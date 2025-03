Ogura gana en Moto2 y arrebata el liderato a Sergio García

Jesís Gutiérrez Domingo, 8 de septiembre 2024, 14:00 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

El mundial de Moto2 es, sin duda, el más impredecible en esta temporada 2024 y el más abierto. Y en el circuito de Misano el liderato volvió cambiar de manos. Esta vez, de Sergio García a Ai Ogura, tras la victoria del japonés este domingo, que además da un buen mordisco en la general ya que su máximo rival solo pudo ser duodécimo.

El piloto de Burriana vivió el que, probablemente haya sido su peor fin de semana de carreras. Ya que arrastraba una lesión en el hombro desde el anterior gran premio, que le hizo incluso plantearse no correr en Misano. «Tengo el hombro destrozado y el viernes por la mañana se me volvió a salir. Durante todo el fin de semana he sentido mucho dolor y cada vez que frenaba tenía la sensación de que se me salía el hombro. Me levanté esta mañana pensando en no correr, pero durante la carrera de Moto3 he pedido a los médicos que me vendaran e infiltraran». Mucho pundonor del castellonense, que partía 24º en parrilla y que pudo remontar hasta esa 12ª posición, y salvar cuatro puntos pueden valer su peso en oro, teniendo en cuenta la igualdad de la categoría.

Había otra carrera por delante, con cuatro pilotos que se estaban jugando la victoria. Y donde no estaba un Alonso López, tercero del campeonato, que se fue al suelo en la primera vuelta.

El poleman de la categoría, Tony Arbolino, llevó el peso de la carrera en la primera parte, hasta que un combativo Arón Canet se puso en cabeza. El valenciano trató de romper el grupo, pero Ogura se soldó a su rueda, mientras Arbolino y Vietti buscaban reinar en casa. Este último se quedó con la miel en los labios, tras su caída en el tramo final, por lo que el trío de delante tenía asegurada posición de podio.

Ogura pasó a la acción a cuatro giros del final y defendió esa valiosa primera plaza ante los ataques desesperados de un Canet, que calificó su segunda posición de «agridulce», ya que tenía las armas para luchar por una victoria que llega desde la segunda cita del año en Portimao. El podio lo completó Arbolino, por delante de Manu González cuarto y Fermín Aldeguer sexto. Más atrás, García cruzaba 12º la línea de meta y rompía a llorar en su box después de la carrera. Unas lágrimas que eran una mezcla de rabia, dolor y mucho pundonor.

Temas

Moto2