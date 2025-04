Jorge Martín salda una deuda pendiente con Portimao

El domingo Jorge Martín dominó con mano de hierro el GP de Portugal el Autódromo Internacional del Algarve. El madrileño comandó la carrera de inicio ... a fin, sin cometer un solo error y sin dar opción a sus rivales ni en una sola de las 25 vueltas. Un recital recompensado con el liderato del campeonato, que hasta la fecha solo había saboreado brevemente en un par de ocasiones entre el sprint del sábado y la carrera del domingo. Ahora podrá mirar la clasificación y verse en lo más alto durante al menos tres semanas, que es el tiempo que hay hasta la próxima cita que se disputará en el circuito estadounidense de Austin, una vez que se canceló la carrera en suelo argentino.

Su sexto triunfo en la clase reina no era uno más. Tenía un valor simbólico, como él mismo se encargó de recordarlo cuando habló con los medios. «He conseguido una victoria muy madura, en una pista donde casi lo pierdo todo después de romperme nueve huesos en 2021 y llegar a pensar en dejarlo», reconoció. El piloto de San Sebastián de los Reyes rememoraba su peor accidente sobre una MotoGP, en su temporada de rookie, que le llevó a plantearse la retirada.

El 17 de abril de 2021, durante el entrenamiento libre del sábado por la mañana, Jorge Martín sufría una aparatosa caída en la curva 7 del circuito de Portimao. Después de perder el tren delantero de su Ducati, ésta le descabalgó con fiereza provocando una serie de violentos impactos que le dejaron inmóvil en la grava. La sesión se tuvo que detener y el piloto abandonó el circuito en ambulancia, para ser trasladado al hospital de Faro, donde estuvo 24 horas en observación, antes de poder intervenirle alguna de sus múltiples fracturas.

Según los datos que después facilitó su marca del mono (Alpinestars), la caída se prolongó durante 5,2 segundos desde el primer despliegue del airbag, con siete picos de impactos diferentes con más de 20G, siendo el más fuerte registrado superior a los 26G. La tercera caída más dura según el histórico que tenía registrado entonces el fabricante italiano de equipamiento de competición.

Aquella lesión no fue una más para un piloto acostumbrado a lidiar con las salas de operaciones y las escayolas. «Cuando cogí el avión para ir a Barcelona, estuve solo como cinco o seis horas, sin mi familia, y me tuvieron que recolocar el dedo... Lo pasé muy, muy mal. Fue un dolor que no se lo deseo a nadie porque fue terrible. Y fue uno de los momentos en los que dije: 'Ya está', y planteé dejarlo», aseguraba el madrileño en su documental, 'Martinator, voluntad de hierro'.

Después de pasar por el quirófano, Jorge Martín llegó a perder ocho kilos y tuvo que ver desde casa los siguiente tres grandes premios. Pero como ha sido una constante en su vida deportiva, después de caer, se levantó y aquella misma temporada ganaría su primera carrera en MotoGP en el circuito de Red Bull Ring en Austria.

Un sólido líder

En los dos grandes premios de la temporada que se han disputado hasta la fecha, y contando sprint y carreras, solo cuatro pilotos ha puntuado en todas las pruebas, y Martín es el único que ha estado siempre en el podio. Una victoria el sábado de Catar, otra el domingo de Portimao, más dos terceros puestos, reflejan un inicio muy consistente del vigente subcampeón del mundo, que este año solo tiene en mente mejorar su ya brillante 2023.

Jorge Martín ha logrado un colchón de 18 puntos con el segundo clasificado, el sudafricano Brad Binder, mientras que con sus principales rivales por el título, Pecco Bagnaia y Marc Márquez, ya tiene 23 y 33, respectivamente. El madrileño sacó tajada de choque que protagonizaron a tres vueltas del final, cuando peleaban por la quinta posición. Una acción por la que los implicados tuvieron que ir declarar ante los comisarios de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) después de la carrera; y que no supuso ninguna penalización. Ni Bagnaia ni Márquez se pusieron de acuerdo en la responsabilidad del incidente y solo coincidieron en que tuvo la peor consecuencia posible, es decir, un cero en el casillero de ambos pilotos.