diez minutos de 'warm' up el domingo. «Llevo años diciendo que no me gusta absolutamente nada el formato entrenamientos que valen para la clasificación. No te deja trabajar, no te deja evolucionar la moto, no te deja hacer nada». Salvo en esas dos sesiones donde el cronómetro no cuenta, en todas las demás los pilotos están casi obligados a poner neumático blando y asumir el riesgo de intentar al menos asegurar una vuelta rápida.

Tampoco se libraba de las críticas la nueva y espectacular carrera sprint. Había quien no entendía por qué se había introducido este formato en todas las carreras, en lugar de una irrupción más progresiva en determinados eventos, como ha hecho la Fórmula 1. El campeón de MotoGP de 2021, Fabio Quartararo, se mostró muy crítico con la carrera del sábado y avisaba de sus riesgos: «No me gusta nada. Es una jungla y pronto habrá un accidente de los gordos. Esto no son carreras de coches, en las que te puedes tocar y no pasa nada. Tenemos por delante otras 20 carreras y seguro que habrá más choques y más lesionados».

Parece evidente que el nuevo formato aumenta el riesgo, pero no todo puede achacarse a las nuevas sesiones cronometradas y la carrera sprint porque el accidente más multitudinario se produjo el domingo, en la carrera de toda la vida. «Al final no depende de que sea carrera al sprint o la larga. No depende del neumático blando o del número de vueltas. Depende del piloto, de cómo aborda la carrera», opinaba el actual campeón Pecco Bagnaia, que también apuntaba a que en la primera carrera del año hay un exceso de ganas por hacerlo bien de todos los pilotos.

Este fin de semana, el renovado mundial de MotoGP pasará un nuevo examen en Argentina, con una parrilla reducida por culpa de las lesiones y el formato de carrera sprint en el punto de mira.